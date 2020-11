Iliad offerte Internet: le offerte con Giga inclusi di novembre 2020

Giga 50 e Giga 40 sono le due promozioni Iliad con le quali è possibile navigare da mobile. Quanto costano e quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono? Si possono attivare solo su nuovo numero o anche in portabilità? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Iliad è il quarto operatore di telefonia mobile in Italia: la sua rete mobile, attualmente disponibile in 4G e 4G+, permette di navigare fino a 390 Mega in download e a 50 Mega in upload. I miglioramenti di Iliad nel corso degli ultimi anni non si sono fatti mancare.

La sua infrastruttura di rete è, infatti, in grado di coprire oggi il 99% del territorio nazionale. Se da un lato si può contare sulla stabilità della rete, dall’altro uno dei punti di forza delle offerte Iliad è rappresentato dalla grande trasparenza e chiarezza di prezzi.

Le offerte per la telefonia mobile si contraddistinguono, infatti, per il prezzo fisso del canone mensile e per il fatto di essere all inclusive: sono previsti, quindi, sia minuti e messaggi illimitati, sia un certo numero di Giga per collegarsi a Internet.

Purtroppo la promozione Iliad Flash 100, con la quale si poteva disporre di 100 Giga, oltre che di minuti e messaggi illimitati, al costo di 9,99 euro al mese, non è più disponibile in quanto si è trattato di un’offerta in edizione limitata, che è stato possibile attivare fino al 15 ottobre scorso.

Ad ogni modo, nonostante la scomparsa dal mercato di Flash 100 e il fatto che non esistano attualmente delle promozioni con Giga illimitati, le offerte Internet di Iliad prevedono comunque un buon numero di Giga a prezzi davvero contenuti.

Le offerte che andremo ad analizzare di seguito si chiamano:

Iliad Giga 50 ;

Iliad Giga 40.

1. Iliad Giga 50

Avere Internet in mobilità pagando un prezzo non troppo elevato oggi rappresenta più la norma che non l’eccezione: la necessità di avere accesso a una connessione sul cellulare è emersa ancor di più nel 2020, che è stato un anno molto particolare anche per il settore della telefonia, mobile e fissa.

Così, tutti gli utenti che non dispongono della connessione Internet casa, perché magari ritengono che il canone delle offerte attualmente disponibili sia comunque troppo elevato da sostenere, potranno navigare in mobilità, sfruttando la rete del cellulare in modalità hotspot.

Iliad Giga 50 è una delle promozioni di tipo all inclusive più interessanti tra tutte quelle disponibili in circolazione, che spicca rispetto a quelle di altri operatori per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nello specifico:

ha un costo di 7,99 euro al mese;

non prevede alcun costo di attivazione;

si dovranno pagare unicamente 9,99 euro per l’acquisto di una nuova SIM.

Nell’abbonamento mensile sono inclusi 50 Giga di Internet, con i quali navigare alla velocità del 4G o del 4G+, e che comprendono anche 4 Giga per la connessione in roaming, oltre che chiamate e minuti illimitati, verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, i quali potranno essere utilizzati anche in roaming in Europa.

In aggiunta, è presente anche un’opzione internazionale, che prevede minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili di più di 60 destinazioni internazionali. Vi rientrano i numeri fissi in Europa e i numeri fissi e mobili in USA e Canada. Si ha diritto a questa possibilità extra senza dover sostenere costi in più.

Se l’offerta Giga 50 ti ha incuriosito almeno un po’, scopri come funziona la sua attivazione online, oppure clicca sul link nel caso in cui volessi leggere qualche informazione aggiuntiva.

Scopri Iliad Giga 50 »

L’offerta Internet di Iliad Giga 50 dà accesso a Internet anche nel caso in cui non si avessero più Giga a propria disposizione: si potrà infatti continuare a navigare pagando 90 centesimi per ogni Mega di traffico consumato.

Sono inoltre già attivi e inclusi i seguenti servizi:

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero;

Mi richiami;

Hotspot;

Nessuno scatto alla risposta.

2. Iliad Giga 40

Una seconda offerta per navigare da mobile con le offerte Internet di Iliad è la promozione Giga 40: si tratta di un’altra offerta di tipo all inclusive, che prevede un costo fisso mensile di 6,99 euro. Quali sono le sue caratteristiche?

Il piano mensile di Giga 40 si differenzia per la presenza di:

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia;

SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia;

minuti, SMS e 4GB dedicati in roaming in Europa.

40 Giga di Internet per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+; anche in questo caso si può comunque navigare anche al termine dei Giga dell’offerta, al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega di traffico consumato;

Anche per questa offerta non è previsto alcun costo di attivazione, ma si dovranno pagare 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM. Sono invece inclusi servizi quali:

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero;

Mi richiami;

Hotspot;

Nessuno scatto alla risposta.

Per chi sono le offerte Internet di Iliad

Le due offerte Internet di Iliad permettono dunque di navigare da mobile a prezzi davvero molto contenuti. Ma a chi si rivolgono? Analizzando il mercato globale delle offerte per la telefonia mobile in Italia emerge un quadro abbastanza variegato, ma nel quale si possono individuare alcuni elementi in comune.

Tra questi spicca, per esempio, la presenza di offerte a prezzi molto bassi, ma solo in caso di portabilità da determinati gestori (le cosiddette tariffe operator attack). Il vantaggio principale della proposta di Iliad, invece, è dato proprio dal fatto che possa essere attivata da tutti.

Iliad non propone infatti offerte il cui prezzo varia in relazione al proprio operatore di provenienza, o con le quali si devono rispettare vincoli di tipo contrattuale: l’offerta di Iliad viene messa nero su bianco fin da subito e non cambierà.

Non è necessario andare alla ricerca di eventuali cavilli perché, nella pratica, si paga esattamente quello che si vede: Iliad Giga 40 e Giga 50 potranno quindi essere attivate da qualsiasi tipologia di cliente, in qualsiasi momento, sia nel caso di portabilità, sia in quello di attivazione di un nuovo numero.

Come si attivano le offerte Internet di Iliad

Le offerte Internet Iliad sono, dunque, tariffe che non cambiano nel tempo, senza vincoli e costi nascosti, con diversi servizi inclusi e che possono essere attivate in pochi minuti. A questo proposito, dopo aver delineato quelli che sono i vantaggi della promozione, passiamo a un argomento altrettanto interessante: come funziona l’attivazione.

Le offerte Internet Iliad per la telefonia mobile possono essere attivate dal vivo, presso uno dei corner store distribuiti su tutto il territorio nazionale, oppure online, tramite il sito ufficiale dell’operatore.

La procedura di attivazione online è davvero molto semplice: ci vogliono soltanto 3 minuti e non si deve essere esperti di informatica per poterla completare. Il primo passaggio consiste nell’iscrizione al sito, che avviene in modo gratuito.

L’attivazione online: come funziona la procedura

Dopo essersi registrati, sarà necessario accedere con l’utilizzo di username e password. Si dovrà quindi scegliere l’offerta che si vuole attivare e indicare se si vuole ricevere una SIM con un nuovo numero, oppure procedere con la portabilità dal proprio operatore di provenienza.

In questo secondo caso, oltre ai dati anagrafici e a quelli di spedizione e pagamento, si dovrà indicare:

il proprio numero di cellulare;

il numero seriale della SIM, che si trova sulla card nella quale sono presenti anche i codici PIN e PUK.

Si potrà quindi scegliere se farsi identificare online, tramite una videochiamata, oppure dal corriere nel momento in cui si riceverà la SIM a casa: in questa seconda ipotesi, al fine di completare la procedura, si dovrà consegnare al corriere una copia del proprio documento di identità.

La ricezione della nuova SIM avverrà nel giro di pochi giorni: nel caso di portabilità, si riceverà una SIM con un numero Iliad sulla quale sarà trasferito, nel minor tempo possibile, il vecchio numero di telefono. La data precisa nella quale la portabilità verrà effettivamente portata a termine saranno indicate tramite un’email inviata dalla stessa Iliad.