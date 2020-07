Vodafone Life Connect: rimodulazione del costo SIM dati per casa

Vodafone ribadisce la rimodulazione del suo piano Vodafone Life Connect per la domotica. Dal 25 ottobre del 2019 l’offerta ha un costo di 1,49 euro al mese . L’operatore consente comunque di passare gratuitamente a Vodafone Senza Scatto New

Vodafone Life Connect è l’offerta SIM dati per dispositivi smart di Vodafone. Si tratta quindi di una tariffa pensata per l’utilizzo su prodotti come allarmi intelligenti, termostati, elettrodomestici e altoparlanti. Nel settembre dellanno passato l’operatore di telefonia mobile britannico ha annunciato che avrebbe aumentato di 1,49 euro il canone mensile per il piano a partire dal 25/11/19. Fino a tale date la promozione era disponibile gratuitamente. Come spesso succede, l’azienda affermava che la rimodulazione di Vodafone Life Connect sarebbe servita a migliorare la capacità della sua rete.

Il messaggio ricevuto dai clienti che hanno subito l’aumento di prezzo recitava: “Modifica contrattuale: a partire dal 25 Ottobre 2019 il piano della tua SIM avrà un costo di 1,49 euro al mese. Se hai già attivo o attivi Easy Control, il costo del piano non sarà addebitato. Puoi attivarlo in qualunque negozio Vodafone per avere 50 minuti verso tutti, 100 sms e 200 Mega a 2 euro al mese. In più la tua SIM non scade.

Se non vuoi attivare Easy Control, per evitare di ritrovarti senza credito o che la tua SIM scada senza che te renda conto, beneficiando al meglio del proprio dispositivo smart, puoi attivare, senza costi aggiuntivi, No Worries Pack, con 20 SMS e 10 minuti di chiamate verso tutti per un anno. Mentre No Worries Pack è attivo la SIM non scade. Vai su voda.it/noworries entro il 15/11 per attivarlo. Puoi passare ad altro operatore o recedere dai servizi Vodafone senza penali fino al 24/10 su variazioni.vodafone.it, con raccomandata A/R, PEC, o nei negozi Vodafone con causale modifica condizioni contrattuali. Info su voda.it/info“.

Vodafone Life Connect: i dettagli

Vodafone Life Connect prevede:

Chiamate a 29 cent al minuto verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali senza scatto alla risposta. La tariffazione è a scatti anticipati di 30 secondi

29 cent per SMS

1,30 euro per MMS

1 GB per navigare su Internet al costo di 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo

Il piano ha un costo di 1,49 euro al mese. Fino al 15/11/19, come forma di compensazione per la rimodulazione, era possibile attivare gratuitamente il pacchetto No Worries Pack che prevedeva:

10 minuti verso i fissi e i numeri mobili nazionali

20 SMS

In alternativa, gli utenti hanno avuto la possibilità fino al 24/10/19 di disattivare il piano o passare ad un altro operatore senza alcun costo aggiuntivo.

“Come precedentemente comunicato per continuare a investire sulla rete e per offrire sempre la massima qualità dei nostri servizi, a partire dal 21 ottobre 2019 il piano della SIM Vodafone 25 senza un’offerta con minuti e giga attiva ha un costo di 1,99 euro al mese. – si legge nella nota diffusa da Vodafone sul proprio sito qualche giorno fa – Quindi se sulla sim è attiva un’offerta con minuti e giga il costo del piano Vodafone 25 non sarà addebitato.

Allo stesso modo per consentirci di continuare a investire sulla rete e offrire sempre la massima qualità dei servizi in tutte le soluzioni più innovative di telecomunicazioni, sicurezza, cloud, IOT e servizi digitali, a partire dal 25 ottobre 2019 il piano Vodafone Life Connect ha un costo di 1,49 euro al mese. Ricordiamo che se sulla sim è attiva l’offerta Easy Control il costo del piano Life Connect non sarà addebitato.

In entrambi i casi è possibile cambiare gratuitamente piano passando a Vodafone Senza Scatto New. Per informazioni su costi e cambio piano vai su http://variazioni.vodafone.it/vodafone-senza-scatto-new oppure tobi.it/vodafonesenzascattonew“.

Vodafone Senza Scatto New prevede:

Chiamate a 29 cent al minuto senza scatto alla risposta verso tutti i numeri nazionali

7 cent per SMS

1.20 euro per GB

Per attivare l’offerta, nata su delibera dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), è necessario compilare l’apposito modulo online ed entro qualche giorno si riceverà un operatore che conferma il passaggio al nuovo piano. Non è possibile attivare la tariffa dall’app MyVodafone o dalla sezione principale “Cambio piano” sul sito dell’operatore. La promozione è disponibile esclusivamente per quei clienti che non intendono sottoscrivere altre offerte con minuti e Gigabyte. E’ inoltre possibile verificare il cambio di piano chiamando il numero gratuito 42070 o dall’area Fai da Te sul portale di Vodafone.

Per chi fosse interessato, il principale piano base a consumo dell’operatore britannico è Vodafone 25 New. Quest’ultimo prevede:

Chiamate verso fissi e mobili a 25 cent al minuto con 20 cent di scatto alla risposta

SMS a 29 cent

Navigazione Internet a 1,20 euro per GB

Smart Passport + (60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Ue e in USA, solo in caso di utilizzo) a 3 o 6 euro al giorno

SMS ricevuta di ritorno a 25 cent per SMS solo in caso di utilizzo

Continuità del servizio per continuare a navigare e chiamare per 48 ore una volta esaurito il credito. Con addebito su credito residuo il costo del servizio è di 99 cent per 24 ore fino a un massimo di 1,98 euro per 48 ore

Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

Chiamami Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Il piano ha un prezzo di 1,99 euro al mese senza un’offerta con minuti e Giga attiva mentre il costo di attivazione per i già clienti Vodafone è di 5 euro.

Vodafone: altre offerte SIM dati per allarmi

1. Giga Speed Plus 50

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta di Vodafone ha un costo di 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 5 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 1 euro al mese con vincolo di 24 mesi.

2. Giga Speed Plus 100

100 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 5 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 1 euro una tantum.

3. Giga Speed 20

20 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese senza vincoli contrattuali. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 10 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 64 euro una tantum.

4. Giga Speed 50

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese senza vincoli contrattuali. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 10 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 64 euro una tantum.

5. Vodafone Easy Control

50 minuti per chiamare

200 SMS

200 MB per navigare su Internet in 4G

1 SMS gratuito ogni 2 settimane con credito e traffico residuo anche per chi non è cliente di Vodafone

Nessuna scadenza della SIM

Il piano ha un costo di 2 euro al mese ed è compatibile solo con Vodafone Life Connect. L’offerta può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea.

