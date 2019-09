Vodafone iPhone 11 e iPhone 11 pro, le migliori offerte telefono incluso

Grandi notizie per i fan di Apple. Dal 20 settembre il colosso di Cupertino ha messo sul mercato la sua nuova linea di smartphone. iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono stati presentati all’inizio del mese e oggi sono finalmente disponibili le prime tariffe telefono incluso dei principali operatori. Questo tipo di promozioni permettono di acquistare i terminali della Mela, che come molti sapranno hanno un costo decisamente elevato, potendo risparmiare sulla spesa dilazionandola nel tempo. Vodafone ovviamente non fa eccezione e, anzi, è stato tra i primi provider a realizzare un’offerta dedicati ai più recenti modelli di iPhone.

Vodafone smartphone incluso consente di associare l’acquisto di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max a tutte le sue tariffe più apprezzate degli utenti, ovvero quelle della linea RED Unlimited, Unlimited X4 Pro e la soluzione per i giovani Shake it Easy. L’utente può scegliere tra i vari tagli di memoria (con Unlimited X4 Pro è escluso iPhone 11 da 64 GB) e il colore che preferisce tra argento, grigio siderale, midnight green e oro. Non solo, tutte le offerte della famiglia RED Unlimited e Shake it Easy includono gratuitamente l’opzione per navigare su Internet alla velocità del 5G, l’ultimo standard di comunicazione per reti mobili che consente di raggiungere fino a 1 Gigabit al secondo e di accedere a contenuti multimediali in Ultra HD anche con una rete congestionata. Con Unlimited X4 è invece necessario acquistare l’opzione 5G al costo di 10 euro al mese ma con i primi 30 giorni gratuiti.

Con RED Unlimited Ultra e RED Unlimited Black e inoltre possibile accedere a costo zero al servizio di assistenza RED Care. La piattaforma offre supporto guidato tramite l’app MyVodafone per il trasferimento dei contatti, la configurazione dello smartphone e dell’account email esistente dal vecchio telefono ad iPhone 11. Con RED Unlimited Ultra si può richiedere la riparazione gratuita dello schermo in caso di rottura o contatto con liquidi grazie all’opzione Screen Protection. Con RED Unlimited Black invece si ha inclusa l’assicurazione KASKO Full che offre la possibilità di riparare il display in caso di cadute, contatto con i liquidi o danneggiamento del pannello o della fotocamera.



Il pagamento delle rate per il modello di iPhone scelto può avvenire tramite carta di credito o addebito su conto corrente SSD. Acquistando lo smartphone online dal sito di Vodafone si usufruisce di consegna gratuita tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. Inserendo il numero di pratica del prodotto, che viene ricevuto tramite SMS o email al momento dell’acquisto, all’interno del sito tracking.vodafone.it è possibile seguire in ogni momento la posizione del proprio telefono. Il provider garantisce un diritto di reso entro 14 giorni dal ricezione del terminale. L’utente dovrà riconsegnare tutti gli accessori contenuti al’interno della confezione (caricabatterie, auricolare, etc.) e verificare che il codice IMEI riportato sulla scatola sia identico a quello presente sul telefono. Si ricorda che in caso di passaggio ad altro operatore o richiesta di recesso prima della naturale scadenza del piano telefonico, si dovranno corrispondere a Vodafone le rate rimanenti.

Confronta le tariffe di Vodafone

Vodafone iPhone 11 e iPhone 11 pro, le migliori offerte telefono incluso

1. Shake it easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Abbonamento di 3 mesi a Netflix

Alla tariffa è possibile includere i seguenti smartphone:

iPhone 11 da 64 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

2. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

Attiva RED Unlimited Smart

3. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

iPhone 11 da 64 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

4. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G o 5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

iPhone 11 da 64 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

Attiva RED Unlimited Black

5. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale senza consumare dati.

iPhone 11 da 128 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 128 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

iPhone 11 – scheda tecnica

Display LCD Liquid Retina HD da 6,1″ (1.792×828 pixel a 326 ppi)

Altezza: 150,9 mm

Larghezza: 75,7 mm

75,7 mm Spessore: 8,3 mm

Peso: 194 grammi

Memoria da 64, 128 e 256 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Doppia fotocamera principale da 12 MP con grandangolo e ultra‑grandangolo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.110 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro – scheda tecnica

Display OLED Super Retina XDR da 5,8″ (2.436×1.125 pixel a 458 ppi)

Altezza: 144,0 mm

Larghezza: 71,4 mm

Spessore: 8,1 mm

Peso: 188 grammi

Memoria da 64, 256 e 512 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Tripla fotocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.046 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro Max – scheda tecnica