TIM iPhone 11 e iPhone 11 Pro, le migliori offerte telefono incluso

I fan di Apple saranno sicuramente eccitati al pensiero di mettere le mani sui nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro . L’ultima generazione degli smartphone della Mela è arrivata ufficialmente nei negozi il 20 settembre ma il modo migliore per averlo sono sicuramente le tariffe Tim telefono incluso . Scopri come risparmiare sull’acquisto del top di gamma di Cupertino con le promozioni dell’operatore italiano

Il 10 settembre Apple ha presentato ufficialmente la sua nuova generazione di iPhone. Gli ultimi modelli sviluppati a Cupertino si chiamano iPhone 11 e iPhone 11 Pro, quest’ultimo è disponibile anche nella versione Max. Rispetto ai loro predecessori c’è stata un’importante evoluzione soprattutto a livello di schermo e nel comparto fotografico. La Mela ha scelto di utilizzare i pannelli Super Retina XDR, che secondo l’azienda sono i più resistenti disponibili sul mercato. Il processore A13 Bionic garantisce un capacità di calcolo superiore grazie all’utilizzo della Neural Engine.

Parlando di fotocamere, iPhone 11 dispone di ben 3 obiettivi da 12 Megapixel ognuno. Una lente Ultra-grandangolare da 13 mm con angolo di campo di 120° per una inquadratura 4 volte più ampia, un un grandangolo da 26 mm con stabilizzazione ottica dell’immagine e 100% Focus Pixels e infine un teleobiettivo da 52 mm con diaframma con apertura ƒ/2.0 e Zoom ottico 2x.

Apple ha inoltre ulteriormente migliorato il Face ID, ovvero il sistema di autenticazione biometrico 3D, rendendolo ancora più sicuro ed efficiente. Con iPhone 11 è arrivata anche una piattaforma dedicata al gaming chiamata Apple Arcade e soprattutto Apple TV con i suoi film, serie TV e produzioni originali Made in Cupertino. Il servizio diventerà fruibile a partire dal prossimo novembre.

iPhone 11 per le sue caratteristiche è tra i migliori smartphone sul mercato ed è in grado di rivaleggiare anche con le ultime proposte top di gamma di altri produttori come Samsung e Huawei. Il modo più economico per mettere le mani su questo telefono e quello di affidarsi alle offerte Tim smartphone incluso. L’operatore italiano ha da poco inserito nel proprio listino delle tariffe di telefonia mobile a cui è possibile associare l’acquisto a rate dell’ultima generazione di iPhone.

Si tratta di un’occasione unica per avere uno degli ultimi terminali della Mela al giusto prezzo. Questo tipo di promozioni prevedono che all’addebito mensile per usufruire traffico dati e voce si aggiungano le rate necessarie per pagare lo smartphone.

Tim richiede un vincolo di 30 mesi e un anticipo la cui entità varia a secondo del modello prescelto. Le tariffe Tim smartphone incluso sono a disposizione di tutti i clienti Ricaricabile con un’opzione dati attiva e il pagamento di una spesa per l’attivazione di 9,99 euro una tantum. L’addebito avviene su carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard e Amex. Il provider non accetta le carte prepagate. Si ricorda che in caso di recesso dal contratto prima della scadenza o passaggio ad altro operatore è previsto il pagamento delle rate residue e i corrispettivi addebiti per la cessazione anticipata del rapporto con il gestore telefonico. La richiesta dell’annullamento della rateizzazione può essere effettuata tramite modalità telematica compilando un apposito form online nella sezione “Moduli” sul sito dell’operatore. Prima è necessario registrarsi su MyTim Mobile.

Chi non vuole alcun tipo di vincolo può scegliere Tim Next, il servizio che consente di tenere, restituire o cambiare lo smartphone.

TIM iPhone 11 e iPhone 11 Pro, le migliori offerte telefono incluso

Le principali tariffe ricaricabile di Tim a cui è possibile associare iPhone 11 sono:

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.ù

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.

Il costo mensile a seconda del modello è il seguente:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo

da 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

Tim next

Tim Next è un servizio disponibile per tutti coloro che attivano un’opzione dati. La promozione ha una durata di 30 mesi. L’utente ha la possibilità di tenere lo smartphone continuando a pagare le rate o dopo 6 mesi di cambiarlo con uno qualsiasi dei modelli inclusi nella piattaforma Tim Next, che raccoglie i migliori top di gamma di Apple, Huawei e Samsung, restituendolo in un punto vendita dell’operatore. Se non si è soddisfatti dell’acquisto si può restituire il terminale senza alcun costo aggiuntivo. Con Tim Next è prevista anche l’attivazione della protezione del telefono per danni accidentali e da liquidi da 6,99 euro al mese ed eventualmente l’opzione per furto da 9,99 euro al mese. In appena 7 giorni si riceve il proprio telefono completamente rigenerato.

iPhone 11 – scheda tecnica

Display LCD Liquid Retina HD da 6,1″ (1.792×828 pixel a 326 ppi)

Altezza: 150,9 mm

Larghezza: 75,7 mm

75,7 mm Spessore: 8,3 mm

Peso: 194 grammi

Memoria da 64, 128 e 256 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Doppia fotocamera principale da 12 MP con grandangolo e ultra‑grandangolo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.110 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro – scheda tecnica

Display OLED Super Retina XDR da 5,8″ (2.436×1.125 pixel a 458 ppi)

Altezza: 144,0 mm

Larghezza: 71,4 mm

Spessore: 8,1 mm

Peso: 188 grammi

Memoria da 64, 256 e 512 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Tripla fotocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.046 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro Max – scheda tecnica