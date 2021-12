Vodafone Internet casa: le novità di dicembre 2021

Quali sono le offerte Internet casa Vodafone più convenienti? Come si fa a capire se si potrà attivare una promozione in fibra ottica? Come si calcola la propria velocità di connessione? In questa guida sulle offerte Vodafone, risponderemo a tutte le domande poste, mettendo in evidenza costi e servizi proposti dal provider Vodafone.

Prima di procedere, ecco alcune informazioni preliminari che saranno sicuramente molto utili per chi desidera attivare una nuova offerta Internet casa e vuole capire meglio le offerte Internet casa dell’operatore Vodafone.

La prima fase della ricerca di una nuova promozione dovrebbe consistere nel confronto tra le varie promozioni disponibili in commercio: nelle prossime righe, vi presenteremo quelle che sono le novità di Vodafone nel mese di dicembre 2021.

La seconda parte, che è estremamente importante, consiste nel verificare la propria copertura di rete: basterà selezionare l’operatore Vodafone cliccando sulla pagina dedicata alla verifica delle copertura presente su SOStariffe.it, inserire il proprio indirizzo di residenza e una mail, e si riceveranno i pochi minuti i risultati del test.

In questo si potrà sapere in anticipo, se si potrà attivare una promozione in fibra ottica di tipo FTTH, ovvero la fiber to the home che, nel caso di Vodafone, raggiunge una velocità nominale massima di 2,5 Giga in download.

In alternativa, sarà possibile sottoscrivere la stessa promozione, ma alla velocità:

della fibra FTTC, che raggiunge i 200 Mega in download;

della rete ADSL, che raggiunge i 20 Mega in download.

Caratteristiche offerte Vodafone Internet casa

Entrando più nel dettaglio nell’analisi delle offerte Internet casa di Vodafone, si parte da un prezzo base inferiore ai 30 euro al mese, che potrà aumentare nel caso in cui si decidesse di integrare anche altri servizi.

Vodafone segue il trend dei principali operatori di telefonia fissa operante in Italia, per il quale le promozioni Internet casa non sono più delle offerte solo Internet, ma prevedono una serie di servizi extra.

Solitamente si tratta di promozioni tutto compreso, con le quali si potranno disporre di:

una connessione Internet casa di tipo illimitato;

le chiamate gratuite da rete fissa, senza dover pagare il canone telefonico;

un modem incluso in comodato d’uso, di ultima generazione;

il contributo di attivazione incluso.

Nel caso di Vodafone, saranno illustrate di seguito le migliori 3 promozioni Internet casa del momento, ovvero:

Internet Unlimited + chiamate; Internet Unlimited Power; Internet Unlimited Netflix Edition.

Scopri di più sulle promozioni Internet casa di Vodafone cliccando sul link che trovi di seguito.

1. Vodafone Internet Unlimited + chiamate

Si tratta di una promozione che sarà disponibile online a prezzo scontato fino al 26 dicembre 2021, quindi si consiglia di approfittare fin da subito dei vantaggi che propone. In particolare, è un’offerta all inclusive disponibile al costo di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese.

Comprende al suo interno:

una connessione a Internet di tipo illimitato in grado di raggiungere la velocità massima di 2,5 Giga in download;

le chiamate gratuite da rete fissa, senza dover pagare il canone telefonico, disponibili solo in caso di attivazione online e valide sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili;

un modem incluso in comodato d’uso, di ultima generazione, con Wi-Fi Optimizer, in grado di ottimizzare la connessione in tutto l’ambiente domestico;

il contributo di attivazione incluso, così come la spedizione con la quale sarà recapitato il modem a casa.

2. Vodafone Internet Power

Questa promozione ha un costo di 32,90 euro al mese e permette di poter avere accesso al meglio della connessione Vodafone Internet Unlimited, quindi di una stabilità e di una copertura in tutta la casa, che permette di restare sempre connessi.

Nel piano mensile sono inclusi:

una connessione a Internet di tipo illimitato in grado di raggiungere la velocità massima di 2,5 Giga in download;

le chiamate gratuite da rete fissa, senza dover pagare il canone telefonico, disponibili solo in caso di attivazione online e valide sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili;

un modem incluso in comodato d’uso, di ultima generazione, con Wi-Fi Optimizer, in grado di ottimizzare la connessione in tutto l’ambiente domestico;

il contributo di attivazione incluso, così come la spedizione con la quale sarà recapitato il modem a casa;

la Vodafone Sempre Connessi Back up 4G per navigare e chiamare senza interruzioni

il Wi-Fi garantito in tutta la casa con chiamata di collaudo da parte di esperti Vodafone Digital Privacy&Security, che include la Protezione da virus e siti dannosi con Parental Control per una navigazione sicura anche per i più piccoli.

A proposito della chiamata da parte degli esperti Vodafone, si riceverà entro 15 giorni dall’attivazione della linea: ci sarà un collaudo da parte dei tecnici al fine di certificare il Wi-Fi di casa e, laddove necessario, inviare il Super Wi-Fi Extender.

3. Internet Unlimited Netflix Edition

Con questa offerta si aggiungerà al piano base di Vodafone un abbonamento standard a Netflix: la promozione prevede un costo scontato di 34,90 euro al mese, invece di 42,90 euro al mese, ed è davvero molto interessante.

Al suo interno, sono dunque compresi:

una connessione a Internet di tipo illimitato in grado di raggiungere la velocità massima di 2,5 Giga in download;

le chiamate gratuite da rete fissa, senza dover pagare il canone telefonico, disponibili solo in caso di attivazione online e valide sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili;

un modem incluso in comodato d’uso, di ultima generazione, con Wi-Fi Optimizer, in grado di ottimizzare la connessione in tutto l’ambiente domestico;

il contributo di attivazione incluso, così come la spedizione con la quale sarà recapitato il modem a casa;

un abbonamento a Netflix, con il quale si potranno vedere contenuti in HD in contemporanea su 2 dispositivi;

la Vodafone TV inclusa su richiesta: si tratta della Vodafone TV con il TV Box 4K compatibile con DVB T2 senza costi aggiuntivi.

Offerta di tipo FWA: di cosa si tratta?

Oltre alle proposte elencate finora, nei casi in cui non si fosse coperti né dalla rete in fibra ottica, né da quella di tipo ADSL, sarà possibile optare per la promozione Vodafone di tipo FWA, che sfrutta la tecnologia fibra misto radio. Si potranno così raggiungere anche le zone più remote del Paese, quelle “dimenticate” da Internet.

Si tratta della promozione Vodafone Casa Wireless, disponibile al costo di 24,90 euro al mese e che include:

la spedizione Gratuita;

un periodo di prova 1 Mese senza vincoli: se si cambia idea, si potrà disattivare l’offerta senza addebito di rate residue o penali;

il traffico dati illimitato, con la possibilità di navigare a 100 Mbps per i primi 200GB, che poi diventeranno 3 Mbps;

le chiamate da telefono fisso a consumo;

il modem (a seconda della copertura, si riceveranno gratuitamente a casa i dispositivi necessari).

Il costo di attivazione di questa offerta è pari a 6 euro al mese per 24 mesi, che sono inclusi dei 24,90 euro dell’abbonamento base. Sono poi previsti 72 euro oppure 96 euro una tantum sulla base della tipologia di copertura.