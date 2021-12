Aumenti Bollette 2022: si potrà pagare in 10 rate

Il pacchetto di misure per contrastare gli aumenti per le bollette di luce e gas in arrivo da gennaio 2022 diventa più definito. Il Governo prevede un nuovo emendamento alla manovra che introdurrà una serie di novità, tra cui anche una nuova contromisura contro il caro bollette. Per le famiglie ci sarà la possibilità di rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas emesse tra gennaio e aprile 2022 . La rateizzazione avverrà senza interessi e potrà essere richiesta da tutti i clienti domestici. Vediamo i dettagli.

Per contrastare il caro bollette e i nuovi aumenti su luce e gas in arrivo dal 1° gennaio 2022 sono in arrivo diverse contromisure. Tra le mosse del Governo c’è ache la rateizzazione delle bollette. Un emendamento alla manovra finanziaria, infatti, conferma che le famiglie avranno la possibilità di richiedere la rateizzazione in 10 rate delle bollette luce e gas. I fornitori dovranno garantire quest’opzione ai loro clienti che avranno modo di scegliere se aderire o meno.

Da notare che la rateizzazione riguarderà le bollette emesse tra gennaio e aprile e avverrà senza interessi addebitati ai clienti. Sarà compito di ARERA definire gli anticipi da versare ai gestori di luce e gas, nei limiti di 1 miliardo di euro complessivo e le modalità di restituzione da parte delle imprese stesse. Al netto degli aspetti tecnici, quello che emerge dal nuovo provvedimento del Governo è un nuovo sostegno per le famiglie.

Pur non trattandosi di un taglio delle bollette, infatti, la rateizzazione consentirà di ammortizzare le spese per luce e gas anche in vista di un possibile calo dei prezzi a partire dalla prossima primavera. Il picco nei costi atteso per il primo trimestre del prossimo anno sarà ammortizzato grazie al sistema di pagamento rateale senza interessi che andrà ad affiancare ulteriori misure attualmente in definizione e che entreranno in vigore a partire dal gennaio del prossimo anno, in parallelo ai già preannunciato rincari.

Aumenti luce e gas 2022: non c’è solo la rateizzazione

Per contrastare gli aumenti di luce e gas sono in arrivo diversi provvedimenti che andranno ad affiancarsi alla rateizzazione prevista dal nuovo emendamento. In particolare, è in arrivo un nuovo potenziamento dei Bonus Luce e Gas. Le agevolazioni riservate alle famiglie meno abbienti (8.265 euro oppure 20.000 euro con quattro figli a carico o ancora per i precettori di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza) registreranno un nuovo incremento per il terzo trimestre con un bonus integrativo che andrà a sommarsi a quello già previsto regolarmente.

Da notare, inoltre, che anche per il primo trimestre del 2022 dovrebbe arrivare il taglio degli oneri di sistema per le bollette, eliminando parte degli oneri impropri a carico dei consumatori. Per la bolletta del gas, che nei mesi invernali registra un picco dovuto alla crescita dei consumi, è previsto un taglio dell’IVA che resterà al 5% come già avvenuto in occasione del quarto trimestre dell’anno in corso. Nonostante i provvedimenti in questione, però, l’aumento dei prezzi di luce e gas dal 1° gennaio 2022 sarà sensibile.

Grazie alla rateizzazione senza interessi, ci sarà la possibilità per gli utenti di ammortizzare i rincari evitando di dover fare i conti con una stangata concentrata nei primi mesi del prossimo anno. Ricordiamo, infine, che l’entità degli aumenti sarà ufficializzata a fine dicembre da ARERA. L’autorità si prepara a comunicare le nuove condizioni tariffarie per il primo trimestre del 2022 con rincari significativi che segneranno quelli già arrivati nei due precedenti trimestri.

Risparmiare subito con le migliori offerte luce e gas disponibili sul mercato

In attesa dei rincari di gennaio e delle contromisure del Governo, è importante ribadire ancora una volta che il risparmio sulle bollette può essere ottenuto con una scelta accorta delle tariffe luce e gas. Solo puntando sulle migliori offerte del Mercato Libero è, infatti, possibile ottenere una riduzione del prezzo dell’energia che rappresenta il parametro principale (ma non l’unico) da considerare per poter massimizzare il risparmio.

Per individuare le migliori offerte del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.

La comparazione (completamente gratuita e senza impegno) funziona in modo molto semplice. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo per ottenere subito una panoramica completa sulle offerte disponibili. Il dato relativo ai consumi può essere ricavato facilmente consultando la sezione consumi dell’ultima bolletta inviata dal proprio fornitore. In alternativa, è possibile utilizzare il tool di calcolo integrato nel comparatore.

Per un aiuto nella scelta delle offerte è possibile, inoltre, richiedere il servizio (gratuito e senza impegno) Analisi della Bolletta che permette agli utenti di inviare una bolletta in formato digitale a SOStariffe.it. Tale bolletta sarà analizzata dal Team di consulenti di SOStariffe.it che si occuperà di trovare per il cliente l’offerta più conveniente del momento da attivare in base al proprio profilo di consumo.

