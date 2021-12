Sky WiFi: fino a 150 euro di Buono Amazon in regalo con l'offerta di Natale

È il momento giusto per scegliere una delle offerte Sky WiFi per la connessione Internet di casa tramite rete in fibra ottica. L'operatore, in occasione del periodo di Natale, infatti, mette a disposizione di tutti i nuovi clienti che attivano una delle offerte Sky WiFi una doppia promozione. Scegliendo una delle offerte Sky sarà possibile beneficiare di un canone scontato per 18 mesi a cui andrà a sommarsi un Buono Regalo Amazon.it di 50 o 150 euro , in base all'offerta attivata. Ecco quale offerta scegliere per accedere alla promozione.

Sky lancia le sue offerte di Natale e, in particolare, mette a disposizione una promozione imperdibile per le sue offerte fibra ottica. Per i nuovi clienti c’è la possibilità di sfruttare un canone scontato per 18 mesi a cui sommare un Buono Regalo Amazon.it del valore di 50 euro, scegliendo l’offerta Internet casa, oppure di 150 euro, scegliendo l’offerta Internet + TV. Ecco come fare per sfruttare le nuove promozioni per la connessione domestica tramite fibra ottica di Sky:

Sky WiFi: fino a 150 euro di Buono Regalo Amazon.it per Natale

Scegliere Sky WiFi conviene come non mai. Per i nuovi clienti, infatti, l’operatore mette a disposizione un Buono Regalo Amazon.it e lo sconto sul canone. La prima offerta da considerare è Sky WiFi. La promozione presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure tramite rete FTTC fino a 200 Mega

L’abbonamento presenta un costo di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi (poi 29,90 euro al mese) con un contributo di attivazione di 29 euro. Nel canone mensile è incluso, senza costi aggiuntivi, anche il modem Sky WiFi Hub che garantisce un’ottima copertura del segnala per tutta la casa. Per tutti i nuovi clienti che puntano su quest’offerta c’è un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro.

Un’altra offerta da considerare è Sky WiFi + Sky TV. La promozione unisce in un unico pacchetto la connessione Internet di casa e un abbonamento TV. Ecco i dettagli del pacchetto:

abbonamento Sky WiFi con linea telefonica fissa con chiamate a consumo e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega con attivazione gratis e Sky WiFi Hub incluso

abbonamento Sky TV con Sky Q via Internet con attivazione di 9 euro

Il pacchetto completo presenta un costo di 24,90 euro al mese per Sky WiFi e di 14,90 euro al mese per Sky TV. Complessivamente, quindi, il costo dell’offerta è di 39,80 euro al mese per 18 mesi. Per tutti i nuovi clienti c’è in regalo un Buono Amazon.it da 150 euro.

Da valutare anche l’offerta Sky WiFi + Intrattenimento Plus. Il pacchetto comprende:

abbonamento Sky WiFi con linea telefonica fissa con chiamate a consumo e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega con attivazione gratis e Sky WiFi Hub incluso

abbonamento Sky TV e Netflix (piano Standard) con Sky Q via Internet con attivazione di 9 euro

L’offerta presenta un costo di 24,90 euro al mese per Sky WiFi e di 19,90 euro al mese per Sky TV + Netflix. Complessivamente, quindi, la spesa è di 44,80 euro al mese. Anche in questo caso, per i nuovi clienti c’è un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro da sfruttare.

Per attivare una delle promozioni Sky WiFi con Buono Amazon.it incluso in vista del Natale è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Dal sito ufficiale di Sky è possibile scegliere l’offerta da attivare e, successivamente, verificare la copertura e completare l’attivazione online dell’offerta:

Tutte le proposte di Sky per la connessione di casa includono Sky WiFi Hub. Il modem router per la connessione di casa è in grado di adattarsi ai comportamenti dell’utente ed all’ambiente per massimizzare le prestazioni. Il dispositivo supporta la connettività dual band ed include 8 antenne per un segnale ottimale. Gli utenti potranno contare sull’app Sky WiFi per personalizzare e migliorare la propria esperienza di navigazione.

Le altre offerte Internet casa da attivare a Natale 2021

La proposta di Sky è tra le soluzioni più convenienti del momento. Per un quadro completo sulle promozioni disponibili in questo periodo di Natale è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, scaricabile su dispositivi mobili. Le alternative particolarmente convenienti per una connessione ad alta velocità in casa non mancano di certo.

Segnaliamo, ad esempio, la possibilità di attivare Internet Unlimited di Vodafone a 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’abbonamento presenta la linea telefonica fissa con chiamate gratis ed una connessione illimitata fino a 2.500 Mega. L’abbonamento è personalizzabile con l’aggiunta della Vodafone TV (che include NOW e Amazon Prime) da 12 euro al mese.

Da tenere in considerazione anche Fastweb Casa Light che presenta un costo di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. In questo caso, la promozione include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata fino a 2.500 Mega. Con 2 euro in più al mese è possibile aggiungere le chiamate illimitata dal telefono di casa ed il Wi-Fi Booster per estendere la copertura del Wi-Fi.

Tra le migliori offerte del momento troviamo anche Ultrainternet Fibra di Tiscali. L’abbonamento include la linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica fino a 1.000 Mega. Il costo dell’abbonamento è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Con 2 euro in più al mese ci sono le chiamate gratis.

Un’altra offerta da considerare è Super Fibra di WINDTRE. L’offerta include la linea telefonia con chiamate gratis e una connessione illimitata fino a 1.000 Mega. Il costo dell’abbonamento è di 26,99 euro al mese con modem Wi-Fi incluso e attivazione gratis. Per i già clienti WINDTRE su mobile, inoltre, è previsto uno sconto aggiuntivo. Il canone mensile dell’offerta sarà di 22,99 euro al mese.

