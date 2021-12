Come sfruttare al meglio il Natale con BBVA

Siamo nel pieno dei preparativi per festeggiare il Natale e l’anno nuovo, vorresti approfittare di agevolazioni e promozioni per poter fare shopping in tranquillità e godere del clima natalizio? Il nuovo conto corrente a zero spese di BBVA, con carta di debito gratuita, ti offre prodotti e servizi che possono fare al caso tuo. Scopri di più sul Conto BBVA e sull'offerta che riserva ai nuovi clienti.

Il Conto Corrente Online BBVA non ha costi di apertura né di gestione e ti permette di realizzare tutte le transazioni comodamente dall’app o dalla web in maniera gratuita, facile e veloce. Offre un ampio ventaglio di servizi a costo zero. I servizi con commissioni sono trasparenti e si pagano solo se si attivano.

Prima di approfittare del nuovo conto che BBVA ha da poco reso disponibile in Italia, ti informiamo meglio su quali sono le condizioni che ti offre. Ecco una guida a questo prodotto, a tutti i servizi utili per questo Natale e per gestire i tuoi risparmi.

Per poter valutare se questo conto corrente è conveniente e adatto alle tue richieste puoi utilizzare i servizi di confronto online delle offerte. Il comparatore di SOStariffe.it è uno strumento gratuito e che non ti impegna all’acquisto di un prodotto, semplifica la tua ricerca delle migliori promozioni per aprire un conto corrente e ti restituisce le caratteristiche di ogni conto in uno schema che facilita il raffronto tra le condizioni dei diversi conti.

Puoi effettuare la tua analisi personalizzata cliccando sul link in basso.

Scopri il miglior conto corrente per il tuo shopping di Natale »

I servizi di BBVA utili per lo shopping di Natale

Sappiamo che non sempre le spese arrivano nel miglior momento e spesso quello di cui abbiamo bisogno è di poter pagare i nostri acquisti in comode rate, soprattutto in questo periodo di feste in cui compriamo e spendiamo senza limiti.

BBVA va incontro alle tue esigenze con il servizio di Pay&Plan, una funzionalità che ti permette, dopo aver fatto un acquisto, di diluire l’importo in rate mensili per poter affrontare con tranquillità le tue spese e arrivare comodamente a fine mese.

Potrai anche decidere di attivare questa opzione dopo aver eseguito il pagamento, vedrai che sulla lista dei movimenti apparirà l’etichetta “rateizzabile”. Puoi attivare questa funzione per un massimo di 5 acquisti fatti negli ultimi 90 giorni e le commissioni sono davvero vantaggiose.

Inoltre, puoi organizzare il tuo shopping natalizio e comprare prima i tuoi regali grazie al servizio di Stipendio in anticipo. Il Conto BBVA, se attivi l’accredito dello stipendio, ti permette di richiedere un acconto prima del giorno paga, senza dover aspettare la fine del mese. Il tetto massimo di questo prestito è di 1.500 euro (ma la somma precisa dipenderà dal tuo stipendio).

I costi del servizio sono proporzionati all’importo dell’anticipo e al periodo in cui si fa la richiesta. Se chiedi un acconto tra i 3 e i 5 giorni prima dell’accredito dello stipendio pagherai una commissione di circa 0,25 euro se la cifra che ricevi non supera gli 850 euro, per un anticipo fino a 1.500 euro invece la commissione sarà di 1 euro.

Con il Cashback fino al 10% di rimborso sui tuoi acquisti

BBVA ti offre tra le sue promozioni un bonus cashback che ti permetterà di ottenere un rimborso su tutti i tuoi acquisti fatti con la Carta di Debito BBVA. Per il primo mese dall’apertura del conto la banca mette a disposizione dei suoi clienti il Gran Cashback 10% BBVA, si tratta di un indennizzo del 10% su tutte le spese fino a 500 euro, potendo così ottenere fino a 50 euro di rimborso.

Per accedere a questa promozione dovrai solo attivare il Conto e la Carta di Debito BBVA che ti viene proposta dalla banca. Inizierai quindi ad accumulare i rimborsi dal primo acquisto e ti verrà accreditato l’importo totale entro il primo mese dall’attivazione direttamente sul tuo conto. Ci sono alcuni importi che vengono esclusi da questa offerta:

scommesse o spese in sale giochi

trasferimenti di contanti o pagamenti ad altre banche

i tuoi acquisti PayPal

Il Gran Cashback terminerà dopo il primo mese, però per tutto il primo anno di attività del tuo Conto BBVA avrai garantito un 1% di rimborso su tutti gli acquisti, continuando ad accumulare piccoli risparmi.

Se viaggi a Natale approfitta dei vantaggi che ti offre BBVA

Puoi capire se il Conto BBVA è quello giusto per la tua vacanza verificando quali sono le condizioni per poter pagare con la tua carta all’estero o per prelevare nei Paesi stranieri. Per stabilire se questo prodotto è conveniente devi anche controllare quali sono i servizi che ti permettono di effettuare bonifici, anche in valuta estera, e quali sono le funzioni per poter gestire i tuoi risparmi.

Puoi aprire il Conto BBVA se sei maggiorenne e se risiedi in Italia. Le condizioni proposte ai nuovi clienti che scelgono questo conto all digital sono:

canone zero

bancomat a zero spese con possibilità di rateizzare gli acquisti

prelievi superiori a 100 euro gratuiti sia in Italia che nell’eurozona

prelievi in area extra Ue 2 euro

bonifici ordinari e istantanei SEPA gratuiti

Scopri il conto BBVA »

Inoltre, se viaggi all’estero e hai bisogno di aiuto, potrai contattare il nostro servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero +39.02.30301081, oltre ad avere a tua disposizione i canali social, le chat di supporto tramite l’app e la sezione i Miei messaggi sul tuo profilo BBVA, dove potrai inviare le tue domande ad un operatore e le risposte saranno sempre disponibili per te nell’archivio.

BBVA, la nuova banca digitale

BBVA è attiva sui mercati finanziari da decenni ed è stata fondata nel 1857, si tratta del secondo gruppo bancario spagnolo. In Italia l’istituto si propone ai nuovi clienti privati solo da qualche mese e con un’offerta 100% digitale. Il motivo di questa scelta l’ha spiegato molto chiaramente Onur Genç, presidente e amministratore delegato di BBVA: “La nostra proposta per il mercato italiano punta a combinare l’offerta di prodotti e la solidità di una banca tradizionale con l’esperienza dei clienti, oggi sempre più digitalizzati. Vogliamo portare in Italia il meglio di questi due mondi: una banca digitale universale”.

Ecco qualche informazione in più su questa banca:

attiva in 25 Paesi

29 mila ATM nel mondo

conta più di 111 mila dipendenti

78 milioni i clienti dichiarati

L’istituto è attivo sia nei mercati del Nord America che in quelli del Sud America, Europa e Asia. La lunga storia della banca l’ha portata in particolare ad essere uno dei punti di riferimento in Sud America e in Messico e il gruppo sta allargando il suo raggio di azione in Turchia e negli Stati Uniti con nuove operazioni e acquisizioni.