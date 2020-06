Vodafone Infinito costi e promozioni: le offerte di Giugno 2020

Le offerte Vodafone Infinito sono alcune delle principali offerte Vodafone per smartphone. Si tratta di tariffe pensate per gli utenti che hanno la necessità di poter contare su Giga illimitati per il proprio dispositivo mobile. Rispetto alle altre offerte Vodafone, le tariffe Infinito presentano costi maggiori ma offrono vantaggi aggiuntivi decisamente interessanti. Ecco le offerte di giugno della gamma Infinito di Vodafone.

Tra le offerte Vodafone per smartphone di giugno 2020 un ruolo speciale lo ricoprono le tariffe della gamma Infinito. Si tratta di soluzioni che permettono di sfruttare al massimo il proprio dispositivo mobile con minuti, SMS e Giga illimitati ad un prezzo particolarmente conveniente e con una serie di bonus aggiuntivi da tenere d’occhio. Chiaramente, le offerte Infinito di Vodafone si rivolgono ad un target specifico di utenti.

Chi ha la necessità di utilizzare il proprio smartphone senza limiti non può non valutare la possibilità di attivare una delle offerte Infinito di Vodafone. Tali tariffe sono disponibili per tutti (non ci sono vincoli legati all’operatore di provenienza) e presentano soluzioni differenti in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Tra i vantaggi disponibili per chi sceglie le tariffe Infinito di Vodafone troviamo anche la possibilità di sfruttare minuti gratis per chiamare dall’Italia all’estero (sia UE che Paesi extra UE) oltre a minuti e GB aggiuntivi gratuiti in roaming extra UE (nei Paesi UE vale la normativa Roaming Like at Home)

Ecco i dettagli delle offerte Infinito di Vodafone:

Infinito

La prima offerta che segnaliamo si chiama, semplicemente, Infinito ed è la versione “base” dell’omonima gamma di offerte. Scegliendo quest’offerta si accederà ad un piano tariffario con tutto illimitato ma con alcune limitazioni alla velocità di connessione. Ecco i dettagli:

Giga illimitati per navigare in Italia; la velocità di connessione è limitata a 2 mbps

per navigare in Italia; minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE e 1000 minuti dall’Italia ai Paesi extra UE

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 18 GB al mese senza costi aggiuntivi

in roaming extra UE: 1 GB e 200 minuti al mese senza costi aggiuntivi

Smart Passport+: fino a 60 minuti (30 in ingresso e 30 in uscita), 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra UE e in USA, solo in caso di utilizzo al costo di 3 o 6 Euro al giorno

Infinito presenta un costo periodico di 26,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. Nel canone mensile dell’offerta sono inclusi i servizi Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall. Per chi sceglie l’offerta in questione ci sono inclusi anche 12 mesi gratis di Tidal (poi 8,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento).

Infinito Gold Edition

La seconda offerta della gamma Infinito di Vodafone si chiama Infinito Gold Edition. Questa tariffa riprende le stesse caratteristiche dell’offerta precedente andando ad aumentare il limite alla velocità della connessione ed ad incrementare i bonus a disposizione quando si è in roaming.

Ecco le caratteristiche dell’offerta:

Giga illimitati per navigare in Italia ma con velocità limitata a 10 mbps

per navigare in Italia ma con minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE e 1000 minuti dall’Italia ai Paesi extra UE

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 20 GB al mese senza costi aggiuntivi

in roaming extra UE: 2 GB e 300 minuti al mese senza costi aggiuntivi

Smart Passport+: fino a 60 minuti (30 in ingresso e 30 in uscita), 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra UE e in USA, solo in caso di utilizzo al costo di 3 o 6 Euro al giorno

Infinito Gold Edition presenta un costo periodico di 29,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. Nel canone mensile, inoltre, sono inclusi i servizi Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall. Per chi sceglie l’offerta ci sono anche 12 mesi gratis di NOW TV Mobile (poi 4,99 Euro al mese).

Infinito Black Edition

A completare la gamma Infinito di Vodafone troviamo Infinito Black Edition. Questa tariffa va ad eliminare i limiti alla velocità di connessione in Italia. Per chi sceglie Infinito Black Edition, inoltre, vengono incrementati anche i bonus a disposizione quando si utilizza la SIM all’estero.

Ecco le caratteristiche dell’offerta:

Giga illimitati per navigare in Italia alla massima velocità disponibile (anche sotto rete 5G)

per navigare in Italia alla (anche sotto rete 5G) minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE e 1000 minuti dall’Italia ai Paesi extra UE

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 28 GB al mese senza costi aggiuntivi

in roaming extra UE: 5 GB e 500 minuti al mese senza costi aggiuntivi

Infinito Black Edition presenta un costo periodico di 39,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. Nel canone mensile sono inclusi i servizi aggiuntivi Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall. Per i clienti che attivano l’offerta ci sono anche 12 mesi gratis di NOW TV Mobile (poi 4,99 Euro al mese) e Tidal (poi 8,99 Euro al mese).

Offerte Infinito per clienti con partita IVA

I clienti con partita IVA che scelgono Vodafone hanno la possibilità di attivare offerte Infinito pensate per le loro esigenze. Ecco le opzioni a disposizioni:

Infinito Business Black Edition : minuti ed SMS illimitati in Italia e in Europa, Giga illimitati in Italia ed in Europa, 5 GB extra negli USA con un canone mensile di 40 Euro

: minuti ed SMS illimitati in Italia e in Europa, Giga illimitati in Italia ed in Europa, 5 GB extra negli USA con un Infinito Business Black Edition International: minuti ed SMS illimitati in Italia, Giga illimitati in Italia, 5 GB extra in 14 Paesi (Australia, Brasile, Canada, Cina, Emirati Arabi, Giappone, Hong Kong, India, Kenya, Malesia, Russia, Sud Africa, Turchia, Usa) con un canone mensile di 50 Euro

Tutte le offerte Vodafone per clienti con partita IVA sono attivabili direttamente online. Basta cliccare sul box qui di sotto per raggiungere la sezione del sito Vodafone dedicata alla clientela con partita IVA:

Scopri le offerte Vodafone per clienti con partita IVA

Le altre offerte Vodafone per smartphone

Per chi non ha bisogno di Giga illimitati e dei vantaggi delle offerte Infinito, Vodafone propone diverse altre soluzioni che consentono, in ogni caso, di sfruttare al meglio il proprio smartphone. In particolare, tra le offerte Vodafone di giugno 2020, segnaliamo due tariffe di sicuro interesse:

RED Unlimited Smart

Shake it Easy (disponibile esclusivamente per clienti under 30)

Partiamo dall’analisi di RED Unlimited Smart. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE

40 GB di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G con giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 12 GB al mese senza costi aggiuntivi

RED Unlimited Smart è una tariffa attivabile da tutti (sia con portabilità del numero che richiedendo un nuovo numero di cellulare) e presenta un canone mensile di 18,99 Euro con addebito su carta di credito o conto corrente. Optando per l’addebito su credito residuo, invece, il canone mensile dell’offerta salirà sino a 24,99 Euro. Nel canone, in ogni caso, sono inclusi i servizi Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall.

Per i clienti con meno di 30 anni, invece, l’offerta da tenere d’occhio è Shake it Easy. Ecco le caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati in Italia

60 GB di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G

Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 10 GB al mese senza costi aggiuntivi

Shake it Easy presenta un costo mensile di 14,99 Euro con addebito su carta di credito o conto corrente (l’offerta è attivabile anche con addebito su credito residuo ma i GB inclusi diventano 30 GB). Da notare che i servizi Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall sono inclusi nel canone mensile.

Per chi attiva una di queste due offerte, c’è la possibilità di avere GB extra con l’opzione Giga Family disponibile per i clienti che scelgono Vodafone anche per la rete fissa. Portando una prima SIM nella fattura dell’abbonamento di rete fissa si riceveranno 50 GB extra al mese, senza costi aggiuntivi, sulla SIM stessa.

Con una seconda SIM Vodafone portata in fattura, invece, si riceveranno 100 GB extra gratis per ogni SIM. Con Giga Family è possibile portare in fattura sino ad un massimo di 6 SIM Vodafone su cui ottenere GB extra senza alcun costo aggiuntivo rispetto al solo canone mensile dell’offerta stessa.

Chi non è cliente di rete fissa con Vodafone può attivare Internet Unlimited. Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata sino a 1000 Mega con rete in fibra ottica FTTH (sino a 200 Mega con rete FTTC e sino a 20 Mega con ADSL)

SIM dati con 30 GB al mese

per chi è raggiunto dalla fibra: Vodafone TV e 6 mesi di Amazon Prime inclusi nel canone

Internet Unlimited è disponibile tramite attivazione online gratuita e con un canone mensile di 27,90 Euro al mese. Nel canone è già inclusa l’opzione Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) che mette a disposizione dell’utente anche il modem Wi-Fi Vodafone Station necessario per la connessione.

