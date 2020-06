Promozioni Vodafone Giugno 2020: le migliori offerte fisso e mobile del mese

Con il mese di giugno 2020 sono arrivate diverse ottime offerte Vodafone, sia per la linea fissa di casa che per la linea mobile. L’operatore continua a rappresentare un vero e proprio punto di riferimento del settore di telefonia italiano grazie ad una lunga serie di offerte davvero molto interessanti. Ecco le migliori promozioni Vodafone di giugno 2020 per il fisso e per il mobile.

Le offerte Vodafone di giugno 2020 permettono di accedere a vantaggi molto interessanti sia per la rete fissa che per la rete mobile. L’operatore, infatti, propone promozioni adatte a diversi target di utenti con la possibilità di ottenere vantaggi significativi ad un prezzo ridotto. Da notare, inoltre, la possibilità di massimizzare i bonus nel caso in cui si scelga Vodafone sia sul fisso che per la SIM dello smartphone.

Tra le promozioni di giugno 2020 di Vodafone troviamo:

l’offerta Internet casa Internet Unlimited che permette di sfruttare la fibra FTTH e di accedere ad una serie di vantaggi aggiuntivi (Giga extra gratuiti, Vodafone TV, Amazon Prime)

che permette di sfruttare la fibra FTTH e di accedere ad una serie di vantaggi aggiuntivi (Giga extra gratuiti, Vodafone TV, Amazon Prime) RED Unlimited Smart, tariffa “tutto incluso” per smartphone con Giga illimitati sulle principali applicazioni

tariffa “tutto incluso” per smartphone con Giga illimitati sulle principali applicazioni Shake it Easy , tariffa riservata ad Under 30 che offre tantissimi GB per sfruttare al massimo lo smartphone

, tariffa riservata ad Under 30 che offre tantissimi GB per sfruttare al massimo lo smartphone tariffe Infinito con Giga illimitati

con Giga illimitati opzione Giga Family per avere Giga extra gratis scegliendo Vodafone sia per la rete fissa che per la rete mobile

per avere Giga extra gratis scegliendo Vodafone sia per la rete fissa che per la rete mobile la gamma Giga Speed che mette a disposizione una SIM dati con traffico dati aggiuntivo per navigare in mobilità con modem 4G, tablet o smartphone (senza minuti e SMS)

Ecco tutte le offerte Vodafone di giugno 2020 da tenere d’occhio:

Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited è l’offerta Vodafone di riferimento per chi è in cerca di un nuovo abbonamento Internet casa in grado di garantire una connessione illimitata ad alta velocità (con la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH se disponibile) e diversi bonus aggiuntivi come la Vodafone TV e l’accesso gratuito ad Amazon Prime. A disposizione di chi sceglie Vodafone per la linea fissa ci sono anche molti GB aggiuntivi per navigare in mobilità

Ecco le caratteristiche complete di Internet Unlimited di Vodafone:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; l’opzione per le chiamate gratis verso i fissi internazionali ha un costo di 5 Euro in più al mese

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; l’opzione per le chiamate gratis verso i fissi internazionali ha un costo di 5 Euro in più al mese connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; se la FTTH non è disponibile all’indirizzo di casa dell’utente la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download di velocità massima oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; se la FTTH non è disponibile all’indirizzo di casa dell’utente la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download di velocità massima oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega SIM dati con 30 GB al mese per navigare sotto rete Vodafone in mobilità

Per gli utenti raggiunti dalla fibra FTTH, inoltre, nel canone mensile dell’abbonamento troviamo inclusi

6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime con incluso il servizio di streaming Prime Video e tutti gli altri vantaggi che Amazon riserva ai suoi clienti Prime (consegne in 1 giorno su milioni di prodotti, Amazon Music etc.); terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 3,99 Euro al mese con addebito sul conto Vodafone

con incluso il servizio di streaming Prime Video e tutti gli altri vantaggi che Amazon riserva ai suoi clienti Prime (consegne in 1 giorno su milioni di prodotti, Amazon Music etc.); terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 3,99 Euro al mese con addebito sul conto Vodafone Vodafone TV con 6 mesi di abbonamento a Infinity e 30 film al mese su Chili

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese. Per i nuovi clienti che attivano online l’offerta l’attivazione è azzerata. Da notare, inoltre, che nel canone mensile dell’offerta è inclusa anche l’opzione Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) che mette a disposizione dell’utente la Vodafone Station, il modem Wi-Fi necessario per la connessione ad Internet.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Offerte Vodafone per smartphone

Vodafone è, come noto, un riferimento del mercato di telefonia mobile grazie ad una rete mobile capillare ed in grado di offrire ottime prestazioni (oltre alla possibilità di accedere, in alcune città, anche al 5G, il nuovo standard di connettività). Per i nuovi clienti che scelgono Vodafone ci sono diverse offerte da tenere d’occhio.

La prima offerta che segnaliamo è RED Unlimited Smart. Si tratta di un’offerta “tutto incluso” che può essere attivata da tutti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su quest’offerta:

minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE

40 GB di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G

Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 12 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 18,99 Euro con addebito su carta di credito o conto corrente; optando per l’addebito su credito residuo il costo mensile crescerà a 24,99 Euro

con addebito su carta di credito o conto corrente; optando per l’addebito su credito residuo il costo mensile crescerà a 24,99 Euro Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

possibilità di abbinare uno smartphone a rate scegliendo tra i modelli disponibili in listino

Per i clienti Under 30, invece, Vodafone propone l’ottima Shake it Easy, un’offerta che consente di sfruttare al massimo il proprio smartphone, con tantissimi GB per navigare in mobilità (anche sotto rete 5G) ad un prezzo davvero contenuto. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati in Italia

60 GB di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G in caso di addebito del costo mensile dell’offerta su carta di credito o conto corrente; con l’addebito su credito residuo, invece, i GB inclusi saranno 30 GB

Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 10 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 14,99 Euro

Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

possibilità di abbinare uno smartphone a rate scegliendo tra i modelli disponibili in listino Vodafone

Tra le tante offerte Vodafone per smartphone disponibili a giugno 2020 ci sono poi le tariffe della gamma Infinito. A differenza delle offerte viste in precedenza, queste tariffe propongono Giga illimitati. Le versioni Infinito e Infinito Gold presentano un limite alla velocità massima della connessione (rispettivamente fissata a 2 Mbps e 10 Mbps).

Molto più interessante, invece, è la Infinito Black Edition che va ad eliminare il limite alla velocità della connessione. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE e 1000 minuti dall’Italia ai Paesi extra UE

Giga illimitati per navigare in Italia alla massima velocità disponibile

per navigare in Italia alla massima velocità disponibile in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 28 GB al mese senza costi aggiuntivi

in roaming extra UE: 5 GB e 500 minuti al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 39,99 Euro con addebito su carta di credito o conto corrente

con addebito su carta di credito o conto corrente Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

12 mesi gratis di NOW TV Mobile (poi 4,99 Euro al mese) e Tidal (poi 8,99 Euro al mese)

possibilità di abbinare uno smartphone a rate

Giga extra gratis con Giga Family

Per massimizzare i vantaggi delle offerte Vodafone è possibile scegliere l’operatore sia per l’abbonamento Internet casa che per la tariffa dello smartphone. In questo caso, scegliendo di addebitare il canone mensile dell’offerta mobile all’interno della fattura della rete fissa si potrà accedere, senza costi aggiuntivi, all’opzione Giga Family che offre la possibilità di ottenere GB extra ogni mese.

Con Giga Family è possibile ottenere:

50 GB extra al mese addebitando il costo mensile della propria offerta Vodafone nella bolletta di rete fissa

addebitando il costo mensile della propria offerta Vodafone nella bolletta di rete fissa 100 GB extra la mese per ogni SIM addebitando in bolletta il canone mensile di due o più SIM Vodafone (sino ad un massimo di 6 SIM)

Giga extra per navigare con le offerte solo Internet di Vodafone

Per chi ha bisogno di Giga extra per navigare c’è la possibilità di puntare sulle offerte “solo Internet” di Vodafone. Tali offerte mettono a disposizione una SIM dati con un ricco bundle dati per navigare in mobilità (con modem 4G, tablet o anche con lo smartphone ma senza minuti e SMS inclusi).

Ecco le offerte da attivare:

Giga Speed 20: offerta ricaricabile con 20 GB a 9,99 Euro al mese

offerta ricaricabile con 20 GB a 9,99 Euro al mese Giga Speed 50: offerta ricaricabile con 50 GB a 13,99 Euro al mese

offerta ricaricabile con 50 GB a 13,99 Euro al mese Giga Speed Plus 50: offerta in abbonamento con 50 GB a 11,99 Euro al mese

offerta in abbonamento con 50 GB a 11,99 Euro al mese Giga Speed Plus 100: offerta in abbonamento con 100 GB a 19,99 Euro al mese

Le tariffe Giga Speed permettono di accedere in modo completo alla Giga Network dell’operatore con la possibilità, quindi, di sfruttare anche la rete 5G. Con le tariffe in abbonamento è possibile abbinare alla propria SIM anche il Mobile Wi-Fi, il piccolo modem 4G in cui inserire la SIM dati dell’operatore. Il dispositivo ha un costo di:

1 Euro scegliendo Giga Speed Plus 100

1 Euro al mese scegliendo Giga Speed Plus 50

69,90 Euro scegliendo Giga Speed 20 o Giga Speed 50

Per attivare una delle offerte Giga Speed è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Attiva online una delle offerte Giga Speed di Vodafone