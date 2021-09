Vodafone e iPhone 13: ci sono offerte per averlo a rate?

Vodafone iPhone 13 : il nuovo telefono presentato in settimana sarà disponibile solo a fine mese. Nell'attesa però lo si può pre-ordinare in tutte le varianti

Apple martedì 14 settembre durante un evento dedicato da seguire in streaming ha ufficialmente svelato iPhone 13. Da quest’anno quindi la Mela ha reintrodotto la classica roadmap per la presentazione dei prodotti. Insieme al nuovo telefono sono stati presentati anche lo smartwatch Apple Watch Series 7 e nuovi modelli di iPad nella versione standard e Mini. Vodafone è sempre stato tra gli operatori più attenti all’innovazione e ovviamente l’ultima generazione di smartphone di Cupertino sono da inserire tra i migliori dispositivi di telefonia mobile del 2021 ma è ancora presto per parlare di offerte Vodafone iPhone 13.

iPhone 13: caratteristiche e novità

iPhone 13 come il suo precedessore è disponibile in diverse varianti (base, Mini, Pro e Pro Max) con schermi che vanno da 5.1″ fino a 6,7″. I modelli pro presentano una batteria maggiorata del 20% e una GPU 5-core aggiuntiva rispetto al processore proprietario A15 Bionic integrato in tutta la gamma. Le fotocamere sono aumentate di potenza a 12 Megapixel e presentano lenti da f/1,6 (grandangolare) e f/2,4 per catturare ancora più luce. Dal punto di vista del design, il notch, ovvero la “tacca” che nasconde il Face ID e altri sensori, è stato ridotto del 20%.

iPhone 13

Display Super Retina XDR OLED da 6,1″ (1170 x 2532 pixel)

Dimensioni: 146.7 x 71.5 x 7.65 mm

Peso: 174 grammi

Fotocamera principale: 12 + 12 MP

Processore: A15 Bionic

RAM da 6 GB

Memoria fino a 512 GB

Sistema operativo: iOS 15

Dual SIM

Supporto 5G

iPhone 13 Mini

Display Super Retina XDR OLED da 5.42″ (1080 x 2340 pixel)

Dimensioni: 131.5 x 64.2 x 7.65 mm

Peso: 141 grammi

Fotocamera principale: 12 + 12 MP

Processore: A15 Bionic

RAM da 6 GB

Memoria fino a 512 GB

Sistema operativo: iOS 15

Dual SIM

Supporto 5G

iPhone 13 Pro

Display Super Retina XDR OLED da 6,06″ (1170 x 2532 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz

Dimensioni: 146.7 x 71.5 x 7.65 mm

Peso: 204 grammi

Fotocamera principale: 12 + 12 + 12 MP

Processore: A15 Bionic

RAM da 6 GB

Memoria fino a 1 TB

Sistema operativo: iOS 15

Dual SIM

Supporto 5G

Batteria da 4.352 mAh

iPhone 13 Pro Max

Display Super Retina XDR OLED da 6,7″ (1284 x 2778 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz

Dimensioni: 160.8 x 78.1 x 7.65 mm

Peso: 240 grammi

Fotocamera principale: 12 + 12 + 12 MP

Processore: A15 Bionic

RAM da 6 GB

Memoria fino a 1 TB

Sistema operativo: iOS 15

Dual SIM

Supporto 5G

Batteria da 4.352 mAh

Vodafone, iPhone 13: ci sono offerte per averlo a rate

Dato che l’ultima generazione di smartphone di Apple è stata svelata appena due giorni fa non sono state ancora lanciate né annunciate leofferte Vodafone iPhone 13. Sicuramente però l’operatore britannico sarà tra i primi a permette di associare l’acquisto a rate di questo dispositivo a uno dei suoi piani di telefonia mobile ma per averlo in tasca di dovrà comunque attendere almeno il 24/9/21, data ufficiale per la disponibilità sul mercato del nuovo terminale.

Confronta le offerte di Vodafone »

Vi ricordiamo che le offerte Vodafone smartphone incluso prevedono un vincolo di durata da 24 a 30 mesi a seconda del modello. Con le tariffe Infinito Smartphone Edition, attivabili solo in negozio, si può acquistare il telefono a rate anche senza anticipo. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore, l’utente è tenuto è corrispondere a Vodafone tutte le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la stessa cadenza mensile e metodo di pagamento scelto al momento dell’acquisto. E’ possibile inoltre esercitare il resto gratuito entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. In questo caso si dovranno riconscegnare il dispositivo e tutti gli accessori originali presenti nella confezione. Inoltre, il codice IMEI presente sul terminale deve corrispondere a quello presente sull’imballaggio.

Annunci Google

La consegna è gratuita nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. Una volta effettuato l’acquisto si può seguire il proprio ordine su un’apposita piattaforma di tracking inserendo il numero di pratica del prodotto che viene comunicato via email o SMS.

Le offerte Infinito prevedono Gigabyte illimitati e navigazione 5G, abilitata su iPhone fin dalla scorsa generazione, alla massima velocità. Attualmente Vodafone raggiunge con la su GigaNetwork 5G i Comuni di Milano, Bologna, Torino, Roma, Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria.

iPhone 13: offerte per averlo a rate

Oggi l’unico modo per acquistare iPhone 13 è quello di richiederlo direttamente ad Apple. Tutti i modelli si possono pre-ordinare sul sito della Mela dalle 14:00 di domani 17/9/21. La disponibilità ufficiale come già detto in precedenza è però fissata al 24/9/21. Il listino prezzi è il seguente:

iPhone 13 Mini da 128 GB a 34,95 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 839 euro

da a 34,95 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 839 euro iPhone 13 Mini da 256 GB a 39,95 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 959 euro

da a 39,95 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 959 euro iPhone 13 Mini da 512 GB a 49,54 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.189 euro

da a 49,54 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.189 euro iPhone 13 da 128 GB a 39,12 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 939 euro

da a 39,12 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 939 euro iPhone 13 da 256 GB a 44,12 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.059 euro

da a 44,12 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.059 euro iPhone 13 da 512 GB a 53,70 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.289 euro

da a 53,70 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.289 euro iPhone 13 Pro da 128 GB a 49,54 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.189 euro

da a 49,54 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.189 euro iPhone 13 Pro da 256 GB a 54,54 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.309 euro

da a 54,54 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.309 euro iPhone 13 Pro da 512 GB a 64,12 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.539 euro

da a 64,12 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.539 euro iPhone 13 Pro da 1 TB a 73,70 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.769 euro

da a 73,70 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.769 euro iPhone 13 Pro Max da 128 GB a 53,70 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.289 euro

da a 53,70 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.289 euro iPhone 13 Pro Max da 256 GB a 58,70 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.409 euro

da a 58,70 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.409 euro iPhone 13 Pro Max da 512 GB a 68,29 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.639 euro

da a 68,29 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.639 euro iPhone 13 Pro Max da 1 TB a 77,87 euro al mese per 24 mesi con TAEG 0% o 1.869 euro

iPhone 13 e iPhone 13 Mini sono disponibili nei colori: galassia, mezzanotte, blu, rosa e Product RED (rosso). iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, invece, si possono acquistare nelle tinte: grafite, oro argento, azzurro Sierra.

Con Apple Trade-In si può dare in permuta il proprio vecchio modello di telefono e ottenere uno sconto sull’acquisto di iPhone 13. Se il dispositivo non ha alcun valore sarà Apple ad occuparsi del suo riciclo. Di seguito i valori di permuta stimati a seconda del modello:

iPhone 12 Pro Max – sconto fino a 715 euro

– sconto fino a 715 euro iPhone 12 Pro – sconto fino a 625 euro

– sconto fino a 625 euro iPhone 12 – sconto fino a 465 euro

– sconto fino a 465 euro iPhone 12 mini – sconto fino a 415 euro

– sconto fino a 415 euro iPhone SE (2ª generazione) – sconto fino a 190 euro

– sconto fino a 190 euro iPhone 11 Pro Max – sconto fino a 475 euro

– sconto fino a 475 euro iPhone 11 Pro – sconto fino a 425 euro

– sconto fino a 425 euro iPhone 11 – sconto fino a 330 euro

– sconto fino a 330 euro iPhone XS Max – sconto fino a 295 euro

– sconto fino a 295 euro iPhone XS – sconto fino a 260 euro

– sconto fino a 260 euro iPhone XR – sconto fino a 215 euro

– sconto fino a 215 euro iPhone X – sconto fino a 185 euro

– sconto fino a 185 euro iPhone 8 Plus – sconto fino a 165 euro

– sconto fino a 165 euro iPhone 8 – sconto fino a 130 euro

– sconto fino a 130 euro iPhone 7 Plus – sconto fino a 95 euro

– sconto fino a 95 euro iPhone 7 – sconto fino a 70 euro

– sconto fino a 70 euro iPhone 6s Plus – sconto fino a 40 euro

– sconto fino a 40 euro iPhone 6s – sconto fino a 30 euro