Tutte le offerte TIM DAZN di settembre 2021

Per poter vedere tutte le partite di Serie A del campionato italiano devi abbonarti a DAZN, in questa guida vedremo quali sono le migliori offerte TIM che includono anche l'abbonamento alla pay tv con TIMVision a settembre. Ecco come attivare un piano Internet casa con inclusa la streaming tv per vedere gli eventi sportivi live

Se stai valutando di cambiare la tua offerta in fibra con una promozione più conveniente è bene che valuti con attenzione tre le tariffe Internet casa disponibili. Nella scelta possono avere una certa importanza anche fattori che magari potresti sottovalutare. Il costo del canone è solo uno degli elementi della spesa per la connessione domestica, ci possono anche essere dei servizi che se abbinati al tuo abbonamento possono far aumentare l’importo mensile.

Per essere sicuri di non pagare più del necessario per il servizio in fibra devi preventivare anche queste spese accessorie nel calcolo e nel confronto delle promozioni. Un’offerta può avere un canone più basso di un’altra ma se vuoi abbinare alla tariffa Internet anche la streaming tv dovrai considerare la spesa extra nella fase di preventivo.

Se sei un fan delle squadre di Serie A può essere un requisito fondamentale trovare una promozione Internet casa con DAZN incluso nel canone. L’inizio della nuova stagione e il passaggio dei diritti per la trasmissione delle partite del campionato italiano da Sky a DAZN ha portato molti utenti a cercare nuove soluzioni per unire i canoni dei diversi servizi. Ecco quali sono le offerte TIM con DAZN disponibili nel catalogo di Settembre del gestore.

Per le prossime tre stagioni la Serie A del calcio italiano andrà in onda sulla piattaforma di streaming tv della società Perform. Con le offerte TIMVision inoltre avrai accesso alle partite della Champions League dato che nei pacchetti puoi anche includere Infinity tv. La promozione da attivare in questo caso è Calcio e Sport e lo puoi attivare con le diverse offerte TIM Casa: fibra, FWA e Adsl.

Scopri qui le offerte Internet casa di TIM »

TIM Super Fibra, l’offerta di Settembre

Questo mese se vuoi passare a TIM puoi farlo scegliendo Super Fibra Limited Edition, la promozione è stata modificata rispetto alle tariffe estive. Il gestore ha creato una tariffa con un prezzo contenuto, la fibra dell’operatore può essere tua a partire da 19,90 euro al mese. Il taglio ai costi è possibile per quei clienti che acquisteranno l’offerta online e non voglio che includa chiamate illimitate e modem.

La versione Internet casa di TIM Super Fibra ti offre:

chiamate a consumo

connessione in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload (questa stessa promozione è disponibile sia con fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Megabit/s in download e 20 Megabit/s in upload che con rete ADSL fino a 20 Megabit/s)

Attiva TIM Super Fibra Promo Limited Edition »

Il costo di 19,90 euro al mese è una promozione speciale che vale per i primi 6 mesi di attivazione dell’offerta, al termine del periodo di sconto il canone passerà a 24,90 euro. Puoi comunque aggiungere il servizio TIMVision Calcio e Sport a questa tariffa a 19,90 euro per i primi 4 mesi e poi a 29,90 euro al mese. Prima di analizzare più in dettaglio l’offerta della streaming tv TIM che include DAZN, ecco quali sono le altre promozioni di Settembre.

La base è sempre quella della Super Fibra Special Edition, potrai aggiungere le chiamate gratuite con 5 euro al mese. Se vuoi anche richiedere il modem di nuova generazione di TIM, l’HUB+, ti costerà altri 5 euro al mese per 4 anni. In compenso l’attivazione è sempre gratuita.

Con TIM sono anche disponibili delle offerte speciali per chi è attiva la Super Fibra e ha una SIM mobile TIM, se rientri in questa categoria di clienti potrai attivare TIM Unica un’opzione che ti offre Giga illimitati sul tuo numero. La TIM Unica è disponibile su 6 SIM di famiglia.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Offerta TIM DAZN, ecco il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport

A questo punto vediamo cos’è TIMVision e in cosa consiste il piano che ti permetterà di avere l’abbonamento a DAZN. La piattaforma di streaming tv è attivabile dai clienti dell’operatore, nella sua versione base ti offre l’accesso ad un catalogo di film e serie TV e include anche l’invio del Box un decoder smart che ti consente di gestire le diverse app tv e di collegare il tuo televisore ad Internet e costa 6,99 euro al mese.

Annunci Google

Nel pacchetto da 19,99 euro al mese (per i primi 4 mesi, poi 29,99 euro) Calcio e Sport sono compresi:

DAZN con tutti gli eventi live sportivi, a partire da tutta la Serie A, e contenuti on demand del canale sportivo

con tutti gli eventi live sportivi, a partire da tutta la Serie A, e contenuti on demand del canale sportivo 12 mesi gratis di Infinity, la piattaforma ti offre serie TV on demand, le dirette delle partite di Champions League e di Coppa Italia

Per la TIMVision Calcio e Sport è previsto un costo iniziale di 19,99 euro, a meno di offerte speciali. Se stai pensando che il canone di questa soluzione TIMVision è elevato forse è meglio farsi due conti. DAZN ha un costo mensile da 29,99 euro, per Infinity la tariffa minima di abbonamento è di 7,99 euro e altri 6,99 euro per TIMVision. Il totale sommando le singole spese quindi sarebbe di quasi 45 euro.

Se in famiglia ci sono appassionati di film e serie tv potresti anche pensare di scegliere di attivare la fibra di TIM con DAZN e aggiungere anche un piano con Disney+ o Netflix. Per avere maggiori informazioni su tutte le offerte TIM con pay tv puoi cliccare sul link qui in basso.

Scopri le offerte di TIM con TIMVision »

DAZN, cosa puoi vedere con la pay tv

Il canone di DAZN è passato da circa 8 euro al mese a quasi 30 euro mensili, alla base di questa impennata nei costi c’è stata la vittoria dell’asta per i diritti di trasmissione degli eventi di Serie A per la stagione calcistica 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. L’avvio di questa rivoluzione sta lasciando insoddisfatti molti tifosi e clienti, spesso infatti gli abbonati stanno riscontrando dei problemi di collegamento e il messaggio di errore con cui DAZN si scusa del disagio e dalla mancanza di connessione è tra i più letti questo mese.

DAZN secondo lo slogan della stessa piattaforma doveva diventare la casa della Serie A, ma Calcio e Finanza – uno dei principali siti di informazioni finanziario sportive – ha titolato proprio ieri: “Camera voterà per invitare DAZN a un servizio migliore”. Sempre questa settimana sono state pubblicate delle dichiarazioni dell’AGCOM rivolte proprio a DAZN, l’Autorità ha chiesto alla società di “aderire al sistema di risoluzione delle controversie Conciliaweb, e di fornire alcuni chiarimenti sui disservizi finora denunciati dagli utenti. Affinché il cittadino possa far valere i suoi diritti è necessario che DAZN adotti le normative del Codice delle comunicazioni elettroniche”.

Al momento DAZN ha promesso di risolvere i disservizi e la piattaforma di streaming è l’unica che può trasmettere 7 delle 11 partite per ogni giornata di campionato, mentre altre 3 sono in co-esclusiva con Sky. Il catalogo della tv non si limita solo a questo, abbonandoti potrai anche guardare gli incontri di Serie B, e alcune delle principali sfide diEuropa League, anche diversi i campionati esteri (Liga spagnola, Carabaco, la Coppa Libertadores e quella Sudamericana); ci sono poi anche le esclusive su eventi di tennis, della NFL, l’UFC, la Moto GP.

Il costo standard di un abbonamento DAZN ti costerà quindi 29,99 euro e potrai sottoscrivere l’offerta online in pochi minuti con i tuoi dati personali e scegliendo il metodo di pagamento che preferisci. Le promozioni della pay tv ti offrono la possibilità di accedere con il tuo account al catalogo completo della piattaforma, con un singolo profilo puoi vedere le partite e gli altri eventi su 2 dispositivi. Potrai però associare un numero maggiore di apparecchi.

Se non dovessi essere soddisfatto del servizio o se per qualsiasi ragione vuoi terminare il tuo abbonamento puoi farlo in qualunque momento. Se hai già pagato l’abbonamento mensile l’offerta si disattiverà a fine mese, ricordati quindi di disdire il rinnovo prima della data di riattivazione del mese, le promozioni sono infatti senza vincoli e non sono previste penali per uscire da DAZN. Sono disponibili anche delle gift card con pacchetti da 3, 6 o 9 mesi.

Per i clienti che acquistano DAZN con TIMVision e che usano la Box di TIM o di DAZN è disponibile anche un canale criptato che ti consentirà di vedere la pay tv in caso di disservizi, ti saranno infatti accesso al canale sul digitale terrestre della piattaforma. Il canale in caso di problemi di connessione passerà in automatico alle trasmissioni del digitale terrestre. Comodo? Sì ma solo per chi ha i decoder, gli utenti che sottoscrivono l’abbonamento online e che scaricano l’app sul televisore non godono dello stesso servizio.

Se vuoi maggiori informazioni su DAZN e sulle offerte pay tv puoi cliccare sul pulsante in basso.

Attiva qui la nuova offerta DAZN »