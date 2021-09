TIM Fisso: le offerte di Settembre 2021

TIM continua ad essere un punto di riferimento del mercato di telefonia fissa in Italia. A settembre 2021, in particolare, l'operatore mette a disposizione dei nuovi clienti una serie di offerte davvero molto interessanti che consentono di tagliare i costi per la connessione ad Internet e, contestualmente, di accedere ad una lunga serie di bonus aggiuntivi. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte TIM Fisso di settembre 2021 e come scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze tra le varie proposte disponibili.

Tra le tante offerte Internet casa attualmente disponibili sul mercato di telefonia fissa, le soluzioni TIM Fisso di settembre 2021 ricoprono una posizione di primo piano. L’operatore, infatti, mette a disposizione diverse offerte per la connessione ad Internet di casa (a partire da 19,90 euro al mese) con la possibilità di sfruttare vantaggi aggiuntivi, come i Giga illimitati per i clienti mobile, grazie alla promo TIM Unica, e l’accesso a TIMVISION, con la possibilità di seguire le partite di Serie A e di Champions League in streaming. Per chi non è raggiunto dalla fibra FTHT e dalla fibra mista FTTC c’è anche la possibilità di puntare sulla tecnologia FWA per navigare ad alta velocità in modalità wireless.

Ecco quali sono le migliori offerte TIM Fisso di settembre 2021:

TIM Super Fibra Limited Edition

Per il mese di settembre, TIM ha arricchito il listino di offerte TIM Fisso con il lancio di TIM Super Fibra Limited Edition. Si tratta di una versione speciale dell’abbonamento Internet casa dell’operatore che presenta un prezzo contenuto (si parte da 19,90 euro al mese) e diverse opportunità di personalizzazione. L’offerta può, quindi, essere l’occasione giusta per dare un taglio ai costi della connessione senza rinunciare ad un accesso ad Internet ad alta velocità, grazie alla fibra ottica TIM.

Ecco i contenuti dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete TIM; l’accesso ad Internet avviene tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra all’indirizzo di casa dell’utente la connessione verrà effettuata tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; se la fibra FTTH e la fibra FTTC non dovessero essere disponibili, infine, la connessione utilizzerà la rete ADSL fino a 20 Mega

l’accesso ad Internet avviene tramite rete in fibra ottica con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra all’indirizzo di casa dell’utente la connessione verrà effettuata tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; se la fibra FTTH e la fibra FTTC non dovessero essere disponibili, infine, la connessione utilizzerà la rete ADSL fino a 20 Mega per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta grazie a TIM Unica; la promozione prevede l’addebito del costo dell’offerta mobile nella bolletta dell’abbonamento di rete fissa; è possibile abbinare fino a 6 SIM TIM ad una linea fissa TIM (non è necessario che tutte le SIM siano intestate alla stessa persona) in modo da poter contare su Giga illimitati senza costi aggiuntivi per tutta la famiglia

TIM Super Fibra Limited Edition presenta un costo periodico di 19,90 euro al mese per 6 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo fisso di 24,90 euro al mese. Da notare che l’attivazione è gratuita. L’offerta può essere personalizzata con le seguenti opzioni:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa al costo di 5 euro in più al mese

verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa al costo di 5 euro in più al mese modem Wi-Fi TIM Hub+ al costo di 5 euro al mese per 48 mesi

Per completare l’offerta, inoltre, è possibile aggiungere TIMVISION Calcio e Sport. Il nuovo pacchetto consente di accedere a diversi servizi di streaming con condizioni agevolate e, in particolare, permette di seguire le partite di Serie A e della Champions League ad un prezzo davvero conveniente. TIMVISION Calcio e Sport include:

accesso completo a tutti i contenuti TIMVISION (costo di listino di 6,99 euro al mese) con film e serie TV da guardare in streaming on demand

(costo di listino di 6,99 euro al mese) con film e serie TV da guardare in streaming on demand accesso completo a DAZN (costo di listino di 29,99 euro se attivato in modo indipendente) per seguire tutte le partite di Serie A in streaming, l’Europa League, la Serie B e tanti altri eventi sportivi; è possibile, inoltre, accedere anche a DAZN Channel, il canale di backup del servizio sul digitale terrestre

(costo di listino di 29,99 euro se attivato in modo indipendente) per seguire tutte le partite di Serie A in streaming, l’Europa League, la Serie B e tanti altri eventi sportivi; è possibile, inoltre, accedere anche a DAZN Channel, il canale di backup del servizio sul digitale terrestre 12 mesi di abbonamento gratuito a Infinity + (costo di listino di 7,99 euro al mese; al termine, l’abbonamento si disattiva) per guardare film e serie TV on demand e seguire le partite di Champions League e Coppa Italia in diretta streaming

+ (costo di listino di 7,99 euro al mese; al termine, l’abbonamento si disattiva) per guardare film e serie TV on demand e seguire le partite di Champions League e Coppa Italia in diretta streaming TIMVISION Box con tutte le app dei principali servizi di streaming già pre-installate e con la possibilità di accedere a DAZN Channel (canale criptato accessibile solo con il box TV di DAZN o con il box TIMVISION)

TIMVISION Calcio e Sport presenta un costo di 29,99 euro al mese con attivazione di 19,99 euro. L’offerta può essere arricchita con l’aggiunta di Disney+ al costo di 5 euro al mese (invece di 7,99 euro al mese) e di Netflix con piano Standard a 10 euro al mese (invece di 11,99 euro; è possibile passare al piano Premium con 4 euro in più al mese). Abbinando TIMVISION Calcio e Sport a TIM Super Fibra è, quindi, possibile massimizzare i vantaggi e beneficiare di un’offerta completa a partire da 49,89 euro al mese per i primi 6 mesi (poi 59,89 euro).

Richiedi qui una delle offerte TIM Fisso »

Per valutare la convenienza dell’offerta proposta da TIM è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.

Da notare, inoltre, che TIM aderisce al Piano Voucher e consente di utilizzare il Bonus PC e Internet da 500 euro. Le famiglie che hanno diritto all’agevolazione (ISEE massimo 20.000 euro) possono richiedere TIM SUPER Voucher Fibra. L’offerta in questione include:

linea telefonica con chiamate gratis

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC

Giga illimitati gratis per i già clienti di rete mobile TIM

dispositivo a scelta tra Lenovo Tab P1, Samsung Galaxy Tab S6 Lite (+29 euro) e Onda Oliver Plus 15.6” (+99 euro)

L’offerta presenta un costo di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo standard di 29,90 euro. Nel canone è inclusa l’attivazione (12 euro al mese per 24 mesi) mentre il modem Wi-Fi viene concesso in comodato d’uso. L’offerta è attivabile direttamente nei negozi TIM.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

TIM Super FWA

Quando la fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC non sono disponibili, per realizzare una connessione illimitata da casa è possibile puntare sulle soluzioni Internet wireless e in particolare sulla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Questa soluzione prevede un collegamento senza fili tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore che viene realizzato tramite l’installazione di appositi apparati di connessione (un modem router e, in alcuni casi, un’antenna esterna). TIM mette a disposizione degli utenti l’offerta TIM Super FWA.

abbonamento presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload

tramite rete FWA con per i già clienti mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica, attivabile su di un massimo di 6 SIM per linea telefonica

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 48 mesi) e con modem Wi-Fi gratis. In base alla copertura della rete, TIM metterà a disposizione il modem Indoor auto-installante oppure il modem Outdoor che, invece, necessita di installazione da parte del tecnico TIM (l’installazione ha un costo di 99 euro dilazionabili in 24 mesi). Verificando la copertura sarà possibile individuare rapidamente la tipologia di modem da utilizzare.

TIM Super FWA, inoltre, è personalizzabile dall’utente. In particolare, è possibile aggiungere:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa al costo di 2 euro in più al mese

verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa al costo di 2 euro in più al mese opzione Super Velocità che porta la connessione fino ad una velocità massima di 100 Mega in download e 50 Mega in upload; l’opzione ha un costo di 2 euro al mese con primo mese gratis; attivando tale opzione è necessario utilizzare il modem Outdoor con l’installazione da parte del tecnico

Da notare, inoltre, che anche TIM Super FWA è abbinabile a TIMVISION Calcio e Sport. L’offerta in questione presenta le stesse condizioni viste in precedenza. Il costo complessivo del pacchetto è di 29,99 euro al mese con attivazione di 19,99 euro (più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel canone). A disposizione degli utenti ci sarà:

TIMVISION con TIMVISION BOX

DAZN

12 mesi di Infinity

opzioni per aggiungere Disney+ (+5 euro al mese) e Netflix Standard (+10 euro al mese)

La proposta di TIM per la connessione ad Internet tramite rete FWA è disponibile per l’attivazione online dal link qui di sotto.

Attiva qui TIM Super FWA »