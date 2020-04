Vodafone Casa: offerte Wifi per connettersi da Casa

Per chi passa a Vodafone per la connessione internet casa ad Aprile ecco quali sono le offerte Wifi dell’operatore britannico. I piani Casa per connettersi con le reti Vodafone sono attivabili sia con tecnologia fibra che ADSL e offrono diversi servizi aggiuntivi ai nuovi clienti. Per chi è alla ricerca anche di un piano mobile o di un’offerta combinata internet casa e tv Vodafone ha diverse soluzioni in catalogo

Complici le misure per contenere il coronavirus le abitudini degli italiani sono cambiate nell’ultimo mese e le connessioni di rete fissa hanno subito un vero e proprio assalto. I nuovi lavoratori da remoto e tutti coloro che chiusi in casa trascorrono molto più tempo connessi con tablet e altri dispositivi. Le analisi dei siti specializzati in speed test e ricerche sulle performance delle connessioni casalinghe, ad esempio Opensignal, hanno mostrato un aumento del 25%-30% delle Wifi attive già da febbraio 2020.

I picchi maggiori di incremento dell’utilizzo della rete Wifi domestica, a discapito di quella mobile sono stati il 36.4% registrato a Piacenza nell’ultimo weekend di Febbraio, segue il 32% circa di aumento a Lodi e poi il 24% di Milano. A Torino e Treviso l’incremento si è attestato intorno al 10%. Questi sono al momento i dati più recenti e risalgono comunque ad una settimana prima della chiusura di tutto il Paese con il Dpcm del 9 Marzo. Con le successive misure e la chiusura di aziende e fabbriche non indispensabili le percentuali saranno di certo aumentate.

Come scegliere la migliore offerta internet casa

Se non avete ancora una connessione domestica in questi mesi affidarsi solo ai Giga compresi nei piani mobile potrebbe non essere sufficiente. Ecco quali sono le offerte internet di Vodafone. I piani di questo operatore sono vari, si parte dagli abbonamenti base che vi permettono con un canone fisso di connettervi e telefonare da casa oppure le offerte combinate che oltre al collegamento e al servizio telefonico includono anche la pay tv o altri servizi.

Per conoscere le migliori promozioni e attivarle si può utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Uno strumento che vi permette in pochi minuti di avere una panoramica di tutte le proposte degli operatori. Selezionando i filtri di ricerca potrete anche restringere il campo e individuare solo le offerte che siano in linea con ciò che state cercando.

Inoltre i risultati vi mostrano sia il prezzo del canone proposto che i diversi servizi inclusi o esclusi dal costo mensile, eventuali variazioni di spesa e i vincoli delle offerte. Attivando online le promozioni si ha spesso diritto a sconti e servizi extra che non sono compresi nelle proposte sottoscrivibili in negozio.

Le proposte Vodafone casa

Vodafone in questo periodo è segnalato come l’operatore con la migliore offerta nel rapporto qualità dei servizi e costo. Ecco quali sono le promozioni Vodafone Casa più convenienti del momento sono:

Internet Unlimited a 27.90 euro al mese

Internet Unlimited + Vodafone TV a 37.90 euro al mese

Internet Unlimited + TV Sport a 47.90 euro al mese

Internet Unlimited + TV a 57.90 euro al mese

Vodafone One Pro

1. Internet Unlimited

L’offerta per navigare da casa con la rete Vodafone è Internet Unlimited, un piano internet e telefono che può essere attivato sia con collegamento in fibra che con Adsl. Per sapere quale sia il servizio disponibile nella vostra zona dovrete effettuare un test sulla copertura. Nel canone proposto dall’operatore sono inclusi:

internet fino a 1 Gigabit/s (ma si può attivare anche in FTTC fino a 100 Mbit/s e in Adsl a 20 Mbit/s)

sim dati con 15 GB al giorno fino all’attivazione della rete fissa e poi 30 GB al mese (anche in hotspot)

chiamate verso fissi e mobili nazionali senza limiti

Vodafone Station e servizio di assistenza tecnica dedicato Vodafone Ready

Il modem offerto in abbinamento al piano e il servizio Vodafone Ready possono essere esclusi dal contratto, in questo caso il canone sarà ridotto di 1 euro (26.90 euro al mese). Per l’attivazione di Internet Unlimited il costo da contratto è 48 euro come contributo iniziale. Capitano dei periodi promozionali in cui anche questa spesa viene inclusa nel canone.

Dopo 4 anni di contratto l’abbonamento subirà in automatico una riduzione di 7 euro al mese, il canone dal 5° anno quindi sarà di 20.90 euro al mese. Il piano ha un vincolo contrattuale di 2 anni, se si recede prima dello scadere di questo termine si dovranno pagare le rimanenti rate per l’attivazione e anche quelle per il servizio Vodafone Ready se si è acquistato.

Solo per i clienti che attivino l’FTTH di Vodafone è prevista un’offerta esclusiva, uno sconto di 2 mesi di canone, il valore di questa promozione è di 56 euro. Lo sconto sarà applicato in bolletta a rate. Inoltre questi utenti avranno degli sconti qualora volessero avere anche la Vodafone tv, una piattaforma di streaming da cui accedere ai contenuti di NOW TV e Sky Sport.

2. Unlimited + Vodafone TV

Combinare l’offerta internet e telefono di Vodafone con la streaming tv è possibile a fronte del pagamento di un’extra rispetto al canone di 27.90 euro. Per i clienti la tv in streaming con il pacchetto NOW TV con Intrattenimento e Serie Tv di Sky è in offerta gratis per 3 mesi di prova. Il canone mensile sarà poi di 10 euro al mese in questo costo sono compresi:

30 film dalla piattaforma CHILI ogni mese e sconti per i film in prima visione

6 mesi di Infinity gratis

TV Box

Quest’ultimo è un dispositivo da collegare al televisore e dotato di telecomando con cui sarà possibile collegare il vostro apparecchio alla rete internet casa. Il TV Box inoltre è un decoder di nuova generazione che quindi vi consentirà di continuare a vedere anche i canali tradizionali quando sarà ultimato lo switch off in HD anche delle reti in chiaro.

3. Unlimited + TV Sport

Questa terza promozione parte sempre dal pacchetto internet e telefono descritto nella prima offerta. Con questa soluzione gli appassionati di Sport potranno seguire gli aggiornamenti dei canali di news della pay tv tramite i piani NOW TV Sport. Saranno accessibili tutti e 23 i canali sportivi della piattaforma e si potrà seguire il campionato di Serie A, la Champions League e tutti gli incontri principali di Formula 1, del Moto Gp, ma anche dei tornei di tennis e basket.

Il costo di Internet Unlimited + TV Sport è decisamente più elevato, infatti per il solo piano sportivo con la Vodafone TV si pagano 30 euro al mese. In totale il conto finale sarebbe quindi di 57.90 euro, per i clienti fibra FTTH però è previsto uno sconto di 10 euro per una spesa mensile di 47.90 euro.

4. Unlimited + TV

In questa ultima offerta combinata internet, telefono e tv si avranno:

internet alla massima velocità

sim con 15 GB al giorno e poi 30 GB al mese

Vodafone Station

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

A cui si aggiungeranno:

3 mesi di Vodafone Tv gratis

serie tv e show di Sky con NOW Tv Intrattenimento (Infinity gratis per 6 mesi, 30 film su Chili ogni mese)

piano Sport

Il costo di tutto questo sarà di 27.90 euro per la parte internet e telefono e 40 euro per la piattaforma tv, lo sconto per i clienti FTTH porterà il costo del canone di Vodafone TV a 30 euro in questo caso.

5.Vodafone One Pro

Per chi invece voglia attivare sia la connessione Casa con Vodafone che quella mobile c’è questo piano One Pro che è interessante. Attivando la promozione si avrò:

internet fino a 1 Gigabit/s (in questo caso l’offerta è valida solo per i clienti FTTH)

sim con 30 GB per tablet e chiavette (solo per chi acquisti il piano online)

sim con 25 GB e chiamate senza limiti per il vostro smartphone con l’azzeramento del consumo di Giga per le app preferite (Whatsapp, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, ecc)

Ci sono però da pagare a parte Vodafone Ready (6 euro per 48 mesi) e le chiamate da telefono fisso saranno a consumo. La tariffa applicata per le telefonate sarà:

scatto alla risposta di 0.19 euro per contattare i numeri fissi nazionali

0.19 euro al minuto e con scatto alla risposta di 0.19 euro per i mobili nazionali e per i fissi internazionali

Modem libero e info utili

I clienti possono in ogni caso decidere di non acquistare il modem offerto dagli operatori in abbinamento con i piani. Lo ha sancito una delibera dell’Agcom che ha stabilito il principio del modem libero. I gestori da parte loro devono fornire ai clienti che vogliano utilizzare un dispositivo diverso da quello raccomandato i codici di migrazione per configurare il device.

Per chi voglia passare dall’ADSL alla fibra è necessario comunque cambiare il vecchio dispositivo di connessione con un modem VDSL+. Gli standard delle reti ADSL e quelli delle connessioni in fibra infatti sono molto diversi e un router configurato e compatibile con la vecchia tecnologia non sarebbe in grado di reggere lo scambio e la velocità di download e upload dei collegamenti in fibra.

Per sapere se siete raggiunti dalla FTTH di Vodafone è sufficiente effettuare una verifica della copertura. Bastano pochi secondi e saprete se siete coperti dal servizio, in ogni caso le offerte internet casa al momento sono proposte con gli stessi canoni e servizi sia in fibra che in Adsl.