Offerte WindTre per già clienti WIND: il passaggio da WIND a WindTre

Il mese scorso si è registrato l’atteso debutto del marchio WINDTRE, il nuovo brand unico che ha preso il posto dei marchi Wind e Tre che, da alcuni anni, appartengono allo stesso gruppo (Wind Tre S.p.A.). Per i già clienti Wind questo processo di fusione tra i due brand e la conseguente nascita del brand unico WINDTRE può rappresentare un’importante occasione per massimizzare, ulteriormente, il risparmio andando ad attivare nuove offerte dedicate di sicuro interesse. Ecco quali sono le offerte WINDTRE per i già clienti Wind.

Con la nascita del brand unico WINDTRE avvenuto lo scorso mese di marzo, i già clienti Wind non registrano sostanziali novità in quanto possono continuare ad utilizzare le loro tariffe. Con il nuovo brand c’è un nuovo sito web ufficiale ed una nuova app per dispositivi mobili ma ci sono anche nuove occasioni di risparmio con la possibilità di accedere ad offerte riservate ai già clienti che potrebbero risultare estremamente convenienti.

Tra le offerte WINDTRE per i già clienti Wind da considerare troviamo la possibilità di:

sfruttare Giga illimitati sulla propria SIM per smartphone senza costi aggiuntivi attivando una nuova offerta Internet casa WINDTRE

accedere alle offerte Telefono Incluso di WINDTRE per già clienti

accedere alle offerte WINDTRE per smartphone, cambiando tariffa per sceglierne una più conveniente o per attivare un’offerta “5G Ready”

Giga illimitati per lo smartphone attivando Super Fibra Unlimited

Super Fibra Unlimited è l’offerta per la linea fissa di casa di WINDTRE. Si tratta di una tariffa “tutto incluso” che offre enormi vantaggi a chi era clienti Wind prima della fusione dei due marchi e del debutto del nuovo brand unico. Attivando Super Fibra Unlimited, infatti, per i già clienti Wind si potrà sfruttare un’opzione con Giga illimitati per la propria SIM senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Tale bonus è disponibile subito dopo la richiesta di attivazione di Super Fibra Unlimited, semplicemente inserendo il proprio numero di cellulare al momento della sottoscrizione del nuovo abbonamento tramite procedura online. Per poter beneficiare dei Giga illimitati sulla propria SIM senza costi aggiuntivi è necessario che:

l’intestatario del nuovo abbonamento di rete fissa sia lo stesso dell’intestatario della SIM

sulla SIM su cui attivare i Giga illimitati sia stata attivata un’offerta dati compatibile come una delle tariffe All Inclusive, Call Your Country con minuti inclusi e Wind Smart attivabili in precedenza con Wind oppure una delle offerte WINDTRE attualmente in listino

L’opzione dei Giga illimitati senza costi aggiuntivi può essere estesa anche al resto della propria famiglia. Dopo aver attivato tale opzione, infatti, l’intestatario dell’abbonamento, tramite l’app WINDTRE, potrà aggiungere altri due numeri di cellulare WINDTRE (anche con anagrafica diversa) che avranno accesso all’opzione con Giga illimitati senza costi aggiuntivi.

In questo modo, senza alcun costo extra rispetto ai soli canoni mensili delle offerte, tre membri della propria famiglia potranno sfruttare l’opzione per Giga illimitati andando così a sfruttare al meglio la rete WINDTRE e i propri smartphone. Si tratta di una soluzione sicuramente molto interessante che permette di massimizzare l’utilizzo della rete Internet in mobilità senza dover fare i conti con i costi aggiuntivi legati dall’utilizzo di un bundle dati maggiore.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE è un’offerta Internet casa completa sotto tutti i punti di vista. Oltre al bonus dei Giga illimitati, che per i già clienti Wind rappresenta sicuramente un’opzione di grandissimo valore, l’offerta in questione include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali in USA, Canada e Europa Occidentale (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito)

(0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali in USA, Canada e Europa Occidentale (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito) connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della rete FTTH, la connessione potrà avvenire, senza costi aggiuntivi, tramite rete in fibra mista FTTC, con una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; se non saranno disponibili le reti FTTH e FTTC, l’abbonamento sarà comunque attivabile sfruttando la rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo di 19,99 Euro al mese a tempo indeterminato. L’offerta prevede attivazione gratuita e la vendita abbinata del modem Wi-Fi, disponibile al costo di 5,99 Euro al mese per 48 mesi. Di conseguenza, per i primi quattro anni, il costo complessivo dell’abbonamento sarà di 25,98 Euro al mese mentre successivamente si pagherà il solo canone mensile, pari a 19,99 Euro al mese.

In caso di recesso dall’abbonamento, il cliente dovrà versare il contributo di disattivazione della linea (par ad una mensilità dell’abbonamento) e dovrà corrispondere anche le rate del modem Wi-Fi non ancora saldate. L’opzione per Giga illimitati non sarà più disponibile in caso di recesso.

Per attivare Super Fibra Unlimited di WINDTRE è sufficiente verificare la copertura della fibra ottica e procedere successivamente all’attivazione online. L’intera procedura è disponibile tramite il sito WINDTRE, cliccando sul box qui di sotto. Per ottenere i Giga illimitati senza costi aggiuntivi sulla propria SIM WINDTRE è necessario, al momento della verifica della copertura, inserire il numero di cellulare nell’apposito campo.

Offerte Telefono Incluso di WINDTRE

I già clienti Wind che ora fanno parte di WINDTRE hanno la possibilità di acquistare uno smartphone a rate, sfruttando le offerte Telefono Incluso di WINDTRE. L’operatore può contare su di una ricca gamma di smartphone da abbinare alla propria tariffa. Basta scegliere il modello più in linea con le proprie esigenze tra le tante opzioni presenti in listino.

Per i clienti dell’operatore c’è la possibilità di attivare subito l’offerta Telefono Incluso (disponibile anche con anticipo zero) oppure di passare ad una nuova offerta, più conveniente, e poi acquistare lo smartphone a rate che si preferisce scegliendo tra i vari modelli disponibili nel listino dell’operatore.

Le offerte WINDTRE per i già clienti

La gamma di offerte WINDTRE per i già clienti è davvero molto ricca. L’operatore, infatti, propone soluzioni specifiche per i propri clienti interessati ad arricchire la tariffa già attiva con nuove opzioni (per aumentare minuti, SMS e Giga disponibili) oppure cambiare piano tariffario e accedere così ad offerte più vantaggiose, sia per contenuti inclusi che per quanto riguarda il costo periodico.

Per maggiori dettagli sulle offerte per già clienti è possibile accedere all’applicazione per dispositivi mobili WINDTRE oppure all’area clienti del sito ufficiale dell’operatore. Per effettuare la registrazione (nel caso non lo si fosse ancora fatto) bastano pochi minuti. Terminata la procedura ed effettuato l’accesso, i clienti WINDTRE possono accedere ad una sezione denominata “Offerte per te” in cui è possibile verificare le offerte e le opzioni disponibili per arricchire la propria SIM.

Da segnalare, inoltre, che i clienti WINDTRE hanno la possibilità di attivare anche una SIM dati scegliendo tra una delle offerte con WebCube.4G+ incluso:

Cube Medium : 60 GB in 4G a 8,99 Euro al mese

: 60 GB in 4G a 8,99 Euro al mese Cube Large: 100 GB in 4G a 12,99 Euro al mese

L’attivazione di una di queste offerte “solo Internet” di WINDTRE può avvenire direttamente online. Cliccando sul box qui di sotto, infatti, si potrà scegliere l’offerta più in linea con le proprie esigenze e completare la procedura di attivazione online, con la SIM che sarà spedita senza costi aggiuntivi a casa.

In listino, per tutti gli utenti, WINDTRE propone diverse soluzioni tariffarie tra cui anche offerte con Giga illimitati e “5G Ready”. Ecco le offerte più interessanti da attivare:

WINDTRE Large: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB (40 GB con Easy Pay) a 14,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB (40 GB con Easy Pay) a 14,99 Euro al mese WINDTRE XLarge : minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB al mese al costo di 16,99 Euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB al mese al costo di 16,99 Euro al mese WINDTRE Unlimited: minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati al costo di 29,99 Euro al mese; l’offerta è “5G Ready” e garantisce la possibilità di sfruttare la rete 5G dell’operatore quando sarà disponibile nel corso del 2020

minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati al costo di 29,99 Euro al mese; l’offerta è “5G Ready” e garantisce la possibilità di sfruttare la rete 5G dell’operatore quando sarà disponibile nel corso del 2020 Student EDU (per Under 20): minuti ed SMS illimitati verso tutti e 80 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese per 3 mesi, poi 9,99 Euro al mese;

minuti ed SMS illimitati verso tutti e 80 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese per 3 mesi, poi 9,99 Euro al mese; Young EDU (per Under 30): minuti ed SMS illimitati verso tutti e 80 GB in 4G al costo di 9,99 Euro al mese per 3 mesi, poi 11,99 Euro al mese;

minuti ed SMS illimitati verso tutti e 80 GB in 4G al costo di 9,99 Euro al mese per 3 mesi, poi 11,99 Euro al mese; Junior (per Under 14) : 100 minuti verso tutti, minuti illimitati verso WINDTRE e 60 GB in 4G al costo di 6,99 Euro al mese

: 100 minuti verso tutti, minuti illimitati verso WINDTRE e 60 GB in 4G al costo di 6,99 Euro al mese Junior+ (per Under 14): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 60 GB in 4G al costo di 8,99 Euro al mese

Per attivare una di queste offerte è possibile affidarsi alla procedura di sottoscrizione online accessibile, cliccando sul box qui di sotto, dal sito WINDTRE. Dopo aver cliccato sul box qui di sotto si verrà reindirizzati al sito dell’operatore e si avrà modo di scegliere quale offerta attivare in base alle proprie esigenze.

