Vodafone Io Resto a Casa: iniziative per Coronavirus estese a clienti e aziende

Per sostenere i suoi clienti in un momento d’emergenza come quello che stiamo vivendo in Italia in queste ultime settimane, Vodafone ha avviato, già dalla fine del mese di febbraio, una serie di iniziative mirate a semplificare l’accesso ad Internet sfruttando la rete mobile dell’operatore. In queste ore, Vodafone ha annunciato di aver prolungato la durata di queste iniziative garantendo ai suoi clienti di poter accedere, ancora per diversi giorni, in modo agevolato alla rete mobile. Ecco tutti i dettagli.

Vodafone è stata tra le prime aziende del settore di telefonia mobile in Italia ad aver messo in atto azioni concrete per sostenere i suoi clienti. Nell’ambito del programma di Solidarietà Digitale, che nelle ultime settimane ha registrato adesioni da aziende e associazioni di vari settori, Vodafone ha offerto a studenti e imprese la possibilità di accedere alla rete mobile sfruttando, senza costi aggiuntivi, un’opzione per ottenere Giga illimitati su tutto il territorio nazionale.

Un’ulteriore iniziativa è stata lanciata per agevolare l’accesso ad Internet ai clienti italiani che si trovano all’estero ed, in particolare, in Unione Europa in questo periodo d’emergenza. Per questi clienti, infatti, non valgono i limiti sull’utilizzo dei Giga previsti dalla normativa Roaming Like at Home che pone un tetto massimo ai Giga utilizzabili all’estero senza costi aggiuntivi.

L’operatore, considerando il protrarsi della crisi sanitaria, ha oggi annunciato che tutte le iniziative già presentate per clienti e imprese sono state prolungate.

Giga illimitati per studenti e imprese sino al 13 aprile

Vodafone ha scelto di estendere l’iniziativa che permette di accedere alla sua rete mobile sfruttando Giga illimitati. Tale iniziativa, rivolta a studenti e imprese, sarà valida sino al prossimo 13 aprile. In questi giorni, quindi, tutti i clienti che rientrano nel target individuato dall’operatore potranno continuare ad utilizzare la rete mobile Vodafone senza consumare il bundle dati della loro offerta e, naturalmente, senza registrare alcun costo extra rispetto al solo canone mensile della propria offerta.

L’iniziativa riguarda tutti i clienti business di Vodafone in Italia che possono accedere ad Internet in mobilità con Giga illimitati con la loro SIM voce. Questa promozione, attiva dalla fine di febbraio scorso, permetterà alle aziende, grandi e piccole, di poter affrontare questo periodo d’emergenza con un’arma in più.

I clienti business di Vodafone potranno restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori in modo ancora più semplice e immediato, senza dover preoccuparsi dei Giga in esaurimento. In questo modo, passare dalla normale attività lavorativa allo smart working sarà senza dubbio più semplice e si avrà a disposizione uno strumento in più per gestire il periodo d’emergenza che, inevitabilmente, creerà difficoltà a diversi comparti del mondo lavorativo.

L’iniziativa dei Giga illimitati viene estesa anche a tutti gli studenti italiani che hanno una SIM Vodafone. In questo modo, grazie all’eliminazione del limite di Giga, è possibile accedere al web in modo ancora più completo e semplificare al massimo il digital learning, oramai diventato a tutti gli effetti un punto di riferimento per la didattica di scuole e università italiane in questo periodo di emergenza sanitaria.

Ribadiamo, quindi, che i clienti business e gli studenti potranno sfruttare l’iniziativa con Giga illimitati sino al prossimo 13 aprile senza alcun costo aggiuntivo. L’opzione per Giga illimitati sarà estesa in modo automatico. Per maggiori dettagli, è consigliabile contattare direttamente il servizio clienti Vodafone, tramite uno dei canali normalmente disponibili.

Sospeso il limite per i Giga utilizzabili in roaming in UE

Vodafone rinnova l’iniziativa a sostegno degli italiani bloccati all’estero. I clienti Vodafone Italia che oggi si trovano nei Paesi dell’Unione Europa potranno contare sino al 30 aprile prossimo su di un’importante agevolazione pensata dall’operatore per garantire a tutti gli italiani all’estero di restare in contatto diretto con i propri cari in Italia.

Vodafone ha scelto, infatti, di prolungare sino al 30 aprile la promozione che permette a tutti i clienti di poter accedere a tutti i Giga presenti nella propria offerta senza costi aggiuntivi, andando ad ampliare quindi quanto previsto dalla normativa Roaming Like at Home.

L’attuale normativa sul roaming in UE, infatti, pone un limite ai Giga utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europa. Tale limite non è uguale per tutti ma dipende dal costo mensile dell’offerta. Normalmente, per conoscere il bundle dati a propria disposizione ogni mese in roaming in UE senza costi aggiuntivi è necessario effettuare questo calcolo: costo mensile dell’offerta in euro Iva inclusa / 4,27 x 2.

Grazie alla nuova iniziativa di Vodafone, quindi, i clienti italiani bloccati in un Paese dell’UE potranno accedere a tutto il bundle dati presente nella propria offerta.Ad esempio, chi ha un’offerta con 50 GB al mese, normalmente potrebbe utilizzare poco più di 4 GB ogni mese in roaming in UE. Grazie a questa nuova iniziativa dell’operatore, sino al 30 aprile tutto il bundle dati sarà accessibile per navigare in mobilità.