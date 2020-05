Tutte le offerte Iliad per ricaricabili di maggio 2020

L’emergenza Coronavirus non ha fermato la crescita esponenziale di Iliad. Solo nel primo trimestre del 2020 l’operatore di telefonia mobile ha visto crescere la sua utenza di 522.000 unità, che gli hanno permesso di superare la soglia di 5,8 milioni di clienti in Italia e una quota di mercato del 7% a meno di 2 anni dal suo debutto nel nostro Paese. Di seguito sono descritte nel dettaglio le principali tariffe ricaricabile del gestore francese e tutti i vantaggi inclusi nella sua offerta:

Le offerte di Iliad per ricaricabili di maggio

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Per chi non può acquistare le offerte online, Iliad dal 18 maggio ha riaperto in tutta Italia i suoi 15 negozi monomarca (ultimo inaugurato in centro a Bologna) e 300 Corner in cui attivare le sue SIM in tutta sicurezza. L’operatore assicura di aver provveduto a nuovi allestimenti dei punti vendita secondo i nuovi protocolli sanitari.

Le Simbox vengono igienizzate dopo ogni singolo utilizzo e sono corredate di penne digitali per evitare il contatto con i tasti. Inoltre, sono stato predisposti visiere e pannelli protettivi in plexiglass sui banchi centrali degli store e gel igienizzante a disposizione dei clienti. L’attivazione della SIM richiede appena 3 minuti.

I vantaggi di passare a Iliad

Iliad fin dal suo arrivo in Italia ha voluto distinguersi dagli operatori tradizionali non solo per un’offerta low cost dai prezzi decisamente bassi rispetto a quelli a cui erano abituati gli utenti italiani ma anche per una grande sensibilità per quanto riguarda la trasparenza.

Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) assicura che le sue tariffe rimarranno identiche in termini di costo e composizione per sempre. I suoi clienti non dovranno quindi mai subire le tanto osteggiate rimodulazioni, pratica comune a molti grandi aziende di telefonia mobile.

Le tariffe di Iliad inoltre non prevedono vincoli o costi extra. Questo significa che l’utente ha la piena libertà di gestire la sua offerta e di lasciare l’operatore in ogni momento senza il pagamento di spese per la disattivazione o alcun tipo di penale.

Le promozioni poi includono gratuitamente tutti i servizi di base più richiesti come la segreteria telefonica visiva o la modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Alcuni di questi servizi sono invece a pagamento nelle tariffe della concorrenza.

A tutte le offerte del MVNO è inoltre possibile associare l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dei principali modelli di iPhone, compreso il recentissimo iPhone SE. Pochissimi altri operatori low cost prevedono tariffe telefono incluso.

Data l’emergenza sanitaria ed economica, Iliad ha inoltre deciso di erogare 10 GB gratuiti a tutti i clienti Voce e ha effettuato una donazione di smartphone all’Ospedale Sacco di Milano, oltre ad aver anticipato le fatture ai fornitori medio-piccoli per sostenerli in questo momento difficile.

Iliad è stata spesso criticata per la copertura offerta dalla sua rete. L’operatore consente di navigare alla velocità del 4G o 4G+ in tutti i principali centri urbani ma alcune zone come la Sardegna, una parte della Calabria e Basilicata, Comuni dell’arco alpino e località centrali del Paese non sono adeguatamente raggiunte dal suo segnale.

In queste zone gli utenti navigano e chiamano su rete WindTre. L’azienda già da diverso tempo si sta impegnando per migliorare e ampliare la sua rete proprietaria e conferma l’obiettivo di 5.000 siti radio attivi entro la fine dell’anno e di 10-12.000 siti installati entro la conclusione del 2024.

Un’altra critica mossa ad Iliad è quella di non disporre di un’app per la gestione dell’offerta. L’operatore comunque con pochi tap sullo smartphone o un click sul mouse permette, accedendo alla propria Area Personale dal suo sito, di eseguire operazioni come una ricarica online, verificare il credito residuo, monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, disattivare eventuali opzioni attive sulla linea, etc.

Ad oggi, però, non è ancora possibile cambiare offerta per chi è già cliente.