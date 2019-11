Tre smartphone incluso: le offerte di novembre 2019

Natale è già arrivato per i clienti Tre che vogliono acquistare un nuovo telefono. Scopri le tariffe dell’operatore per mettersi in tasca l’ultimo modello di smartphone pagandolo a rate

Tre è forse la migliore opzione quando si parla di offerte smartphone incluso. Da una recente analisi è infatti emerso che per alcuni modelli di punta di grandi brand come Apple, Samsung e Huawei il suo rapporto di convenienza, ovvero la differenza tra la spesa finale acquistando il dispositivo in un’unica soluzione o rate, è il più alto tra gli operatori di telefonia mobile. Di seguito sono descritte tutte le tariffe Tre smartphone incluso e i modelli tra cui scegliere:

Offerte Tre smartphone incluso di novembre

1. All-In Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 43,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo

da – 43,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 45,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 45,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Mix 2 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi e Mi Band 3 incluso

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi e Mi Band 3 incluso Xiaomi Mi 9 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi 8 Pro – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi 8 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi Honor 20 Lite – gratuito

– gratuito Huawei P20 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Pro – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Lite – 2,99 al mese per 30 rinnovi

– 2,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 – 10,99 al mese per 30 rinnovi

– 10,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Pro – 17,99 al mese per 30 rinnovi

– 17,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Lite – 3,99 al mese per 30 rinnovi

– 3,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P Smart 2019 – gratuito

– gratuito Huawei P30 – 10,99 al mese per 30 rinnovi

– 10,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 14,99 al mese per 30 rinnovi

da – 14,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 17,99 al mese per 30 rinnovi

da – 17,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei Y5 2019 – 29,99 euro

– 29,99 euro Huawei Y6 2019 – 39,99 euro

– 39,99 euro Huawei PSmart Z – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A8 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A6 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy J6 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy J6+ – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A6+ – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A7 – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note9 – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A50 – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A40 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese per 30 rinnovi

– 99 cent al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A10 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A80 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi Oppo Reno2 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Oppo A9 2020 – gratuito

2. All-In Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 42,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo

da – 42,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 44,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 44,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Mix 2 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi e Mi Band 3 incluso

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi e Mi Band 3 incluso Xiaomi Mi 9 – 6,99 euro al mese

– 6,99 euro al mese Xiaomi Mi 8 Pro – 12,99 euro al mese

– 12,99 euro al mese Xiaomi Mi 8 – 9,99 euro al mese

– 9,99 euro al mese Honor 20 Lite – gratuito

– gratuito Huawei P20 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Pro – 8,99 al mese per 30 rinnovi

– 8,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Lite – 1,99 al mese per 30 rinnovi

– 1,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Pro – 16,99 al mese per 30 rinnovi

– 16,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Lite – 2,99 al mese per 30 rinnovi

– 2,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P Smart 2019 – gratuito

– gratuito Huawei P30 – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 13,99 al mese per 30 rinnovi

da – 13,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 16,99 al mese per 30 rinnovi

da – 16,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei Y5 2019 – 29,99 euro

– 29,99 euro Huawei Y6 2019 – 39,99 euro

– 39,99 euro Huawei PSmart Z – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A8 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A6 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy J6 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy J6+ – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A6+ – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A7 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note9 – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A50 – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A40 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A20e – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A10 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A80 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi Oppo Reno2 – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi Oppo A9 2020 – gratuito

Attiva All-In Super Power

3. All-In Power X Mas Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

Annunci Google

E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

Xiaomi Redmi Note 7 – gratuito

– gratuito Xiaomi Redmi Note 8 – 99 cent al mese per 30 rinnovi

– 99 cent al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi Note 10 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Redmi 8 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy Note10 – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note 10+ – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi

4. Free Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 17,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

Attiva Free Power

5. Free Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 20,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

Attiva Free Super Power

Con Free Power è possibile scegliere tra i seguenti modelli: