Promozioni conti correnti di novembre 2019: i migliori 5 conti online e zero spese

Qual è il miglior conto corrente online a zero spese del 2019 , che ti permette di risparmiare sulle spese che in genere caratterizzano un conto tradizionale? Di seguito troverai i migliori 5 conti correnti online di novembre 2019, che potrai scegliere in base alle tue esigenze specifiche.

Miglior conto corrente online 2019: come fare a trovare quello giusto e scegliere la banca online più adatta alle proprie necessità? Puoi farlo con lo strumento di comparazione di SosTariffe.it, attraverso il quale è possibile analizzare quali sono le promozioni sui conti correnti online a zero spese del mese di novembre.

Usare il comparatore di SosTariffe.it – che è gratuito – è davvero molto semplice. Prima di tutto sarà necessario definire quello che è il proprio profilo di utilizzo, quindi indicare con un semplice clic sula casella di riferimento se si è interessati:

a un conto giovani;

a un conto standard;

a un conto famiglie;

a un conto pensionati;

a un conto business.

Basterà poi indicare:

l’ età , scegliendo tra <18, per i minorenni, <26, per chi ha un’età compresa fra i 18 e i 26, <60 e >60;

, scegliendo tra <18, per i minorenni, <26, per chi ha un’età compresa fra i 18 e i 26, <60 e >60; le caratteristiche specifiche del conto, ovvero Zero spese, No imposta di bollo, Conto solo online, Carta di credito, Accredito stipendio, Trading online e Conto Business ;

e ; informazioni di gestione relative al proprio personale utilizzo del conto, quali il numero di bonifici e prelievi che si pensa di effettuare in un anno e la giacenza media che si ipotizza di poter depositare sul conto online che si ha intenzione di aprire.

Il comparatore restituirà così soltanto i conti online che corrispondono ai parametri selezionati, disposti in una tabella riepilogativa contenente informazioni dettagliati sui singoli conti correnti online. Basterà cliccare sul pulsante arancione Dettagli per aprire la landing dedicata al conto online scelto.

I migliori conti correnti online e a zero spese del mese di novembre 2019

Sulla base di quanto detto finora, riportiamo la classifica dei 5 migliori conti correnti online a zero spese nel mese di novembre 2019, che è stata realizzata cliccando sulla casella Conto standard. Ti ricordiamo che, a seconda di quelli che sono i tuoi parametri di utilizzo, potrai comunque effettuare una nuova comparazione online.

1. Miglior conto corrente online 2019: Illimity

Uno dei migliori conti correnti online di novembre fra quelli individuati attraverso la comparazione è il conto Illimity, banca totalmente online che garantisce gli stessi servizi di una banca tradizionale, in termini di qualità e tipologia di prodotti offerti.

Si tratta di un conto corrente online a zero spese, che si caratterizza per i seguenti elementi:

l’imposta di bollo è gratuita;

è possibile effettuare bonifici online a zero spese ;

; è possibile richiedere una carta di credito che non prevede il pagamento di un canone;

i prelievi ATM presso altre banche o quelli effettuati all’estero sono gratuiti.

Il conto corrente online di Illimity permette di pagare bonifici, giroconti, bollettini, MAV/RAV, F24 e ricariche telefoniche e presenta la funzione Illimity Connect, con la quale è possibile aggregare altri conti. Illimity dà anche la possibilità a chi lo sceglie di aprire un conto deposito con tassi molto competitivi.



2. Miglior conto corrente 2019: il conto corrente Widiba

Quello proposto da Widiba è un altro conto corrente online a zero, gratis solo per il primo anno. A partire dal secondo è previsto infatti il pagamento di 5 euro ogni trimestre, a meno che:

non si abbia una giacenza media di 5.000 euro o più;

non si scelga di accreditare lo stipendio.

Il conto corrente online di Widiba prevede:

la possibilità di effettuare bonifici senza dover pagare costi aggiuntivi;

PEC e firma digitale;

una carta di debito gratuita;

una carta di credito, non obbligatoria, al costo di 20 euro;

il trading online;

prelievi gratuiti su tutto il territorio nazionale;

il pagamento tramite Google Pay e Apple Pay.

È previsto il pagamento di 2 euro per i bonifici allo sportello, di 3 euro per il prelievo allo sportello e di 2 euro in caso di prelievo nei paesi dell’Unione europea. Il conto online di Widiba ha un tasso di interesse dell’1,5% per vincoli di 6 mesi.



3. Miglior conto corrente zero spese: Webank

Tra le migliori alternative per chi desidera aprire un conto corrente online e sfruttare i vantaggi che lo contraddistinguono c’è anche il conto corrente di Webank, la banca online che fa parte del gruppo Banca Popolare di Milano.

Tra i benefici principali del conto Webank, si annoverano:

la gratuita del canone annuo e dell’imposta di bollo ;

; zero spese per l’emissione e il canone di carte di credito o assegni;

bonifici gratuiti in Italia;

in Italia; prelievi gratuiti e illimitati con la carta di credito in zona euro;

pagamenti MAV, RAV, F23, F24 gratuiti;

prelievi gratuiti anche presso altre banche;

la possibilità di fare trading online.

Il conto corrente online di Webank include anche una promozione speciale: è possibile ottenere 80 euro di buoni carburante IP, che si ricevono scegliendo di accreditare lo stipendio o la pensione sul conto, oppure vincolandolo con un importo di minimo 1.000 euro per un periodo di 12 mesi.



4. Conto corrente online zero spese: il conto corrente N26

Il conto corrente online di N26 rientra nei migliori conti correnti online di novembre 2019 e può essere aperto, come tutti gli altri, con pochi clic sul sito Internet della banca o utilizzando l’applicazione dedicata. La particolarità di questo conto online è che può essere aperto con un semplice selfie.

Il conto di N26 è a zero spese e permette di ottenere una carta di debito con circuito MasterCard. I vantaggi che lo caratterizzano sono:

il canone gratuito ;

; prelievi ATM gratuiti, non solo in Italia, ma in tutta la zona euro (per i prelievi in un’altra valuta è prevista una commissione dell’1,7%);

pagamenti in valuta estera gratis;

la gratuità dei bonifici online;

le notifiche sui movimenti in tempo reale direttamente sul proprio smartphone.

Il conto corrente online N26 prevede anche l’opzione porta un amico, con la quale per ogni persona che si invita ad aprire un conto N26 si può ricevere fino a un massimo di 150 euro.



5. Conto online: Conto Crédit Agricole online

Un altro conto corrente online a zero spese molto interessante, sicuro e affidabile è il conto online di Crédit Agricole. La proposta di Crédit Agricole si adatta alle esigenze di clienti di diverso tipo: è un conto online che può andare bene sia per i giovani sia per adulti che prevedono già di depositare somme elevate sul conto.

È un conto di facile gestione, con poche spese, che può essere controllato direttamente da PC o smartphone, con l’utilizzo dell’applicazione dedicata. Il conto corrente online di Crédit Agricole offre:

una carta di debito gratuita;

una carta di credito con canone gratuito;

prelievi gratuiti (anche quelli allo sportello);

prelievi presso altre banche, che hanno costo zero per i primi 24, dopodiché costano 2,10 euro per ogni singola operazione;

prelievi in Unione europea, al costo di 2,10 euro;

i servizi dell’Internet banking.

Per quanto riguarda i bonifici, quelli online costano 1 euro, mentre quelli allo sportello hanno un costo di 2,50 euro. Tra le promozioni di novembre dedicate ai clienti che decidono di aprire un conto corrente online Crédit Agricole esiste la possibilità di ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro. Lo si può ottenere se si rispetta almeno una delle seguenti condizioni:

si accredita lo stipendio o la pensione sul conto;

si versano almeno 10.000 euro e si inserisce la parola Amazon nel campo Codice promozionale al momento dell’apertura del conto stesso.

