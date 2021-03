TIMVISION: tutti i film disponibili a marzo 2021

TIMVISION è la streaming TV dell’operatore TIM, che è possibile ricevere gratuitamente nel caso di attivazione di un’offerta Internet casa di tipo FTTH, FTTC o ADSL. Le promozioni di TIM sono disponibili al costo di 29,90 euro al mese e possono essere sottoscritte direttamente online.

Prima di procedere in tal senso, è sempre bene effettuare una verifica della copertura per conoscere in anticipo a quale velocità di rete si potrà navigare. Per ulteriori informazioni in merito a tutte le offerte Internet casa di TIM, è possibile cliccare sul link presente qui sotto.

Le offerte TIMVISION

TIMVISION può essere attivato anche in altri modi, ovvero senza la necessità di dover avere obbligatoriamente una promozione Internet casa. In questo caso, si pagherebbero soltanto 5 euro al mese (dei quali il primo mese sarebbe gratuito) e si avrebbe così accesso a film, serie TV, cartoni, sport e tutto l’intrattenimento di Discovery+.

Esistono, poi, diversi pacchetti che possono essere associati alle offerte Internet casa, come per esempio Mondo Intrattenimento, disponibile al costo di 14,99 euro al mese, nel cui piano sono inclusi anche Disney+ e Netflix.

In alternativa, si può optare per TIMVISION + DAZN + NOW TV, che ha un costo totale di 29,99 euro al mese, invece di 44,98 euro al mese (con primo mese gratuito) e TIMVISION + Disney+, disponibile al costo di 4,99 euro al mese invece di 11,99 euro al mese.

Una volta elencate le diverse offerte disponibili, passiamo in rassegna quali sono i nuovi film presenti sul catalogo TIMVISION nel mese di marzo 2021.

TIMVISION: il catalogo film di marzo 2021

Nel mese di marzo 2021 il catalogo di TIMVISION si è arricchito di novità interessanti lato film, appartenenti anche a generi diversi, che potranno riuscire ad accontentare gli interessi di tutti. Ecco quali sono i titoli che sarà possibile vedere in streaming questo mese, con le relative date di uscita.

Titoli TIMVISION usciti il 1 marzo 2021:

The Untouchables – Gli intoccabili;

Footlose;

Come farsi lasciare in 10 giorni;

Il padrino;

Il padrino – Parte II;

Rango;

La guerra dei mondi;

The Truman Show.

Come anticipato, ci sono film di qualsiasi tipo: si va dai grandi classici, quali per esempio Il padrino, a cult che hanno segnato intere generazioni, come Footlose, a pellicole che bisogna vedere assolutamente almeno una volta nella vita, quali The Truman Show, fino a film più leggeri, quali Come farsi lasciare in 10 giorni.

Titoli TIMVISION usciti tra il 2 e il 7 marzo 2021:

Anna;

L’ultimo Yakuza;

Insurgent;

Fino all’ultimo indizio;

Viaggio ai confini della terra;

600 miglia;

A mano disarmata;

Non sposate le mie figlie 2.

Titoli TIMVISION usciti tra l’8 e il 15 marzo 2021:

Prima o poi ti sposo;

Incarnate: non potrai nasconderti;

The Empty Man;

Tutti per 1 – 1 per tutti;

Music;

Non uccidere;

The Outpost;

Valentine – The Dark Avenger;

Hurricane – Allerta Uragano;

Fellini degli spiriti;

Paolo Conte, Via con me;

Chick Fight;

Spare Parts;

Il mio corpo vi seppellirà.

Il 18 marzo è invece prevista l’uscita di Zack Snyder’s Justice League. Una volta consultato l’elenco delle nuove proposte, non resta che scegliere il film più adatto ai propri gusti, mettersi comodi sul divano e cliccare su Play.

Come funziona TIMVISION

Trattandosi di una piattaforma per la visione di contenuti in streaming, TIMVISION non è solo film. Al suo interno sono presenti infatti anche:

serie TV e cartoni;

l’intero catalogo di Discovery+:

i grandi eventi sportivi di Eurosport Player (che è incluso per 12 mesi) e l’intrattenimento e le news di Sky con i canali Sky Uno, Sky Arte, SkyTG24 e Sky Sport 24.

I contenuti presenti su TIMVISION potranno essere visti in qualsiasi momento, anche in modalità offline, su schermi diversi nello stesso momento. Sarà possibile accedervi tramite decoder TIMVISION Box, smart TV e console compatibili, ma anche da PC, smartphone e tablet. Nel caso di visione di contenuti da rete mobile TIM, in più, non si consumeranno i propri Giga.

Quali sono i vantaggi di TIMVISION

Come anticipato nelle righe precedenti, TIMVISION ha un costo di 5 euro al mese, con primo mese gratuito. L’abbonamento che si sottoscrive è senza vincoli: questo significa che sarà possibile disattivarlo in qualsiasi momento. TIMVISION può essere attivato non solo dai clienti TIM, ma anche dai clienti di altri operatori, sia fissi sia mobili.

I dispositivi compatibili sono i seguenti:

TV con il decoder TIMVISION Box;

Smart TV;

smartphone;

tablet;

PC;

Chromecast;

Amazon Fire TV Stick;

Apple TV;

console Xbox One.

Una della particolarità della proposta di TIMVISION consiste nel fatto che sarà possibile vedere anche i contenuti offline tramite l’utilizzo dell’applicazione dedicata: sarà sufficiente scaricarli su smartphone e tablet con il Download&Play.

Le modalità di disattivazione di TIMVISION sono differenti. In particolare, è possibile:

nel caso in cui il servizio fosse associato alla linea fissa di TIM, si dovrà chiamate il Servizio Clienti al numero 187;

qualora lo si stese pagando tramite carta di credito, sarà sufficiente andare sul proprio Profilo , nella sezione Abbonamenti , oppure si potrà contattare il numero verde 800 187 800;

nell’ipotesi di pagamento tramite credito residuo TIM, si potrà disattivare TIMVISION direttamente tramite l’app, oppure si potrà chiamare il numero 40916 o il 119.

Nell’ipotesi di pagamento tramite Apple Store, invece, TIMVISION potrà essere disattivato tramite il proprio dispositivo Apple, cliccando su Impostazioni, Id Apple e, infine, su Abbonamenti.

Perché conviene approfittare di un’offerta Internet casa

TIMVISION ha un costo mensile davvero molto basso, quindi potrebbe anche essere attivato in autonomia. Tuttavia, ci sono dei motivi per i quali si consiglia la sottoscrizione di un abbonamento Internet casa.

Il primo è che scegliendo le offerte TIM Super fibra, TIM Super Mega o TIM Super ADSL si riceverà TIMVISION in omaggio, incluso nel costo dell’abbonamento mensile. Oltre a TIMVISION, però, si potrà poi godere di altri benefici.

Nello specifico, si potrà:

navigare in modo illimitato, senza preoccuparsi di poter terminare i Giga inclusi nell’offerta;

chiamare da numero fisso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

navigare con TIM HUB+, che è un modem di ultima generazione;

navigare con il Wifi certificato dai tecnici TIM e Safe Web Plus.

Come anticipato, a seconda della propria copertura di rete, sarà possibile scegliere tra una promozione di tipo FTTH (Fiber To The Home), FTTC (Fiber To The Cabinet) o ADSL.

Nel primo caso si attiverà TIM Super Fibra, con la quale è possibile navigare fino a:

1 Giga in download;

100 Mega in upload.

Nel secondo caso, invece, si attiverà TIM Super Mega, con la quale sarà possibile navigare fino a:

200 Mega in download;

20 Mega in upload.

Nel terzo caso, si attiverà TIM Super ADSL, con la quale si potrà navigare fino a:

20 Mega in download;

1 Mega in upload.

La soluzione migliore che si potrà scegliere di attivare, comunque, soprattutto se si è appassionati di serie TV, è l’opzione Mondo Intrattenimento, con la quale si potranno vedere i contenuti di TIMVISION+, ricevere il TIMVISION Box gratuitamente a casa propria e poter guardare al contempo anche i contenuti streaming di Netflix e Disney+. La cifra da pagare è di 14,99 euro al mese: se si sommano i costi che si avrebbero nel caso di sottoscrizione singola dei vari abbonamenti, si tratta davvero di un risparmio di non poco conto.