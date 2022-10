TIM smartphone incluso: le offerte di Ottobre 2022

TIM è tra le scelte migliori tra gli operatori di telefonia mobile quando si tratta di acquistare un cellulare. Le sue offerte smartphone incluso consentono infatti di abbinare le rate per il dispositivo a uno qualsiasi dei suoi piani mobile e non è previsto alcun acconto. Le offerte TIM smartphone incluso consentono poi di scegliere tra tantissimi modelli di fascia medio/alta a prezzi abbordabili grazie alla dilazione del pagamento.

Offerte TIM smartphone incluso di ottobre 2022

Offerte mobile di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Con le offerte TIM smartphone incluso è possibile acquistare un telefono in un’unica soluzione o con pagamento a rate su carta di credito con finanziamento TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione). Non sono accettate carte di debito o prepagate ed è previsto un vincolo di permanenza di 30 mesi. Anche i clienti fisso di TIM da almeno 12 mesi possono richiedere un finanziamento e addebitare in bolletta le rate per il telefono. Con le offerte WOW, valide solo per un periodo di tempo limitate, avete garanzia di 24 mesi, consegna gratuita e pagamento sicuro.

Le offerte TIM smartphone incluso prevedono spedizione gratuita entro 3-8 giorni lavorativi tramite corriere a partire dalla data di richiesta online. Per accertare la propria identità è necessario autenticarsi tramite SPID o fornire la copia digitale fronte/retro di un documento d’identità e tessera sanitaria. Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’acquisto potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro e riconsegnare il dispositivo a TIM senza spese. Tra le offerte TIM a cui è possibile abbinare uno smartphone ad ottobre abbiamo:

1. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo online per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati

2. TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo online per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. L’offerta prevede anche navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore per una connessione di alta qualità in ogni circostanza, 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare online foto, video e documenti oltre alla protezione di TIM Safe Web per i dispositivi connessi alla rete

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per gli Under 25 e prevede anche l’ascolto di brani su TIMMUSIC senza consumare traffico dati. Il piano poi si può ulteriormente personalizzare con:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Per i nuovi clienti che acquistano queste offerte online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi invece è cliente di TIM per la linea fissa e il mobile può attivare gratuitamente TIM Unica e avere Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia. La promozione include inoltre TIMVISION con Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti fino a 550 euro su alcuni modelli di smartphone se l’offerta mobile resta attiva 30 mesi e la possibilità di avere una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. Con TIM Unica si paga con domiciliazione in bolletta attraverso TIM Ricarica Automatica.

Con le offerte TIM smartphone incluso è possibile scegliere tra:

Apple

iPhone 14 – 34 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Plus – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro Max – 50 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro Max – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro – 36 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 – 26 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone SE – 15 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini – 23 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 12 – 24 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 12 Mini – 21 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung

Samsung Galaxy Z Flip4 – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 31 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 5G – 16 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A52s 5G (offerta WOW) – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A53 5G – 8 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22+ 5G – 27 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A52 (offerta WOW) – 8 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A23 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – 40 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S21+ 5G – 37 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A13 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A13 5G – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A33 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Flip3 5G + Watch4 Classic – 28 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold3 5G + Watch4 Classic – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Watch4 Classic – 46 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 5G + Watch4 Classic – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold4 – 42 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Fino al 31/10/22 chi acquista Samsung Galaxy Z Flip 4 o Galaxy Z Fold4 ha in regalo un abbonamento di 6 mesi a DAZN standard per vedere tutto lo sport dell’app fino a due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete Internet.

Xiaomi

Xiaomi 12T Pro 5G – 18 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12T Pro 5G – 15 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 Lite 5G – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 10 2022 – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi Redmi 9AT – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 5G – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 10C 3/64 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO

OPPO Find X5 Lite 5G – 9 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO Find X5 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO Find X5 5G – 21 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile (ritiro in negozio)

OPPO Reno8 Pro 5G – 18 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO A16s – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO A94 5G – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO A77 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei

Huawei Nova 9 – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei Nova 9 SE – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Honor

HONOR 50 5G – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR Magic4 Lite 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Honor X8 – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO

VIVO Y72 5G – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V21 5G (esclusiva TIM) – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO Y76 5G – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO X80 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V23 5G – 11 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL

TCL 20R 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Realme

Realme C31 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola

Motorola moto g62 5G – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola Edge30 – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola Edge30 Neo – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile