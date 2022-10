Carte prepagate: le 2 migliori offerte di Ottobre 2022

Offerte in evidenza Carta Prepagata Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta di Credito Gold ING QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le carte prepagate sono carte ricaribali e, come tali, sono un utile e sicuro strumento di pagamento. Soprattutto quando si tratta di effettuare acquisti online. Perché in caso di truffe e raggiri si rischia di perdere solamente il saldo presente sulla carta stessa.

Le carte più vantaggiose, disponibili sia in versione fisica che in formato virtuale, sono quelle a zero spese e sono quelle legate ai conti correnti online che sono, a loro volta, anch’essi a zero spese o con canoni annui molto bassi.

Per trovare le migliori offerte attualmente presenti sul mercato bancario, un aiuto arriva dal comparatore per carte di credito di SOStariffe.it (consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android o per iOS) che ha messo a confronto le soluzioni più vantaggiose di ottobre 2022.

CONFRONTA LE MIGLIORI CARTE DI CREDITO »

Carte prepagate: le più vantaggiose di ottobre 2022

CARTA CONTO CORRENTE E BANCA DETTAGLI DELLA CARTA 1 Carta prepagata Mastercard Conto Corrente Arancio di ING canone annuale gratuito (circuito Mastercard)

ricarica carta 1 euro 2 Carta prepagata Tinaba Conto Tinaba di Banca Profilo canone annuale gratuito (circuito Mastercard)

ricarica carta gratuita

Ecco quali sono le caratteristiche delle due migliori carte di credito prepagate selezionate dal comparatore di SOStariffe.it per il mese di ottobre 2022. E si tratta di due carte abbinate a due conti correnti online a zero spese.

Conto Corrente Arancio di ING

Vantaggiosa è la Carta Prepagata Mastercard di banca ING. È una carta virtuale a zero spese: canone annuo gratuito, niente spese di rilascio né per l’eventuale blocco. Questa carta è ricaricabile direttamente da Conto Corrente Arancio, da sito o da app al costo di 1 euro. Nessuna commissione per il rifornimento di carburante, 2 euro invece per il prelievo di contante allo sportello ATM in Italia e all’estero. La versione fisica di questa carta costa 10 euro, con essa è possibile prelevare contante e fare acquisti online e in negozio, anche in modalità contactless.

L’importo disponibile della carta prepagata virtuale lo sceglie il cliente e in qualunque momento si può richiedere di attivare il servizio di SMS Alert per avere tutte le spese sotto controllo. Autorizzazione degli acquisti online è possibile in un istante grazie all’app.

È possibile richiedere la Carta Prepagata Mastercard virtuale dall’Area riservata dell’app o del sito ing.it nella sezione Carta prepagata, oppure durante l’apertura di Conto Corrente Arancio.

Acquisti online in sicurezza con il protocollo 3D Secure per confermare i pagamenti online dallo smartphone anche con l’impronta digitale o il face ID.

Questa carta è disponibile con Conto Corrente Arancio, 100% digitale con canone zero e per chi lo aprirà entro il 31 dicembre, può vincolare per 12 mesi una somma con un tasso di rendimento dello 2,50% lordo, con attivazione del vincolo entro il 17 gennaio 2023 e con accredito di stipendio o pensione di almeno 1.000 euro al mese.

Con “Modulo Zero Vincoli”, beneficia del canone gratuito per un anno. Inoltre, è possibile continuare ad avere Modulo Zero Vincoli a canone gratuito anche dopo il primo anno, accreditando lo stipendio oppure la pensione o avendo entrate di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, al termine del periodo, si pagheranno 2 euro al mese.

Conto Corrente Arancio offre gratuitamente anche:

carta di debito (circuito MasterCard) inclusa;

(circuito MasterCard) inclusa; bonifici Sepa fino a 50.000 euro online e al telefono senza commissioni;

prelievi di contante in Italia e in Europa gratuiti;

in Italia e in Europa gratuiti; 1 modulo di assegni all’anno gratis.

Aprendo Conto Corrente Arancio entro il 31 dicembre 2022, i nuovi clienti beneficeranno della possibilità di vincolare per 12 mesi una somma con un tasso di rendimento dello 2,50% lordo, con attivazione del vincolo entro il 17 gennaio 2023.

Con Conto Corrente Arancio è possibile anche richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold e attivarla entro il 31 dicembre con canone gratuito per un anno. Al termine dei 12 mesi, il canone mensile sarà di zero euro, in tutti i mesi in cui si spenderanno almeno 500 euro o con un piano Pagoflex attivo, in alternativa pagherai 2 euro al mese. Carta di Credito Mastercard Gold offre anche collegamenti ad Apple Pay e Google Pay.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di Conto Corrente Arancio:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Carta prepagata di Tinaba di Banca Profilo

La carta prepagata del conto corrente di Tinaba di Banca Profilo è una delle soluzioni più convenienti sul mercato bancario di ottobre 2022. Questa carta prepagata, appartenente al circuito MasterCard, è senza spese di attivazione, gestione e spedizione a casa. Così come gratuite saranno le ricariche, le quali potranno essere eseguite in modo istantaneo dal conto Tinaba tramite l’apposita app della banca. Inoltre questa carta ha anche le seguenti opzioni:

collegamento a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay per pagamenti online e in negozio sicuri e veloci con smartphone;

primi 24 prelievi gratuiti da sportello ATM;

servizio di protezione anti-frode 3D Secure;

servizio Spending Control;

servizio di messaggi di Alert – Avviso di sicurezza.

Va ricordato che conto corrente e carta prepagata di Tinaba sono disponibili anche per i minorenni con più di 12 anni di età. In questo specifico caso, per l’apertura del conto e l’attivazione della carta, la banca richiede l’autorizzazione da parte di un tutore maggiorenne. È utile poi ricordare che, se il tutore è già iscritto a Tinaba, la validazione potrà essere inviata direttamente dall’App stessa. Altrimenti riceverà via SMS un link per la registrazione e, dopo averla effettuata, sarà possibile completare l’operazione di apertura.

Oltre al Cashback del 10% su tutti i propri acquisti per i nuovi clienti, il conto Tinaba offre gratuitamente anche:

registrazione;

canone annuale di tenuta conto;

imposto di bollo;

IBAN italiano con possibilità di accredito dello stipendio

pagamento bollo, bollettini, PagoPA, ricariche telefoniche

primi 24 prelievi da sportello ATM;

ricarica del conto;

trasferimento di denaro;

bonifico in uscita con massimale di spesa giornaliero di 1.500 euro.

Inoltre, ricaricare il conto Tinaba è facile e rapido: è possibile eseguire l’operazione con bonifico bancario, carta di credito, debito e prepagata.

Per avere una panoramica dettagliata dell’offerta Tinaba proposta da Banca Profilo, segui il link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO TINABA »