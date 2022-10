Passa a Very Mobile: 300 Giga a meno di 10 euro con la promo di Halloween

C'è tempo fino al prossimo 2 di novembre per sfruttare la nuova offerta Passa a Very Mobil e che l'operatore virtuale ha lanciato in occasione di Halloween. Grazie alla promozione "limited edition" è possibile attivare una tariffa con 300 GB a meno di 10 euro al mese . Ecco tutti i dettagli sulla promo:

Le offerte Very Mobile si rinnovano in occasione di Halloween con una tariffa davvero da non perdere. Fino al prossimo 2 di novembre, infatti, è possibile attivare Very 9,99, tariffa esclusiva “limited edition” che mette a disposizione 300 GB di traffico dati a meno di 10 euro al mese. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti, ecco come:

Come attivare la nuova offerta Very Mobile da 300 GB per Halloween

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Very 9,99 minuti ed SMS illimitati

300 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro al mese

La nuova promozione di Very Mobile include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

300 GB in 4G fino a 300 Mbps in download ed in upload

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 9,1 Giga senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (Ti ho Cercato, RingMe, Hotspot) inclusi nel prezzo senza costi extra

funzione Rinnova Ora per anticipare il rinnovo mensile in caso di esaurimento dei Giga (è possibile quindi sfruttare 600 GB in un mese con pagando due volte il canone mensile ad esempio)

L’offerta proposta da Very Mobile presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. Da notare che anche la spedizione della SIM è gratuita scegliendo l’attivazione online. C’è tempo fino al 2 di novembre per sfruttare la promozione limited edition lanciata in occasione di Halloween.

La nuova offerta Very Mobile da 300 GB è disponibile per tutti richiedendo la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale oppure, in alternativa, richiedendo un nuovo numero di cellulare (ad esempio da utilizzare come seconda SIM). L’offerta è perfetta anche per chi cerca una tariffa solo dati a costi ridotti.

Per quanto riguarda la portabilità del numero, gli operatori compatibili sono i seguenti:

1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento alla sezione dedicata alle offerte Very Mobile del comparatore di SOStariffe.it, linkato qui di sotto. Una volta individuata l’offerta, Very 9,99, basterà cliccare su Dettagli per raggiungere la sezione del sito dell’operatore da cui richiedere l’attivazione dell’offerta. I nuovi clienti possono anche richiedere la eSIM in sostituzione della SIM card tradizionale.

Le altre offerte di telefonia mobile da attivare ad Halloween

Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile è possibile individuare facilmente le tariffe più vantaggiose disponibili in questo momento. Le opzioni a disposizione degli utenti sono molteplici e le occasioni di risparmio non mancano di certo.

Tra le promozioni disponibili più interessanti troviamo spusu 50 di spusu, operatore virtuale su rete WINDTRE, che include 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G al costo di 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità.

Da notare anche ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps. L’offerta presenta un costo di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita ed è disponibile richiedendo la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato.

C’è poi l’offerta Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB in 4G e 5G. Il costo è di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro. L’offerta può essere attivata da tutti i nuovi clienti Fastweb, con o senza portabilità del numero da un altro provider.

Da segnalare anche la proposta di PosteMobile che mette a disposizione Creami Extra WOW 150. L’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità.

