Le 11 migliori offerte telefonia mobile di Ottobre 2022

Quali sono le migliori offerte telefonia mobile che si possono attivare questo mese? La scelta è piuttosto ricca ma per trovare il piano giusto bisogna tenere a mente diversi fattori senza lasciarsi attrarre solamente dal prezzo mensile. Altri fattori che determinano la convenienza di una tariffa di telefonia mobile sono ad esempio la spesa per l’attivazione, l’assenza di vincoli, la qualità della rete in termini di prestazioni e copertura e i servizi inclusi, come ad esempio la possibilità di abbinare uno smartphone a rate all’offerta.

Migliori offerte telefonia mobile di ottobre 2022

Le migliori offerte di ottobre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Num. 1 PosteMobile

Super Power 20 illimitati 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4,99 euro Num. 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro Num. 3 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 1,99 euro per un mese, poi 4,99 euro Num. 4 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro Num. 5 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro Num. 6 Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro Num. 7 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro Num. 8 Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Num. 9 Vodafone Silver illimitati 200 GB in 4G 5 euro per un mese, poi 9,99 euro Num. 10 TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro Num. 11 Di Più Full 5G minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro

Tra le migliori offerte telefonia mobile troviamo molte tariffe che appartengono agli operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Questi gestori infatti propongono promozioni senza vincoli, trasparenti e dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Chi vuole affidarsi a un MVNO però deve considerare che la velocità di navigazione potrebbe essere ridotta rispetto a quella prevista dai grandi marchi del settore mobile ma soprattutto che le offerte più economiche sono riservate a chi arriva da altri operatori virtuali.

1. Super Power di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 4,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro che comprendono 10 euro per l’attivazione e 10 euro per una prima ricarica. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 4,09 GB.

2. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 50 elicoin e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. In Europa è possibile utilizzare 60 minuti e fino a 1 GB per la navigazione in roaming. La prima ricarica è gratuita. In ogni momento è possibile effettuare l’upgrade o downgrade del piano data l’assenza di vincoli o costi per la disattivazione.

Elimobile con tutte le sue tariffe regala una quantità fissa di elicoin ad ogni rinnovo (50 nel caso di Entry) che si possono spendere per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium. La piattaforma offre esperienze uniche con i propri idoli come Carlo Cracco, corsi di formazione, virtual masterclass e molto altro. Con Run With Me si ricevono invece 10 elicoin per ogni chilometro percorso. Infine, il piano include anche la nuova serie Maccioverse di Maccio Capatonda.

3. Very 4,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps a 1,99 euro per un mese acquistandola entro il 27 ottobre 2022, poi 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 4,6 GB. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati con richiesta di portabilità.

Il piano non prevede vincoli o costi di disattivazione oltre al blocco dei servizi a sovrapprezzo. Si può cambiare offerta in ogni momento o far ripartire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo quando si vuole cliccando su Rinnova ora dall’app Very.

4. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 100 GB di riserva e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 4,6 GB. L’operatore permette di pagare con carta di credito (Visa e Mastercard) o Paypal e di cambiare tariffa quando si vuole senza costi aggiuntivi.

I Giga di riserva sono fruibili solo nel caso in cui si abbia esaurito il traffico dati incluso nella tariffa. Con Riserva Dati però potete trasformare i minuti, SMS e Megabyte non consumati durante il mese in Giga aggiuntivi da utilizzare a partire dal rinnovo successivo senza scadenza.

5. ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite ma si dovrà acquistare una ricarica da 6 euro per coprire il costo del primo rinnovo. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 5 GB. E’ possibile attivare questa offerta solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati

ho. Mobile permette di provare gratis la sua offerta per un mese con Soddisfatti ho. Rimborsati. Scaduto il periodo promozionale si può scegliere se continuare o richiedere la disattivazione e il rimborso di tutte le spese sostenute. Con il servizio Riparti potete far ripartire in ogni momento un nuovo ciclo del piano allo stesso prezzo di sempre nel caso in cui abbiate esaurito il traffico dati incluso. In questo caso infatti l’operatore blocca in automatico la navigazione.

6. Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 5 GB. E’ possibile attivare questa offerta solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati. Kena permette di cambiare tariffa in ogni momento senza costi aggiuntivi.

7. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. La SIM acquistandola online costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 8 GB. Nell’offerta sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy. I corsi online e workshop vi aiuteranno ad ottenere nuove competenze digitali per essere più competitivi sul mercato del lavoro.

8. Giga 80 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 80 GB anche in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. La SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 7 GB. L’offerta non prevede vincoli o costi nascosti ed è possibile disattivare la linea senza spese aggiuntive.

9. Vodafone Silver di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro a mese. Il prezzo bloccato per 24 mesi. L’attivazione è gratuita. E’ possibile attivare questa offerta solo online per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Postemobile e Coop Voce

Smart Pay è il servizio per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che include anche ulteriori vantaggi. Oltre ad avere più Giga e uno sconto sul prezzo dell’offerta, si ricevono anche 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G con 5G Priority Access per navigare in qualsiasi condizione e accesso a Vodafone Club per avere ogni mese sconti e convenzioni con grandi marchi come Amazon.it, Everli, Booking.com e YOOX.com.

10. TIM WONDER Six di TIM con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. In roaming in Ue si possono utilizzare tutti i Giga inclusi nel piano. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. E’ possibile attivare questa offerta solo online per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali.

Se siete già clienti TIM per la rete fissa e mantenete attive simultaneamente l’offerta mobile e la connessione di casa potete attivare gratuitamente TIM Unica per avere Giga illimitati ogni mese panche per le SIM di tutta la famiglia. La promozione include anche TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese), sconti fino a 500 euro su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile e altri vantaggi. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

11. Di Più Full 5G di WindTre con minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 13,7 GB. L’operatore permette di provare questa offerta per 30 giorni se attivata in negozio. Scaduto il periodo promozionale si può decidere se continuare o disattivarla senza costi aggiuntivi.

Il piano include anche l’accesso prioritario alla rete dell’operatore (Priority Pass), blocco dei servizi a sovrapprezzo e la possibilità di contattare il servizio clienti al 159 senza attese. Si può anche aggiungere gratuitamente uno smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB. Con Easy Pay si addebita in automatico il costo del piano su conto corrente o carta di credito. In questo modo si evita di acquistare una ricarica al mese e si ottiene il doppio dei Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo.

