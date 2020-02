Le tariffe telefono incluso sono l’opportunità migliore per acquistare un nuovo modello di smartphone senza spendere cifre eccessive. Queste offerte di telefonia mobile consentono di dilazionare nel tempo la spesa per ottenere un dispositivo top di gamma dei principali produttori (Apple, Huawei, Samsung, Xiaomi e altri) e di ridurne il costo totale anche di una importante percentuale. Tim è tra gli operatori più convenienti quando si parla di tariffe smartphone incluso e offre diverse possibilità per mettersi in tasca il terminale di ultima generazione che tanto desiderate.

Tim smartphone incluso: le offerte di febbraio 2020

1. Tim Next

Il servizio permette di tenere, cambiare o restituire lo smartphone. Il costo d’attivazione è di 9.99 euro. Gli smartphone disponibili sono:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 119 euro di anticipo

da 30 euro al mese per 30 rinnovi più 119 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P30 – 15 euro al mese per 30 rinnovi

– 15 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro – 20 euro al mese per 30 rinnovi

E’ prevista la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,9 euro al mese o a 9,9 euro al mese se incluso il furto. La riparazione del telefono per danni accidentali o da liquidi prevede il ritiro e consegna a domicilio con corriere espresso entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza a fronte di un contributo di 138 euro. Nel caso di aggiunta dell’opzione per il furto il contributo è di 249 euro.

2. Tim telefono incluso Ricaricabile

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte Ricaricabile con un piano dati attivo. L’operatore richiede un vincolo da 24 a 30 mesi ed eventualmente un anticipo a seconda del modello scelto. Il pagamento può essere effettuato solo tramite carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard, Amex o con addebito su conto corrente. Le carte prepagate non sono accettate. In caso di passaggio ad altro operatore o recesso, l’utente sarà costretto a pagare le rate residue. E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo

da 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XS da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo iPhone XS Max da 64 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,90 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,90 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 10 euro al mese per 30 rinnovi

– 10 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P30 da 128 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Lite – 5 euro al mese per 30 rinnovi

– 5 euro al mese per 30 rinnovi Huawei Y6 2019 – 99 euro al mese per 30 rinnovi

– 99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei Nova 5T – 10 euro al mese per 30 rinnovi

– 10 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10+ – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

– 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 15 euro al mese per 30 rinnovi

– 15 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 5G – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy A80 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo Samsung Galaxy A10 – 99 euro di anticipo

– 99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 5 euro al mese per 30 rinnovi

– 5 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A40 – 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – 10 euro al mese per 30 rinnovi

– 10 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A70 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Honor View 20 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo Honor View 10 Lite – 10 euro al mese per 30 rinnovi

– 10 euro al mese per 30 rinnovi Honor 7A – 5 euro al mese per 24 rinnovi

– 5 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Mi Mix 3 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 25 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Xiaomi Mi 9 – 10 euro al mese per 30 rinnovi

– 10 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi Note 10 – 15 euro al mese per 30 rinnovi

– 15 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – 5 euro al mese per 30 rinnovi

La famiglia di tariffe Advance in particolare permette di ottenere smartphone a prezzi esclusivi:

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Con Tim Advance 4.5G e 5G si hanno in esclusiva:

iPhone 11 da 64 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Xiaomi Mi Mix 3 5G – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P30 Pro – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P30 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

3. Tim Advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/3/20. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/3/20 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 199 euro di anticipo

Huawei P30 – 199 euro di anticipo

iPhone 11 Pro da 64 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

Xiaomi Mi Mix 3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo

Oppo Reno 5G – 199 euro di anticipo

iPhone 11 da 128 GB – 199 euro di anticipo

Samsung Galaxy Note 10 – 199 euro di anticipo

Samsung Galaxy Note 10+ – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

Huawei P30 Pro – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

3. Smartphone super scontati

Nei negozi Tim è infine possibile acquistare modelli a costi estremamente ridotti. L’offerta Smart Cash è riservata ai clienti con tariffa Ricaricabile con piano dati attivo e richiede la sottoscrizione di un contratto di 30 mesi con rate mensili da 0,01 euro con addebito su carta di credito. L’offerta prevede anche l’attivazione automatica del servizio Tim Ricarica Automatica. I modelli tra cui scegliere sono: