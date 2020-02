Offerte Internet Casa 2020: promozioni più lunghe e costi di attivazione dimezzati

Il mercato delle offerte Internet casa ha registrato diverse novità nel corso degli ultimi 12 mesi. Il nuovo studio di SosTariffe.it , infatti, mette in luce cos’è cambiato da gennaio 2019 a gennaio 2020 per quanto riguarda il settore dell e offerte Internet per la propria casa . Come evidenziato dallo studio, il canone mensile delle promozioni è aumentato. Nello stesso tempo, però, si registrano promozioni più lunghe e costi di attivazione più bassi.

Il nuovo studio di SosTariffe.it si concentra sull’evoluzione del mercato delle offerte Internet casa andando ad evidenziare le novità ed i cambiamenti registrati nel confronto tra il mese di gennaio 2019 ed il mese di gennaio 2020. Nel giro di appena 12 mesi, infatti, il settore delle connessioni ad Internet per la casa ha registrato una vera e propria evoluzione.

Come evidenziato dall’Osservatorio di SosTariffe.it, infatti, nel confronto tra il 2019 ed il 2020 si registra un aumento del canone medio delle promozioni mentre si allunga la durata del periodo promozionale e si riduce notevolmente il costo di attivazione delle singole offerte.

La tabella qui di seguito riassume i dati raccolti dall’Osservatorio di SosTariffe.it in merito all’andamento delle offerte Internet casa negli ultimi 12 mesi.

Offerte più convenienti nel 2020: cala il canone standard e periodi promozionali indeterminati

Un primo elemento evidenziato dall’Osservatorio di SosTariffe.it, che ha analizzato i dati raccolti dal comparatore di offerte Internet casa a gennaio 2020 confrontandoli con i dati raccolti nel gennaio 2019, è rappresentato dal calo del costo fisso mensile fuori promozione che passa da una media di 34,07 Euro ad una media di 30,32 Euro, con una riduzione del 10.99%.

Da segnalare però che il canone mensile in promozione registra un aumento. In media, infatti, si passa da 26,05 Euro a 27,05 Euro al mese con un incremento del costo promozionale delle offerte del +7,3%. Tale aumento è però compensato dall’aumento della durata delle promozioni.

Sino allo scorso anno, infatti, la durata media del periodo promozionale era di 13 mesi. Dopo questo periodo scontato, i clienti registravano un incremento del canone mensile, per via della scadenza della promozione. Nel 2020, invece, la situazione è profondamente cambiata.

Nella maggior parte delle offerte analizzate, infatti, la promozione dura a tempo indeterminato permettendo agli utenti di poter attivare offerte che continueranno ad essere molto convenienti anche nel corso del tempo.

Costi di attivazione quasi dimezzati

Da segnalare, inoltre, il drastico calo dei costi di attivazione. Nel giro di 12 mesi, infatti, il contributo di attivazione per un’offerta è passato da 147,57 Euro a 83,54 Euro. In termini percentuali, si registra quindi un calo del -43,39%. Di fatto, il costo di attivazione arriva a ridursi quasi della metà.

Nello stesso tempo, inoltre, si allungano i tempi per il pagamento dell’attivazione, il cui contributo mensile viene “nascosto” all’interno del canone”. Nel 2020, infatti, l’attivazione viene ripartita in media in 23 mesi contro i 20 mesi registrati nel corso del 2019.

Come risparmiare e scegliere l’offerta migliore

Per poter scegliere l’offerta Internet casa più conveniente è necessario affidarsi alla comparazione online che permette di identificare, in pochi secondi, la soluzione tariffaria più adatta a quelle che sono le proprie reali esigenze. Confrontando le offerte Internet casa sarà possibile individuare la tariffa migliore non solo per quanto riguarda i costi ma anche per i bonus inclusi.

