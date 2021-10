TIM smartphone a rate: le offerte di Ottobre 2021

I telefoni cellulari si evolvono sempre più velocemente e le caratteristiche tecniche di anno in anno subiscono modifiche importanti. I processori sono sempre più potenti e le memorie molto più ampie rispetto al passato. Ci sono poi i progressi fatti rispetto alla qualità degli schermi e alle tecnologie di rete. In questa guida trovi quali sono le offerte TIM per acquistare uno smartphone a rate ad Ottobre 2021

Il crescente numero di nuove app e l’arrivo del 5G stanno spingendo gli utenti a cambiare cellulare. Se nel caso della nuova rete è chiaro come mai siano necessario passare ad un modello più evoluto di telefono, magari non tutti sanno perché il maggior numero di app e le loro caratteristiche tecniche comportano il bisogno di un nuovo smartphone.

Le app più utilizzate hanno bisogno di maggiore memoria e di processori più performanti per poter gestire la grande quantità scambiata tra gli utenti. Questi elementi insieme alla crescente qualità audio video dei nuovi dispositivi rende modelli di telefono anche recenti obsoleti in pochissimo tempo. I nuovi design e le tecnologie inoltre sono riusciti negli ultimi 2 anni a produrre delle batterie che hanno prolungato la loro durata.

Resta però il tema dell’obsolescenza programmata e del fatto che le aziende progettano e realizzano prodotti in ogni caso destinati a dover essere sostituiti a breve o medio termine. Con l’aumentare e il migliorare delle performance sono anche saliti i prezzi e gli ultimi modelli, sia di iPhone che di Android, hanno superato i 1.000 euro. A questi costi non tutti possono permettersi di cambiare telefono, ma sempre più spesso questi dispositivi rappresentano uno strumento di lavoro o di relazione con gli altri.

Sono nate con il tempo delle offerte smartphone incluso che permettono ai clienti di telefonia mobile di acquistare un nuovo cellulare abbinando i pagamenti al rinnovo del canone telefonico. In questa guida ci concentreremo in particolare su quali sono le promozioni con cellulare che TIM riserva ai suoi clienti.

Trovare le promozioni con smartphone incluso

Non è sempre semplice capire esattamente quanto ti ritroverai a pagare mese dopo mese con questa tipologia di offerte. Devi considerare il canone, eventuali spese per l’attivazione o servizi extra che vuoi attivare e poi c’è la rata per il cellulare. È importante che tu legga con attenzione il contratto che ti viene proposto, alcuni gestori chiedono un anticipo al momento dell’acquisto dello smartphone ma può anche succedere che ti impongano anche una rata finale maggiore rispetto a quelle mensili concordate.

Se vuoi un aiuto per orientarti tra le tante promozioni e condizioni delle promozioni smartphone incluso puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito che velocizzerà e semplificherà il confronto tra le offerte. Nello schema riassuntivo di ogni tariffa mobile il sistema ti indicherà:

condizioni minuti e SMS

Giga

tipologia di rete

a seconda dello smartphone selezionato costo del canone + rata

Puoi provare il servizio cliccando qui in basso.

Scopri le offerte con telefono »

Le promozioni TIM smartphone a rate

Di recente TIM ha modificato la sua offerta di promozioni smartphone incluso, mentre in precedenza richiedeva solo di essere clienti mobile con sim TIM adesso per accedere ai piani a rate è necessario avere anche la rete fissa TIM a casa da almeno 1 anno e la bolletta domiciliata sul conto corrente.

Se hai attivato la Super Fibra di TIM potrai quindi acquistare i più recenti modelli di telefono cellulare con piani da 30 rate mensili. Il catalogo degli smartphone disponibili è molto ampio e include modelli delle seguenti marche:

Apple

LG

Motorola

OPPO

POCO

Realme

Samsung

TCL

Vivo

Xiaomi

Non tutti i modelli però possono essere acquistati a rare, le promozioni in questo caso interessano i telefoni Apple, Oppo, Samsung e Xiaomi.

Ecco quali sono i principali modelli Samsung proposti da TIM con la formula di pagamento a rate:

Samsung Galaxy A32 5G: 3 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S20 FE New: 10 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: 28 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G: 50 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21+ 5G: 21 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21 5G: 15 euro al mese per 30 mesi

Con Apple è anche inclusa una garanzia di 24 mesi per i seguenti modelli di cellulare:

Apple iPhone 13 Pro Max: 43 euro per 30 mesi

Apple iPhone 13 Pro: 40 euro per 30 mesi

Apple iPhone 13: 31 euro per 30 mesi

Apple iPhone 12 mini: 27 euro per 30 mesi

Le condizioni dei telefoni OPPO a rate con TIM sono:

OPPO A74 5G: 5 euro al mese per 30 mesi

OPPO Find X3 Neo 5G: 17 euro al mese per 30 mesi

OPPO Reno6 Pro 5G: 22 euro al mese per 30 mesi

OPPO Reno6 5G: 13 euro al mese per 30 mesi

Infine gli Xiaomi che puoi acquistare con queste offerte sono:

Xiaomi Mi 11i 5G: 15 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: 10 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 11: 17 euro al mese per 30 mesi

Come acquistare un telefono a rate con TIM

Come cliente TIM potrai quindi completare l’acquisto a rate dal portale tim.it o recandoti nei punti vendita o dai rivenditori TIM. È in corso anche una promozione speciale che ti garantisce la consegna prioritaria dei prodotti acquistati se sottoscrivi l’offerta TIMVisione Calcio e Sport. Il pacchetto della streaming tv di TIM è in promo a 19,99 euro al mese per il primo anno ed include Infinity+, DAZN e il TIMVision Box.

Se non sei registrato impiegherai pochi minuti a creare il tuo account, serviranno la tua mail e il codice fiscale a cui è intestate la SIM. I clienti che hanno il gestore sia come operatore di rete fissa che mobile potranno controllare entrambi i contratti dallo stesso profilo.

Per poter accedere alle offerte TIM con smartphone a rate devi essere cliente Internet casa di TIM da almeno 1 anno e devi aver anche attivato il servizio di domiciliazione delle bollette. Se il modello che vuoi acquistare non è disponibile puoi attivare un servizio di notifica che ti avviserà non appena il prodotto rientra in catalogo.

Annunci Google

Le migliori offerte mobile di TIM ad Ottobre 2021

A questo punto non ti resta che capire se vuoi mantenere la tua promozione mobile o se vuoi passare ad una delle nuove tariffe del gestore, magari ad uno dei piani 5G.

TIM Super Fix

Per te che hai attiva anche un’offerta di rete fissa TIM puoi avere la promozione Super Fix con primo mese e attivazione gratis. Il canone di questo piano è di 11,99 euro al mese e include:

minuti illimitati

SMS senza limiti

5 GB in 4G ogni mese

Visto che sei cliente TIM Casa hai anche diritto ad attivare TIM UNICA e quindi ad avere Giga illimitati per il tuo smartphone e per altre 5 SIM della famiglia

TIM Wonder

Se non hai ancora un’offerta TIM mobile puoi pensare di sottoscrivere questo pacchetto, è una promozione per chi richiede la portabilità di un numero ho. Mobile e Lycamobile o da altri MVNO. La tariffa mensile di Wonder sarà 9,99 euro, ma il primo mese e l’attivazione sono gratis se attivi il contratto online.

Il piano ti offre:

minuti senza limiti

50 GB al mese (ma puoi attivare TIM UNICA se sei cliente di rete fissa TIM)

(ma puoi attivare TIM UNICA se sei cliente di rete fissa TIM) 25 euro di attivazione, con 20 euro di credito per la tua SIM

Attiva TIM Wonder »

TIM Super 4G Special Promo

Puoi avere un’offerta a canone zero fino al 31 Dicembre 2021 se scegli questa soluzione, con la Super 4G Special Promo puoi avere:

minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G (o illimitati con TIM UNICA) in Italia

11 GB in UE

E inizierai a pagare il canone fa Gennaio 2022, il costo mensile dell’offerta è 9,99 euro, se hai attivato TIMVision Calcio e Sport.

Questa promozione è anche disponibile nella versione Super 4G a 14,99 euro:

chiamate e SMS senza limiti

25 Giga su rete 4G

Puoi scoprire di più su queste offerta cliccando sul pulsante in basso.

Scopri la TIM Super 4G »

TIM Super Young 5G

Questa soluzione è riservata solo ai clienti che non hanno ancora compiuto 25 anni, la promozione per loro ha un costo di 11,99 euro al mese e nessun costi di attivazione. Il piano con rinnovo automatico ti offrirà:

minuti e SMS senza limiti

50 GB in 5G

Giga illimitati per app di gaming, chat, social, e-learnig e per ascoltare musica

TIMMusic e TIMGames

Se attivi la promozione ma decidi di pagare con rinnovo su credito residuo si dimezza il bundle dati a tua disposizione.

L’offerta TIM Super Young 5G presenta un costo periodico di con attivazione gratuita in caso di attivazione online, sfruttando il link qui di sotto:

Attiva TIM Super Young 5G »

TIM Super 5G

Per chi è alla ricerca di una promozione per poter navigare su rete 5G ma ha più di 25 anni, ecco cosa propone TIM questo mese. L’offerta è la Super 5G, ha un costo mensile di 19,99 euro ed include:

100 GB in 5G con Ricarica automatica

minuti e SMS illimitati

possibilità di condividere i GB con MultiSIM

TIMMusic

accesso prioritario all’assistenza del 119