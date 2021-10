Cosa cerchi dal tuo conto se hai meno di 30 anni? Le proposte degli istituti di credito per aprire un conto corrente per giovani sono molto simili tra loro: si tratta di prodotti digitali, con carte di debito a zero spese e con condizioni vantaggiose per operare online. Ecco quali sono le migliori offerte di Ottobre e quali sono i bonus di benvenuto per i nuovi clienti

Conto corrente per giovani a zero spese: le offerte di Ottobre 2021

Zero spese, app per gestire i tuoi risparmi e buoni sconto, queste sono le caratteristiche delle principali offerte per aprire un conto corrente per giovani. I prodotti online sono più economici di quelli tradizionali, in media per un conto digitale pagherai come spese di gestione 60 euro mentre per un conto tradizionale il costo può arrivare anche a 120 euro.

Se il fattore delle spese di gestione e mantenimento è un elemento importante, non è però l’unica condizione da considerare. Per poter trovare un conto vantaggioso devi considerare anche quali sono le commissioni applicate alle tue operazioni e dovrai anche stare attento o attenta a come utilizzerai i servizi offerti. Per esempio la maggior parte dei prodotti che andremo a descrivere in questa guida sono convenienti se si usano le funzioni digitali, mentre se vuoi operare agli sportelli o vuoi richiedere una carta di credito il vantaggio economico si riduce.

Per aprire un conto corrente per giovani a zero spese devi avere meno di 30 anni, la residenza in Italia e dovrai collegarti al sito della banca da smartphone, pc o tablet purché abbiano una webcam. Per poter completare la registrazione online del tuo conto infatti hai bisogno di effettuare una videochiamata o di registrare un video per verificare la tua identità.

Come trovare il miglior conto corrente per giovani

Per poter trovare un conto corrente veramente adatto alle tue esigenze è importante conoscere le offerte di più istituti e metterle a confronto, solo così potrai essere certo o certa di aprire un conto alle migliori condizioni. Se non sai da dove iniziare la tua ricerca puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito che analizza le diverse promozioni e crea uno schema semplice da leggere anche per utenti poco esperti.

Il funzionamento di questo servizio è semplice, seleziona dal menu la voce Conti e poi seleziona il filtro Conti giovani. A questo punto vedrai le proposte riservate a chi ha meno di 30 anni o per i minorenni. Nel panorama delle offerte degli istituti di credito ci sono infatti anche delle promozioni per poter attivare un conto anche se hai meno di 18 anni, si tratta in genere di carte conto ma sono prodotti con IBAN e quindi ti garantiscono delle funzionalità simili ad un conto corrente vero e proprio.

Se clicchi sul link in basso puoi effettuare la tua ricerca personalizzata del tuo conto corrente.

1. Conto Corrente Arancio di ING

Se diventerai cliente di ING puoi attivare il conto corrente Arancio a zero spese entro il 31 Dicembre 2021. La promozione di Ottobre ti offre anche l’attivazione del conto con la formula Modulo Zero Vincoli gratis, anziché a 2 euro al mese. Il prodotto di ING è gratuito per il primo anno e ti consente anche di avere una carta a canone zero per 12 mesi, la carta è la Mastercard Gold.

Nel pacchetto di servizi a zero commissioni con questa soluzione sono inclusi:

bonifici (sia fatti al telefono che online, fino a 50 mila euro)

prelievi

assegni gratis per il primo anno

Se dopo il primo anno di contratto rispetterai una delle seguenti condizioni potrai continuare a non pagare il canone del conto:

versamento mensile di almeno 1.000 euro

accredito pensione

accredito stipendio

Per chi richiede l’emissione anche della carta di credito, con ING ha la possibilità di utilizzare lo strumento di pagamento a credito in modo tradizionale o come carta revolving (quindi pagando a rate gli acquisti). Se scegli la seconda opzione dovrai attivare, gratis, il servizio Pagoflex, attenzione però che gli interessi sulle rate sono piuttosto alti.

Per conoscere meglio il Conto Corrente Arancio puoi cliccare sul link in basso.

2. Conto corrente My Genius UniCredit

Entro il 27 Marzo 2022 se attivo il conto corrente My Genius di UniCredit potrai avere il servizio Banca Multicanale e la carta di debito My One a zero spese, inoltre potrai effettuare bonifici online senza pagare commissioni.

La particolarità di questo conto è che è un prodotto modulare, questo significa che sono stati creati dei pacchetti di servizi che si possono attivare e abbinare al conto base, Silver, Gold e Platinum. I moduli My Genius si adattano a diverse tipologie di cliente, per esempio se sei in cerca di un conto con carta di credito il tuo prodotto è il Gold. Ecco quali sono le principali caratteristiche di queste soluzioni e quanto ti costano.

Silver – canone 11 euro al mese – include carta prepagata UniCredit Card Click a zero spese, zero commissioni sui bonifici online e 1 carnet da 10 assegni

– canone 11 euro al mese – include carta prepagata UniCredit Card Click a zero spese, zero commissioni sui bonifici online e 1 carnet da 10 assegni Gold – 16 euro al mese – carta di credito a canone zero, prelievi gratis ATM della tua banca e il piano Silver

– 16 euro al mese – carta di credito a canone zero, prelievi gratis ATM della tua banca e il piano Silver Platinum – 26 euro al mese – doppia carta di credito, prelievi senza commissioni anche presso altri ATM, 2 carte di debito, bonifici online e agli sportelli gratis, carnet assegni senza limiti e nessuna commissione su servizio Telepass

Se attivi uno di questi piani perderai il diritto alla promozione su My Genius e dovrai quindi pagare i 4 euro al mese per Banca Multicanale, questo è il servizio che ti consente di gestire e operare sul tuo conto da tutti i device, oltre da ATM e sportelli evoluti.

Puoi aprire il conto corrente modulare o chiedere maggiori informazioni cliccando qui in basso.

3. Conto Widiba

Se ti sei appassionato al trading o hai più di un conto corrente aperto a tuo nome puoi trovare interessante la promozione del Conto Widiba. L’istituto infatti ti offre:

bonifici online senza commissioni

una carta di debito a zero spese e senza costi di emissione

prelievi gratis se superiori a 100 euro

Open Widiba

piattaforma di trading attiva

Il servizio Open consente tramite l’app o il profilo online Widiba di controllare e operare anche dai conti aperti in altri istituti. Il conto è in offerta a canone zero per il primo anno, se lo sottoscrivi entro il 24 Novembre) e poi ti costerà 1 euro al mese. Nel piano di benvenuto la banca include anche la possibilità di attivare una PEC e la firma digitale gratis.

Puoi cliccare qui in basso per aprire il tuo conto Widiba o per chiedere una consulenza su questo prodotto.

4. Conto corrente DOTS

Come accennato nella descrizione iniziale delle caratteriste dei conti correnti per giovani, esistono delle soluzioni pensate anche per chi non possiede i requisiti tradizionali per sottoscrivere un contratto o per chi ha meno di 18 anni. Con DOTS puoi aprire il tuo conto First anche se sei minorenne (devi aver compiuto almeno 12 anni), in questo caso oltre ai documenti e al certificato di residenza devi presentare anche un’autorizzazione dei tuoi genitori o di un tutore legale.

Il conto è a zero spese e avrai una carta con IBAN che potrai ricaricare con app di pagamento, con bonifici o scambiandoti denaro con altri Dotter. Non pagherai commissioni su:

bonifici online

bonifici allo sportello

prelevi da ATM

Dovrai però rispettare il tetto massimo di ricariche annuali che è di 25 mila euro per chi attiva DOTS First e di 50 mila euro per chi sceglie DOTS Top (canone 0,95 euro al mese). Non potrai spendere più di 999,99 euro via bonifico se hai il conto base, mentre con il Top puoi fare operazioni fino a 4.990 euro. Se paghi con carta i limiti per i First sono di 999,99 euro ad operazione, mentre con Top non c’è un tetto l’importo massimo che potrai spendere è legato al tuo saldo.

Ad essere particolarmente interessanti nel caso di questo prodotto sono i servizi di gestione dei tuoi risparmi, potrai contare su una funzione che calcola i tuoi acquisti fissi, tiene conto degli abbonamenti attivi e stima quale sia il tuo saldo escluse le spese già programmate.

Come incentivo di benvenuto DOTS ti offre un bonus di 20 euro, cliccando sul link in basso puoi sapere come avere questa agevolazione o per aprire il tuo conto.

5. Conto N26

Infine c’è l’offerta di Ottobre per i nuovi clienti che scelgono N26 Smart, se lo attivi entro il 31 Ottobre potrai avere il conto a zero spese invece di pagare 4,90 euro al mese. Per attivare questa promozione dovrai usare il codice N26ZEROSPESE, hai anche la possibilità di ottenere fino a 50 euro come bonus di benvenuto se dopo aver registrato il tuo profilo spendi almeno 20 euro e se entro la fine del 2021 versi sul conto almeno 700 euro.

Il conto N26 Smart ti offre le sguenti condizioni e servizi.

prelievi gratis in Italia

bonifici istantanei e ordinari senza commissioni

imposta di bollo a carico di N26

servizio Cash26 per depositare contanti dalle casse dei supermercati

Ottieni maggiori informazioni su N26 o apri il conto cliccando qui in basso.

