TIM Party, a Natale un mese di giga illimitati

Tim per Natale regala Gigabyte illimitati per un mese ai clienti iscritti a Tim Party . Scopri come ricevere il premio e tutti i vantaggi e sconti del programma fedeltà dell’operatore italiano

Tim questo Natale ha deciso di fare un regalo graditissimo ai suoi clienti vecchi e nuovi. Chi sottoscrive una delle sue tariffe di telefonia mobile ottiene infatti Gigabyte illimitati per un mese per navigare in Internet e accedere alle proprie app preferite dallo smartphone. Per ricevere il regalo bisogna però iscriversi a Tim Party.

Tim Party è il programma riservato ai clienti dell’operatore italiano che permette di ottenere gratuitamente Gigabyte, minuti, bonus in fattura, smartphone a prezzi scontati e tanti altri vantaggi per i propri acquisti. Più anni si trascorrono insieme a Tim più i regali diventano ricchi. Ecco tutti gli altri premi a disposizione e come ottenerli.

Tim Party i premi di oggi

Oggi con Tim Party si ottengono Giga illimitati per 1 mese e per i clienti di rete fissa un voucher per TIM Vision, la piattaforma per la visione di film, serie TV e cartoni animati. L’operatore permette poi di acquistare smartphone senza anticipo come Samsung Galaxy A50 e Oppo Reno2 Z. Gli amanti del gaming possono contare su uno sconto del 40% sui pacchetti Xbox All Digital e Star Wars mentre chi adora al cinema può recarsi gratuitamente in coppia in diverse sale in Italia ogni settimana. Tim infine propone a prezzo scontato Google Nest Mini, l’altoparlante domestico con Google Assistant integrato, e 10 euro per guardare film su CHILI senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Tim Party come funziona

Tim Party è un programma aperto a tutti i clienti privati di rete fissa e mobile. Registrarsi è molto semplice e si può farlo utilizzando le credenziali di MyTim sul sito dell’operatore e dando il consenso per finalità di marketing di Telecom Italia.

Tim come detto in precedenza premia i suoi clienti a seconda degli anni passati insiemi. Per avere subito il massimo dei premi innanzitutto bisogna diventare un utente sia di telefonia fissa sia mobile e possedere quindi almeno una delle seguenti caratteristiche:

Possedere una linea fissa e mobile intestata allo stesso codice fiscale

Avere una linea mobile prepagata con attiva l’offerta Tim 100% o un tariffa delle linea Tim Smart, Tim Connect, Tim Super o Tim Vision1 (TIMVISION MOBILE, Promo TIMvision, 5€, Promo APP TIMvision, Cubovision TV, Cubovision calcio 7 gg, Try&Buy cubovision, Try&Buy cubovision tablet, TIMVISION MOBILE, Promo TIMvision, Promo APP TIMvision, Nuovo Pack TIM Vision Chromecast, TIMvision CRM, TIMVISION PER TE, TIMvision Retention, TIMVISION SEMPRE CON TE, Timvision per Iphone, Timvision per Neomobile)

Avere un piano in Abbonamento su mobile

Tim Party è suddiviso in tre sezioni:

Un regalo per te : qui sono raccolti i premi e vantaggi riservati a tutti i clienti di Tim . A seconda del periodo si otterranno regali diversi che potranno essere presi una sola volta.

: qui sono raccolti i premi e vantaggi riservati a tutti i clienti di . A seconda del periodo si otterranno regali diversi che potranno essere presi una sola volta. Vantaggi dedicati : regali dedicati al singolo cliente e a tutti gli utenti della sua stessa tipologia. E’ possibile scegliere un omaggio a settimana o aspettare quella successiva per ricevere quelli nuovi o ancora disponibili

: regali dedicati al singolo cliente e a tutti gli utenti della sua stessa tipologia. E’ possibile scegliere un omaggio a settimana o aspettare quella successiva per ricevere quelli nuovi o ancora disponibili Gioca e Vinci: una lotteria giornaliera per vincere fantastici premi

Le migliori offerte di Tim

Ora che sappiamo come ottenere i vantaggi e regali di Tim Party, potrebbe essere interessante avere una panoramica più approfondita delle offerte presenti nel listino dell’operatore italiano. Ecco le migliori tariffe descritte nel dettaglio:

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/3/20. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/3/20 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 1279,99 euro

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 1279,99 euro Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Note10+ – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi iPhone 11 Pro da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Oppo Reno – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 899,99 euro

4. Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 31/3/20.

5. Tim Senior 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.