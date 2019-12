Samsung Galaxy s10, Huawei P30 Lite e Xiaomi Redmi 8: tutti gli smartphone inclusi di Wind

Le promozioni smartphone incluso di Wind offrono un vasto catalogo di telefoni acquistabili, anche con anticipi di poche decine di euro e con rate mensili nulle o ridotte. Ecco quali sono a Dicembre le tariffe telefono compreso dell’operatore e come non incorrere in spiacevoli costi nascosti. Uno dei limiti maggiori di queste offerte è il vincolo di 2 anni con il gestore telefonico pena il versamento dei costi di attivazione delle promozioni

In vista del Natale e dell’arrivo della tredicesima state valutando di cambiare il vecchio cellulare con un nuovo smartphone, il prezzo degli ultimi modelli di telefonino però resta una preoccupazione. Per avere un Samsung S 10 con 512 GB di memoria si può arrivare a spendere quasi 1.200 euro. Anche modelli di marchi più economici possono avere dei costi comunque proibitivi per una famiglia o un giovane. Ad esempio uno Xiaomi Redmi 8 con 128 GB ha un prezzo che si aggira intorno ai 300 euro, più o meno la stessa cifra che si può spendere per un Huawei P30 Lite.

Una soluzione per non rinunciare al nuovo cellulare e riuscire comunque a non appesantire il bilancio mensile sono le promozioni smartphone incluso proposte dagli operatori di telefonia mobile. Wind è uno dei gestori che ha diverse offerte del genere e nel periodo natalizio ha introdotto nuovi modelli di telefono al suo già ampio catalogo di cellulari acquistabili a rate. Il principio alla base di queste soluzioni è un contratto con un vincolo, in genere di 2 anni, all’operatore e il pagamento di un anticipo e poi di rate mensili.

Un aspetto a cui prestare attenzione sono le condizioni di queste offerte a rate, uno dei costi che a volte non è molto chiaro per gli utenti è la maxi rata finale che si deve pagare al termine della promozione. Spesso si tratta di importi che non vengono esplicitati, fate quindi domande dirette se vi recate in negozio o leggete con molta attenzione le condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Wind è tra i gestori che prevedono il pagamento della rata finale, tra poco vedremo a quanto ammonta per diversi modelli di telefono e in base ai differenti contratti sottoscritti.

Le tariffe telefono incluso più convenienti

Iniziamo con il conoscere le promozioni smartphone incluso proposte a Dicembre da Wind. Ci sono 5 tariffe in particolare segnalate dal comparatore di SosTariffe.it e sono:

Wind Easy

Smart Pack

All Digital

All Inclusive Easy Pay

Wind Family

Se cercate un modello di cellulare in particolare potrete effettuare una ricerca mirata selezionando dai filtri dello strumento di confronto delle offerte di telefonia mobile l’operatore e lo smartphone che vorreste acquistare. A questo punto i risultati che vi appariranno vi indicheranno le tariffe con cui è possibile comprare quello specifico telefono e il prezzo mensile che pagherete tra costi del piano tariffario e rate.

Ecco quali condizioni economiche vengono offerte dai 4 piani tariffari e quanto vi costerebbe avere uno telefono a scelta tra Samsung S 10, Huawei P 30 Lite, Xiaomi Redmi 8 o uno degli altri smartphone inclusi.

1. Wind Easy

La prima è una soluzione a consumo di Wind, questa tariffa prevede un costo di 0.30 euro al minuto per le chiamate verso tutti i numeri fissi e i telefoni cellulari nazionali con scatto alla risposta di 0.20 euro. Sempre 0.30 euro è quanto vi sarà addebitato per ogni sms inviato e per la navigazione internet pagherete 0.24 euro/MB. In abbinamento con questo piano avete un’ampia scelta di smartphone tra cui scegliere:

Samsung Galaxy J6 con un anticipo 69.90 euro e nessun canone mensile

Samsung Galaxy J6 + anticipo 89.90 euro e con una rata di 2 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy A6+ anticipo 69.90 euro con un contributo mensile di 5 € al mese per 30 mesi

Samsung A40, anticipo 99.99 euro, poi 4.99 euro al mese

Samsung Galaxy A80 contributo iniziale 79.99 euro, rate da 19.99 euro

Samsung Galaxy A 8 anticipo di 49 € e poi 8 € al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S10 512GB anticipo 169.99 euro, contributo mensile 26.99 euro

Samsung Galaxy Note 10 256 GB anticipo 739.99 euro, rate da 7.99 euro al mese

Samsung Galaxy Note 10+ 256 GB contributo iniziale 679.99 euro, rate mensili 14.99 euro

Apple iPhoneX 64GB anticipo di 459.90€ e rate da 20.99€ al mese per 30 mesi

Apple iPhone XR 64 GB anticipo 499.99 euro, contributo mensile 14.99 euro

Apple iPhoneX 256GB anticipando 469.90 € e rate da 30 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone 11 64 GB anticipo 399.99 euro, contributo mensile 14.99 euro

Apple iPhone 11 128 GB anticipo 389.99 euro, rate da 16.99 euro

Huawei P30 anticipo 129.99 euro, rate 15.99 euro

Huawei P30 Pro anticipo 149.99 euro, rate mensili 19.99 euro

2. Smart Pack

Questa promozione natalizia di Wind ha un costo mensile di 11.99 euro e vi offre 30 GB e minuti illimitati, si tratta di una delle proposte smartphone incluso più convenienti di Dicembre. L’elenco di cellulari in abbinamento con questo piano è più limitata ma sono proposte con un contributo iniziale contenuto e senza rate mensili.

Samsung A10 anticipo da 39.99 euro

Huawei P Smart 2019 contributo iniziale 49.99 euro

Oppo A9 2020 anticipo di quasi 80 euro

Per i modelli che seguono invece il canone mensile sale a 12.99 euro:

Huawei Y5 2019 contributo iniziale da 39.99 euro

Samsung Galaxy A20e anticipo 69.99 euro

Samsung Galaxy A40 anticipo 99.99 euro

Huawei P Smart Z contributo d’avvio 99.99 euro

Huawei P30 Lite anticipo 149.99 euro

Samsung Galaxy A50 contributo 139.99 euro

Xiaomi Redmi 8 contributo all’acquisto 49.99 euro

Xiaomi Redmi Note 8T anticipo 99.99 euro

Motorola G8 Plus contributo iniziale 89.99 euro

LG K50s anticipo 59.99 euro

TCL Plex anticipo da 89.99 euro

3. All Digital

Il piano All Digital ha un canone di 14.99 euro al mese, per la prima attivazione vi saranno richiesti anche 10 euro per avere la sim Wind. Nel canone mensile sono compresi ogni mese:

40 GB per navigare in 4 G

chiamate illimitate

sms a 0.30 euro

Ci sono anche dei servizi che l’operatore offre come incentivi per gli utenti, con questa promozione sono:

Hotspot per condividere i tuoi Giga con altri dispositivi

SMS MyWind per sapere chi ti ha chiamato quando non sei raggiungibile

Segreteria Telefonica (disponibile al numero 4200)

Blocco dei Servizi a pagamento

Lato smartphone invece oltre agli smartphone già presenti nella lista precedente con All Digital potrete avere anche :

Samsung Galaxy A10 anticipo da 79.99 euro e canone mensile da 0.99 euro

Samsung Galaxy S10e 128 GB anticipo 129.99 euro e canone da 14.99 euro al mese

Samsung Galaxy S10 128 GB anticipo 149.99 euro, 18.99 euro al mese

Samsung Galaxy S10 + 128 GB anticipo 169.99 euro, contributo mensile di 23.99 euro

Samsung Galaxy S10 512 GB anticipo 169.99 euro e con rate da 26.99 euro al mese

Samsung Galaxy S10 + 512 GB anticipo 179.99 euro e 30.99 euro al mese

Huawei P 30 Lite anticipo 89.99 euro e rate da 4.99 euro al mese

4. All Inclusive con Easy Pay

La terza offerta di Wind è All Inclusive, nella versione Easy Pay. Il piano ha un costo mensile di 16.99 euro che comprende:

minuti illimitati



sms senza limiti

60 GB

fino al primo marzo i nuovi clienti avranno un bonus di 100 GB in regalo

oltre ai servizi come segreteria e Sms My Wind inclusi gratuitamente

Questa tariffa del gestore vi vincola per 24 mesi e può essere attivata solo presso i punti vendita Wind da utenti che scelgano come metodo di pagamento l’accredito su carta o c/c. L’operatore accetta le seguenti carte prepagate:

Postepay Evolution

Superflash di Banca Intesa – San Paolo

Genius Card di Unicredit

Db Contocarta di Deutsche Bank

Per attivare questa formula ci sarebbero dei costi iniziali di 31.99 euro, ridotti a solo 4.99 euro per chi rispetti i due anni di contratto. L’operatore si riserva di addebitare i 27 euro di differenza sia qualora disdiciate l’offerta prima dei termini, sia durante i 2 anni di vincolo facciate richiesta di addebito su credito residuo. E veniamo agli smartphone che potranno essere vostri con questa tariffa.

Samsung:

Galaxy J6

Galaxy A10

Galaxy A20e

Galaxy J6+

Galaxy A6+

Galaxy A40

Galaxy A6

Galaxy A50

Galaxy S10e 128 GB

Galaxy A80

Galaxy S10 128GB

Galaxy S10+ 128 GB

Galaxy S10 512 GB

Galaxy S10+ 512 GB

Galaxy NOTE 10 256 GB

Galaxy NOTE 10+ 256 GB

Huawei:

P30

P30 Pro

Apple:

iPhone 11 64 GB

iPhone 11 128 GB

iPhone 11 256 GB

iPhone 11 Pro 64 GB

iPhone 11 Pro 256 GB

iPhone 11 Pro 512 GB

iPhone XR 64 GB

iPhone XR 128 GB

iPhone XR 256 GB

iPhone X 64 GB

iPhone XS 64 GB

iPhone XS 256 GB

iPhone XS 516 GB

iPhone XS MAX 64 GB

iPhone XS MAX 256 GB

iPhone XS MAX 512 GB

5. Wind Family

In questo caso nel pacchetto Family include 100 GB, di cui 50 GB per l’intestatario del contratto e altri 50 GB da poter usare con le sim Wind familiari oppure All Inclusive. L’abbonamento base ha un costo di 17.99€ al mese e oltre ai 100 GB vi offre traffico voce e sms illimitati. I costi di attivazione sono in scontati, pagherete solo 5 euro circa invece di quasi 50 euro. Resta il vincolo di 24 mesi con le stesse condizioni legate all’offerta sul contributo iniziale.

La lista dei cellulari che possono essere acquistati a rate con questo piano familiare è in pratica identica quella dell’offerta precedente. Cambiano i contributi mensili e gli anticipi che vi troverete a versare. I tre modelli appena introdotti da Wind nel suo catalogo di smartphone inclusi ad esempio costeranno:

iPhone 11 Pro Max 512 GB con All Inclusive Easy Pay: anticipo 1319.99 euro e rate da 12.99 euro al mese per 30 mesi (la rata finale per questo prodotto è di 0.21 euro)

lo stesso cellulare con Wind Family avrà un costo mensile di 19.99 euro e il contributo iniziale sarà di 1099.99 euro

La differenza tra le due soluzioni sta nel canone mensile che si andrà a pagare sommando quota telefono e abbonamento, nel primo caso il cliente verserà ogni mese circa 30 euro nel secondo quasi 38 euro.

Come non perdere i vantaggi delle offerte smartphone incluso

Ogni proposta di Wind che comprende l’acquisto di un cellulare prevede il pagamento di 30 rate, sono piani d’acquisto abbinati a carte di credito o con addebiti sul conto corrente del cliente a parte i primi due piani. Per non trovarsi a dover versare i costi di attivazione (ridotti a 5 euro per tutte le offerte) l’utente dovrà rispettare 5 condizioni: