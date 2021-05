TIM offerte mobile 2021: le promozioni di Maggio 2021

Passare a TIM e alle sue offerte mobile è una scelta che gli utenti in genere fanno perché sono insoddisfatti dell’operatore low cost. Le tariffe di questo gestore tradizionale sono più elevate dei pacchetti all inclusive dei provider come ho., di PosteMobile o di Spusu. Spesso però questi pacchetti a prezzi molto convenienti non. Garantiscono gli stessi standard di qualità di servizio e soprattutto pongono dei limiti di velocità alle connessioni internet.

Quando si vuole cambiare gestore è importante verificare quali sono le offerte telefonia mobile migliori del mese per capire se le condizioni di un nuovo operatore sono o meno vantaggiose. Ma ancora più importante è assicurarsi che i pacchetti che si analizzano soddisfino le proprie esigenze di consumo.

TIM, le offerte mobile 2021 come trovarle

Per aiutarti in questa ricerca puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito e senza impegno all’acquisto che ti permetterà di analizzare decine e decine di promozioni in pochi minuti. Il servizio ti restituisce uno schema che sintetizza le caratteristiche principali delle offerte e ti permette di confrontare le tariffe, i costi di attivazione ed eventuali altre spese.

Non avrebbe senso attivare una promozione TIM con Giga illimitati in 5G se non si naviga giornalmente online e non si ha necessità di una velocità di connessione elevata. Si rischia di pagare molto e se non si ha uno smartphone compatibile con la tecnologia di nuova generazione si navigherà lentamente o non ci si riuscirà per nulla.

Con le tariffe di questo operatore tradizionale si può contare su una delle migliori coperture del Paese e anche una linea tra le più veloci. Secondo nPerf, una società specializzata in speed test e monitoraggio delle reti mobile, TIM è stato il secondo gestore considerando i dati: velocità di download, upload, latenza, prestazioni streaming ed esperienza di navigazione.

I risultati di TIM e dei competitor sono riassunti in tabella.

Le promozioni più convenienti di Maggio

La crescente concorrenza nata nel settore mobile con l’arrivo dei gestori low cost ha aumentato il numero di offerte win back che un operatore come TIM propone nel suo catalogo di promozione. Con TIM le offerte di Maggio dedicate alle attivazioni con richieste di portabilità del numero di telefono sono le Wonder.

Queste tariffe di questa tipologia al momento sono:

Queste sono le offerte proposte in esclusiva a chi passa a TIM chiedendo di portare con sé il vecchio numero di telefono. Un’operazione semplice: scegli la promozione che ti interessa sottoscrivere, poi indica se vuoi attivare il piano in portabilità o acquistando una nuova sim. Nel primo caso dovrai fornire il codice ICCID che identifica la tua sim, ogni scheda è associata a questo codice numerico di 19 cifre che si trova sulla scheda o sul contratto.

Per terminare la procedura di passaggio sono poi richiesti i dati relativi al pagamento.

La tariffe Advance

Se nessuno dei pacchetti descritti è adatto alle tue esigenze o non vuoi portare con te il tuo vecchio contatto, dovrai orientarti sulle altre promozioni TIM di Maggio. Queste sono offerte senza un destinatario specifico, potranno essere comunque attivate in portabilità. Sono le promozioni con Giga illimitate, le tariffe per navigare in 5G e i pacchetti per under 30 e over 60.

Analizziamo prima di tutto le offerte Tim Advance che sono quelle che garantiscono l’accesso alla connessione più veloce del gestore e includono l’unico piano con Giga illimitati di questo operatore.

Il piano più economico tra le tariffe Advance è il 4.5G. Il canone di questa offerta è pari a 19,99 euro, il primo mese si dovranno aggiungere anche 15 euro per l’attivazione. Nel piano sono compresi minuti e sms illimitati verso i contatti italiani e 40 GB se si scelgono i sistemi di addebito automatico (con rinnovo su credito residuo il bundle è dimezzato). Tra i servizi che vengono offerti come incentivo per i nuovi clienti la Giga First Class che ti dà priorità e il TIMMusic per lo streaming delle tue canzoni.

Nella versione Advance 5G il costo mensile sale a 29,99 euro e il piano comprende minuti e sms senza limiti, 50 GB per navigare alla massima velocità (fino a 2 Gigabit/s). Per l’attivazione e la sim vengono richiesti 9 euro. I servizi inclusi sono visione in Ultra HD dei contenuti, Giga First Class, TIMMusic, LoSai e Chiama Ora.

E poi c’è la promozione Advance 5G Unlimited a 39,99 euro, in questo piano sono compresi: minuti senza limiti con 250 minuti e 250 sms anche in roaming verso UE, USA e Canada, Giga illimitati con velocità 2 Gigabit/s (all’estero 20 GB).

Se si esaurisce il bundle dati si può ottenere un Giga di scorta che garantirà fino ad 1 GB a 9,50 euro, la tariffa applicata sarà di 1,90 euro di 1 GB. Si può comunque impostare un monitoraggio per tenere sotto controllo il traffico Internet.

Per chi è interessato alla rete 5G, questa tecnologia non è ad oggi disponibile in tutta Italia. Secondo quanto riportato dalla stessa azienda, la copertura 5G di TIM è attiva a Milano, Roma, Torino, Napoli, Ferrara, Firenze, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia, Monza, Cortina d’Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena. Entro il 2025 nel piano di sviluppo è prevista una copertura nazionale. Si potrà anche attivare la navigazione in 5G anche con offerte diverse da quelle descritte pagando 10 euro.

Le offerte Young e quelle Over

Come accennato nel catalogo ci sono anche dei piani appositamente studiati per i clienti under 30 e per chi ha più di 60 anni. Sono pacchetti di offerte molto diversi tra loro, nel primo caso si tratta di tariffe a prezzi abbastanza contenuti e che includono un bundle dati ampio (60 GB) mentre nel secondo caso sono offerte con minuti e sms illimitati e pochi GB.

Ecco una tabella che riassume le condizioni di queste promozioni:

I servizi per i clienti TIM

Con le promozioni descritte si possono ottenere Giga illimitati per utilizzare le app di e-learning (condizione offerta agli studenti e ai profili Junior) o altre applicazioni per ascoltare musica, chattare o vedere le mappe.

Tra le opzioni a disposizione dei clienti c’è anche il servizio TIMGames, con l’attivazione di questo sevizio si possono avere 50 giochi in streaming. Per utilizzare i games di TIM è necessario scaricare l’app e avere il TIM Gamepad.

Infine c’è TIM Safe Web Plus, un servizio che otterranno gli over 60 enni gratis. Si tratta di una piattaforma che permette di proteggere la navigazione della tua famiglia e che garantisce i dispositivi dalle principali minacce online e dal phishing.