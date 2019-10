TIM down: cause dei problemi di connessione del 10 ottobre

Nel corso delle prime ore del 10 ottobre si è registrato un vero e proprio TIM down con la rete di uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia che ha iniziato a dare numerosi problemi di connessione. In breve tempo sono arrivate migliaia di segnalazioni da tutta Italia e l’hashtag #Timdown è diventato uno dei trend topic su Twitter. Ecco le cause dei problemi di connessione di TIM di oggi 10 ottobre e cosa sta succedendo.

Il 10 ottobre inizia con un “TIM down” a livello nazionale. La rete mobile dell’operatore, già da diverse ore, sta registrando enormi problemi di connessione, come segnalato sui social network da decine di migliaia di utenti. L’hashtag #Timdown è diventato uno dei principali “trend topic” su Twitter confermando la portata nazionale del problema registrato dalla rete TIM.

Le difficoltà di connessione, come conferma anche il sito downdetector.it, sono iniziate nelle prime ore del 10 ottobre e continuano anche nel corso della mattinata. La mappa interattiva del sito, che potete consultare per verificare in tempo reale la diffusione dei problemi, conferma che il “TIM down” riguarda quasi tutto il territorio nazionale con solo poche aree del meridione che sembrano aver scansato i problemi.

TIM down: cosa succede e quali sono i problemi

I problemi di connessione che stanno colpendo i clienti TIM riguardano tutti i servizi dell’operatore. Già dalle prime ore del 10 ottobre, infatti, la connessione TIM non funziona in diverse aree del Paese ed anche i servizi d’assistenza telefonica sono irraggiungibili o hanno mostrato segni di malfunzionamento.

In generale, a causa del TIM down, i clienti dell’operatore non riescono a sfruttare la connessione mobile ed accedere ad Internet sfruttando il proprio smartphone. Le problematiche sono diffuse a livello nazionale, segno che il problema alla rete TIM è considerevole e che potrebbero essere necessarie diverse ore per permettere ai tecnici del provider di ripristinare il corretto funzionamento della connessione.

TIM down: la risposta dell’operatore

Al momento, TIM non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sul TIM down del 10 ottobre. Anche i canali social del provider (che fornisce assistenza diretta su Facebook e Twitter) non hanno ancora commentato il problema tecnico registrato in queste ore.