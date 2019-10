Migliori offerte telefonia mobile fino a 12€: la classifica aggiornata

Cambiare operatore e andare alla ricerca delle tariffe di telefonia mobile più convenienti per risparmiare sulla spesa fissa mensile non è mai stato così semplice: gli operatori di telefonia mobile, sia quelli che operano sul mercato da tanti anni sia i nuovi operatori virtuali hanno sempre in serbo tante novità. Le tariffe disponibili permettono di poter godere di un pacchetto nel quale sono in genere presenti chiamate e messaggi illimitati, più un numero variabile di Giga da utilizzare per la connessione a Internet.

Spesso quello che cambia parecchio fra un gestore e l’altro è l’operatore di provenienza: ci sono, infatti, alcune tariffe che sono state pensate esclusivamente per facilitare la portabilità fra determinate compagnie. Le tariffe attualmente disponibili vanno da un minimo di 5,99 euro al mese a un massimo di 11,99 euro: con meno di 12 euro in pratica si può navigare alle massime velocità attualmente consentite, ma anche chiamare e mandare tutti gli SMS che si vuole.

L’operatore che propone le migliori tariffe low cost è Kena, seguito da ho- mobile, con una tariffa a 5,99 euro. L’elenco che troverete di seguito, con le 9 tariffe telefonia mobile più convenienti, è stato elaborato dal compratore di SosTariffe.it, attraverso il quale è possibile effettuare una nuova ricerca e individuare una proposta ancora più conveniente per quello che è il proprio profilo di consumo.

Offerte telefonia mobile: le tariffe di Kena

L’operatore di telefonia mobile Kena mette a disposizione dei propri clienti due offerte a prezzi molto competitivi. La prima è Kena mobile Flash, a 5,99 euro, la seconda ha invece un costo di 8,99 euro. Vediamo quali sono le principali differenze.

1. Kena mobile Flash a 5,99 euro

Questa offerta di Kena a 5,99 euro è molto specifica perché non può essere attivata da qualsiasi cliente: la portabilità del proprio numero è possibile solo se si passa da un operatore Iliad, Blad, Bt Mobile, BTem, Conad, Coop, Daily Telecom, DMOB, ERG, Fastweb, Green Icn, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue, Optima, Tiscali, Welcome Italia o 1MOB.

La tariffa è disponibile al costo fisso di 6 euro circa: l’attivazione è gratuita, ma si devono aggiungere 5 euro la prima volta per l’acquisto della SIM. Il pacchetto, che prevede chiamate (per fissi e mobili) ed SMS illimitati è quello che include il maggior numero di Giga fra tutte le promozioni in giro per ora. I clienti che la attivano avranno infatti la possibilità di poter utilizzare 70 Giga per la navigazione Internet in Italia e 3 GB in Unione Europea.

Scopri Kena Flash a 5,99 euro

2. Kena a 8,99 euro

La seconda offerta proposta da Kena ha un costo mensile di 8,99 euro. Le condizioni contrattuali sono simili a quelli della precedente offerta. I Giga sono 50 invece che 70, ma le chiamate e gli SMS sono illimitati. La vera differenza è data dal fatto che l’offerta è sottoscrivibile solo dai clienti ho-mobile e da qualche altro operatore virtuale, con l’esclusione di Rabona, Noitel, Nextus.

Scopri Kena a 8,99 euro

Offerte telefonia mobile: le tariffe di ho.

Anche l’operatore virtuale ho.mobile presenta dei prezzi molto bassi, simili a quelli previsti nelle tariffe di Kena: in questo periodo le offerte di telefonia mobile più convenienti di ho. hanno, rispettivamente, un costo di 5,99 euro e di 8,99 euro.

3. ho. mobile a 5,99 euro

La prima offerta dell’operatore virtuale di Vodafone ho. è disponibile alla cifra mensile di 5,99 euro. Anche in questo caso, la tariffa può essere attivata solo dai clienti che decidono di migrare da Iliad, Coop Voce, Fastweb, Lycamobile, Noitel, Optima Mobile, Poste Mobile, Tiscali e una serie di altri operatori. Questa particolare promozione di solito costa 12,99 euro, ma al momento è disponibile al prezzo speciale di 5,99 euro. Solo per il primo mese si spenderanno 15,99 euro perché si dovrà pagare il costo della SIM più quello del canone.

Nella tariffa sono inclusi 50 Giga per la navigazione in 4G, SMS e chiamate illimitati, ma ci sono anche altri servizi inclusi quali:

l’avviso di chiamata;

il servizio SMS ho. chiamato;

il servizio per ricevere le info sul credito residuo 42121;

la navigazione hotspot;

trasferimento di chiamata;

un’app dedicata per la gestione dell’offerta;

8 GB, minuti e SMS da utilizzare in UE.

Per attivare la promozione sono previsti 9 euro per il costo della tariffa e 1 euro per l’acquisto della SIM.

Scopri ho. a 5,99 euro

4. ho.mobile a 8,99 euro

In questa proposta di ho.mobile, che ha un costo mensile di 8,99 euro, sono presenti le stesse condizioni tariffarie dell’offerta a 8,99 euro, ma è sottoscrivibile solo per i nuovi numeri e per chi effettua la portabilità da Kena a Daily Telecom. L’offerta prevede, quindi, SMS e minuti illimitati (senza lo scatto alla risposta) e 50 Giga di Internet. Sono inclusi anche i servizi SMS ho. chiamato, 42121 per il credito residuo, l’avviso di chiamata, la navigazione hotspot, il trasferimento di chiamata e l’app per la gestione della tariffa.

La promozione costa 8,99 euro, ma al momento dell’attivazione bisognerà pagare 10 euro: 9 per il costo della tariffa e 1 per l’acquisto della SIM.

Scopri ho. a 8,99 euro

Offerte telefonia mobile: le tariffe di Iliad

Un’offerta da parte dell’operatore Iliad, che si contraddistingue nel mercato della telefonia mobile per i costi a un canone fisso per sempre, non poteva mancare.

5. Iliad 50 GB a 7,99 euro

L’azienda francese propone per i clienti italiani un pacchetto a 7,99 euro, nel quale sono inclusi chiamate illimitate, SMS illimitati, 50 GB per la navigazione Internet. I minuti di chiamata sono validi sia per i numeri fissi sia per i numeri di cellulare in Italia, solo per i fissi nei Paesi UE. Sono previsti anche 4 Giga di traffico da utilizzare all’estero e chiamate gratuite verso il Canada e gli Stati Uniti.

L’offerta può essere attivata al costo di 9,99 euro che è la cifra da spendere per l’attivazione della SIM. Include, anche, il servizio richiama, la segreteria telefonica e il controllo del credito residuo.

Offerte Telefonia mobile: le tariffe di Wind

Sono due le offerte dell’operatore Wind sotto i 12 euro mensili e si chiamano rispettivamente Wind Smart, a 6,99 euro, e All Inclusive Young, a 11,99 euro.

Scopri Iliad Giga 50

6. Wind All Inclusive 50 Flash a 6,99 euro

Cambiare operatore telefonico è una scelta conveniente non solo per chi passa a un operatore virtuale, ma anche per chi sceglie di migrare verso un gestore tradizionale, come Wind, per esempio. L’operatore in questione ha infatti ideato alcune tariffe low cost per cercare di recuperare alcuni clienti che avevano optato per la migrazione.

Una tra quelle disponibili è Wind All Inclusive 50 Flash, al costo di 6,99 euro. L’offerta comprende:

50 Giga di Internet ;

; chiamate illimitate;

100 SMS.

Si tratta di una promozione che prevede un vincolo di 24 mesi: se si decidesse di andare via prima, si dovrà pagare il costo di attivazione. Per questa tariffa, sarà necessario anche acquistare una SIM a 10 euro.

Scopri All Inclusive 50 Flash

7. All Inclusive Young a 11,99 euro

La seconda offerta low cost di Wind, come si può dedurre dal nome, è stata pensata per un target specifico, ovvero i giovani con meno di 30 anni. In questa promozione, disponibile alla cifra di 11,99 euro al mese, senza alcun costo di attivazione, sono inclusi:

30 Giga di Internet ;

; 200 SMS;

chiamate illimitate;

iscrizione al programma fedeltà Winday, con il quale si ottengono tanti buoni per lo shopping, il cinema ed esclusivi premi settimanali, destinati ai clienti.

Scopri All Inclusive Young

Offerte telefonia mobile: le tariffe di Tre

Le ultime promozioni che in questo momento permettono di scegliere una tariffa per la telefonia mobile a un prezzo convenientissimo sono quelle dell’operatore Tre. Il gestore di telefonia mobile propone due offerte a 11,99 euro, ognuna con le sue peculiarità. Scopriamole di seguito.

8. Play Power 60 a 11.99€

Questa tariffa, nonostante abbia un prezzo un po’ più alto rispetto a quelle presentate finora, comporta anche delle differenze notevoli, in particolar modo per quanto riguarda Internet. Con l’offerta si hanno, infatti, 60 Giga mensili per la navigazione, ai quali si aggiungono le chiamate illimitate e 200 SMS.

La promozione non prevede un costo di attivazione e anche la nuova SIM è gratuita. Uno dei servizi aggiuntivi di maggiore interesse dei quali si può disporre con Play Power 60 è Grande Cinema 3: consiste in uno sconto per andare a vedere spettacoli al cinema a prezzi più bassi del normale, nelle sale che hanno aderito all’iniziativa.

Scopri Play Power 60

9. ALL-IN Power di Tre a 11,99 euro al mese

Terminiamo con questa classifica di offerte per la telefonia mobile super convenienti con un’altra tariffa di Tre. Il piano, che costa 11,99 euro al mese, prevede un vincolo contrattuale di 30 mesi. Nel caso in cui si decidesse di voler cambiare prima delle tempistiche previste, ci sono delle penali da pagare. Questa offerta prevede 60 GB di internet, chiamate illimitate, 300 SMS e tanti altri servizi esclusivi, fra i quali Grande cinema 3.

La tariffa ALL-IN Power dà la possibilità ai nuovi sottoscrittori di acquistare un telefono a rate, fra gli ultimi disponibili in circolazione, che possono essere presi con anticipo 0 e rate a partire da 11 euro al mese, oppure con anticipi di 200 euro, per i modelli più costosi. Di seguito l’elenco di alcuni degli smartphone che si possono scegliere con questa promozione, con la relativa tipologia di rata prevista: