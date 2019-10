Assicurazione casa Genertel, opinioni e cosa copre: la recensione di SosTariffe.it

Genertel è una delle compagnie assicurative di riferimento per chi cerca una polizza casa completa ed in grado di garantire una protezione per l’immobile, i propri beni e, soprattutto, la propria famiglia. L’ assicurazione casa Genertel presenta diversi vantaggi a partire dalle tante coperture incluse e dalle numerose opportunità di personalizzazione. SosTariffe.it ha analizzato, nei minimi dettagli, la polizza casa Genertel per verificarne le caratteristiche. Ecco la recensione completa.

Genertel S.p.A è una società del Gruppo Generali.

La presente comunicazione è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su www.genertel.it.

Genertel è uno dei punti di riferimento del mercato assicurativo italiano e può contare su una vasta gamma di polizze che permettono agli utenti di trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze. L’assicurazione casa Genertel è, senza dubbio, una delle polizze di riferimento dell’offerta della compagnia e rappresenta una delle soluzioni più interessanti dell’intero settore delle polizze casa.

SosTariffe.it ha realizzato una recensione completa della polizza casa Genertel con l’obiettivo di verificarne, nel dettaglio, le coperture incluse e le possibilità di personalizzazione evidenziandone i punti di forza che potrebbero spingere un utente a sottoscriverla, preferendola ad un altro tipo di polizza.

Fai un preventivo con Genertel per la polizza casa

Ecco, quindi, i dettagli completi relativi alla polizza casa Genertel:

Cosa comprende l’assicurazione casa Genertel

L’assicurazione casa Genertel si caratterizza per un pacchetto che comprende una lunga serie di garanzie che possono coprire le esigenze della maggior parte della clientela. La polizza casa di Genertel presenta, inoltre, un’elevata possibilità di personalizzazione per il contraente che ha la possibilità di modulare alcune caratteristiche delle coperture assicurative incluse (ad esempio è possibile modificare il massimale in rapporto a quelle che sono le proprie necessità) e di aggiungere delle garanzie accessorie che, di fatto, vanno a completare il pacchetto, massimizzando la tutela assicurativa della polizza stessa.

A tutela del patrimonio, l’assicurazione casa Genertel include la copertura RC Proprietà, una garanzia che copre i danni a terzi causati dall’abitazione (di proprietà) per cui si va ad attivare la polizza. Grazie alla RC Proprietà si potrà contare su diverse tutele:

la copertura dei danni causati dalla caduta di un infisso o di una tegola su di un passante o su di un’auto;

la copertura dei danni causati da un incendio, generato all’interno della casa assicurata, che danneggia gli appartamenti adiacenti;

la caduta di un albero, dal proprio giardino, su di un’auto;

Questa copertura presenta un massimale di 1.000.000 di Euro ma il cliente, contattando il servizio clienti Genertel, ha la possibilità di adeguare la copertura assicurativa in base a quelle che sono le proprie esigenze. Naturalmente, l’incremento del massimale si accompagnerà ad un incremento del premio assicurativo ed è opportuno, quindi, valutare l’effettiva convenienza.

La polizza casa Genertel include anche la copertura RC Conduzione e Famiglia, un’altra tutela che protegge dai danni causati a terzi, sia in casa che nel tempo libero, da tutti i membri presenti nello stato di famiglia. Con questa polizza, infatti, vengono coperte le spese relative, ad esempio, ai danni causati dalla perdita d’acqua di una lavatrice oppure i danni causati ad un’auto dopo uno scontro con la propria bici. Anche in questo caso, è presente un massimale di 1.000.000 Euro con possibilità, per il contraente, di richiederne l’incremento.

A protezione dei beni, inoltre, interviene la copertura Danni al contenuto. Con questa garanzia, inclusa nell’assicurazione casa Genertel, vengono risarciti i danni causati da incendio, esplosione, fughe di gas e molti altri eventi ai propri effetti personali, agli elettrodomestici di casa ed ai mobili. La somma assicurata, in questo caso, è di 30.000 Euro ma il massimale è modulabile.

A proteggere il patrimonio c’è anche la copertura Danni Catastrofali (il costo di questa garanzia è detraibile al 19%). Con questa copertura vengono risarciti i danni causati ai propri beni da fenomeni come le alluvioni, gli allagamenti, le inondazioni ed i terremoti. Per questa garanzia, la somma assicurata è di 100.000 Euro, una cifra alta ma non altissima in rapporto ai danni che fenomeni di questo tipo possono causare. Il massimale è comunque modulabile sulla base delle esigenze del cliente.

Tra i punti di forza dell’assicurazione casa Genertel troviamo l’Assistenza all’Abitazione. Questa copertura assicurativa permette al contraente della polizza di poter richiedere l’intervento d’urgenza di un professionista, per risolvere guasti e malfunzionamenti in casa, in qualsiasi momento. Con questa polizza è possibile:

richiedere l’intervento di un fabbro (ad esempio per riparare la serratura della porta d’ingresso);

richiedere l’intervento di un elettricista (ad esempio per risolvere un malfunzionamento dell’impianto elettrico);

richiedere l’intervento di un idraulico (ad esempio per risolvere i problemi derivanti dalla perdita d’acqua oppure dall’intasamento di una tubatura);

La copertura in questione garantisce il risarcimento delle spese per un intervento d’urgenza sino ad un massimo di 300 Euro, un importo che copre la maggior parte degli interventi anche se, per le situazioni più complesse, il contraente potrebbe essere costretto a mettere mano al portafoglio e pagare la cifra eccedente di tasca propria.

La possibilità di poter contare su di un intervento tecnico d’urgenza (con il risarcimento delle spese relative) è uno dei fattori più interessanti dell’intera polizza casa Genertel. Un imprevisto in casa, infatti, è un evento abbastanza frequenze e questa copertura permette di annullarne i rischi e, soprattutto, i costi ad esso correlati.

Per chi attiva l’assicurazione casa Genertel, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare la copertura Assistenza Legale. Questa copertura permette di ottenere il rimborso delle spese per l’avvocato sia per il contraente che per tutti i membri dello Stato di famiglia. Eventuali questioni legali, quindi, non comporteranno un danno considerevole al patrimonio grazie anche ad un massimale di ben 10000 Euro.

A completare i vantaggi garantiti dall’assicurazione casa offerta da Genertel troviamo la garanzia Danni al fabbricato, che copre i danni al fabbricato causati da infiltrazioni d’acqua, scoppio e incendio ed eventi atmosferici di vario tipo con un massimale (modulabile) di 100.000 Euro. Da notare, inoltre, anche la copertura Assistenza Cyber Risk che offre assistenza tecnica per tutti i dispositivi, il recupero dei dati da hard disk e smartphone e la protezione contro l’utilizzo fraudolento dei dati sensibili online.

Come personalizzare la polizza casa di Genertel

Per massimizzare la qualità e la convenienza di una polizza Genertel è possibile procedere con l’attivazione di diverse garanzie aggiuntive che permettono di arricchire la tutela assicurativa in base a quelle che sono le proprie reali esigenze. La scelta delle coperture da attivare è strettamente soggettiva. Il contraente, analizzando le necessità della propria casa e del proprio nucleo familiare, potrà decidere quali coperture aggiuntive include nella polizza.

Tra le garanzie accessorie abbinabili alla polizza troviamo la Infortuni Domestici, una copertura ritenuta da molti essenziale che permette di coprire le spese mediche legate ad infortuni (con fratture o lussazioni) registrati dal contraente o da un membro presente nello Stato di famiglia, sia in casa che fuori casa. Per un nucleo familiare di 2 componenti, il massimale di tale polizza è di 500 Euro, un importo contenuto ma comunque utile per coprire integralmente le spese derivanti dagli infortuni meno gravi.

Sempre per proteggere se stessi e la propria famiglia è possibile valutare l’attivazione dell’opzione Tutela Aggressioni. Questa copertura aggiuntiva garantisce il risarcimento delle spese mediche per infortuno e delle spese di supporto psicologico derivanti da aggressioni fisiche o online (come gli eventi di cyber bullismo sempre più frequenti). Per un nucleo familiare composto da 2 componenti, il massimale di tale polizza è di 5.000 Euro.

Annunci Google

Un’altra garanzia accessoria, che potrebbe tornare molto utile a chi è abituato a muoversi in città con veicoli elettrici di nuova generazione, è la RC Ruote Elettriche. Questa copertura di responsabilità civile garantisce la copertura dei danni fisici causati a terzi e dei danni causati a cose quando si è alla guida di un veicolo elettrico.

Tra i veicoli elettrici coperti dalla polizza troviamo le bici elettriche, un mezzo di trasporto sempre più utilizzato soprattutto in città, i monopattini elettrici, gli hoverboard ed i segway. Il massimale della polizza RC Ruote Elettriche è di 1.000.000 Euro e il cliente ha la possibilità di modificarlo, in base alle proprie esigenze, andando ad aumentare l’importo dei danni eventualmente coperti dalla compagnia.

Chi ha un animale domestico e, in particolare un cane sa bene quali sono le spese ed i rischi ad esso collegati. Per questa tipologia di utenti, l’assicurazione casa Genertel si rivela una soluzione particolarmente conveniente grazie alla possibilità di arricchire le coperture assicurative incluse con alcune opzioni che permettono di tutelare l’animale domestico e la sua salute e di coprire le eventuali spese ad esso collegate.

La prima opzione da affiancare all’assicurazione casa Genertel è Protezione 4 Zampe. Questa copertura garantisce al contraente di poter ottenere il rimborso delle spese sostenute al veterinario in caso di infortunio del proprio animale domestico. Da notare che vengono coperte anche le spese per un infortunio senza intervento chirurgico.

Per ogni animale domestico, è previsto un massimale di 1.000 Euro per la garanzia. Potenzialmente, quindi, questa copertura si traduce in un netto risparmio per l’utente per quanto riguarda le spese da sostenere per il proprio animale. Considerando i costi degli interventi veterinari, il massimale potrebbe non essere sufficiente a coprire integralmente le spese ma comunque offre la possibilità di contenere, notevolmente, l’esborso economico.

Da valutare, inoltre, l’attivazione della copertura Responsabilità Civile Cane. Con questa copertura, che ha un massimale di 1.000.000 Euro eventualmente modulabile dal contraente in base alle proprie esigenze, è possibile ottenere la copertura dei danni causati, involontariamente, dal proprio cane alle altre persone, ai loro beni o ai loro animali.

Assicurazione casa Genertel: come funziona l’acquisto

Uno dei principali punti di forza dell’assicurazione casa Genertel è rappresentato dal processo d’acquisto. La polizza è configurabile completamente online, con una procedura di sottoscrizione molto semplice e veloce che comporta l’inserimento di tutti i dati che, di norma, una compagnia richiede per poter attivare un’assicurazione casa.

Il contraente ha la possibilità di calcolare il preventivo dell’assicurazione, impostando i parametri che preferisce ed inserendo i dati relativi alla propria abitazione. Successivamente, il preventivo potrà essere aggiornato con tutte le garanzie accessorie che Genertel mette a disposizione della sua clientela.

Dopo aver aggiunto tutte le garanzie di cui si ha bisogno ed aver così completato il pacchetto assicurativo per proteggere la propria casa, il contraente della polizza potrà ultimare l’acquisto ed avrà la possibilità di scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione ed il pagamento rateale (tramite carta di credito) con la possibilità di dilazione la spesa in un anno.

Per completare l’attivazione della polizza casa Genertel è possibile contattare il servizio clienti della compagnia al numero verde 800 20 20 55, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20.

I vantaggi della polizza casa Genertel

Analizzando le coperture incluse nel pacchetto assicurativo garantito dalla polizza casa Genertel è evidente come il contraente avrà la possibilità di poter sottoscrivere un’assicurazione molto ricca, per quanto riguarda le tutele incluse, che va a proteggere sia la casa che il patrimonio e, naturalmente, la famiglia. Le possibilità di personalizzazione, inoltre, rappresentano uno dei principali punti di forza della polizza.

I margini per modificare i massimali, in base alle proprie necessità, e le tante coperture aggiuntive che possono essere incluse dal contraente all’interno dell’assicurazione casa Genertel rappresentano, senza dubbio, un plus di notevole importanza che permette a chi è cerca di una polizza completa di poter attivare un prodotto in linea con le proprie esigenze.

C’è poi da considerare la comodità di poter dilazionare il pagamento, sfruttando l’opzione di pagamento rateale sui 12 mesi invece che l’acquisto in un’unica soluzione, che permette di minimizzare l’impatto sul bilancio familiare del premio assicurativo.

Un altro fattore molto interessante è rappresentato dal Bonus protezione rinnovo. Quest’opzione, inclusa in tutte le polizze casa Genertel, garantisce che la franchigia decresca anno dopo anno (sino ad azzerarsi) in caso di assenza di sinistri. Per ogni anno senza sinistro, quindi, la franchigia si ridurrà.

Per quanto riguarda il risarcimento che la compagnia erogherà in caso di sinistro, Genertel applica una formula di “Risarcimento completo” con l’importo che viene calcolato a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza massima della somma assicurata e senza utilizzare la regola proporzionale applicata generalmente nel settore assicurativo.

Da segnalare, inoltre, la formula del rinnovo dell’assicurazione. La polizza Genertel prevede un rinnovo automatico, di anno in anno, ma offre al contraente la possibilità di dare disdetta, annullando così il rinnovo automatico, sino a 24 ore dalla scadenza della validità della polizza stessa.

Da una parte, questa soluzione permette di sfruttare un rinnovo “senza pensieri”, eliminando la necessità di dover rifare tutta la pratica di attivazione anno dopo anno, dall’altra, invece, comporta per il contraente di dare disdetta entro i termini contrattuali nel caso in cui non volesse più usufruire della polizza.