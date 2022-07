TIM DAZN: novità e offerte di luglio 2022

L’operatore TIM prevede delle offerte legate al mondo dell’intrattenimento che includono i contenuti di DAZN: quanto costano? Conviene davvero attivarne una? Quali sono i vantaggi in più che si potranno ottenere? Abbiamo analizzato le novità in arrivo sulla piattaforma e i costi delle offerte combinate TIMVISION + DAZN disponibili a luglio 2022.

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quanto costa DAZN con TIM? Come attivare DAZN con TIM? Cosa comprende l’offerta TIMVISION? Sono alcune delle domande più comuni che ci si può porre nei confronti delle offerte TIM DAZN.

Nelle prossime righe, cercheremo di capire qual è l’effettiva convenienza derivante dall’attivazione di una nuova promozione TIM + DAZN, che prevede la scelta di una delle offerte legate a TIMVISION, la streaming TV di TIM, con la quale si riceverà a casa un decoder per vedere le offerte.

Nel frattempo, per conoscere fin da subito in cosa consista la programmazione disponibile sulla piattaforma DAZN è possibile cliccare sul link presente qui in basso.

Scopri le offerte DAZN»

TIM DAZN: quali offerte si possono attivare a luglio

NOME OFFERTA COSTO MENSILE Sottoscrizione singola di un abbonamento a DAZN 29,99 euro al mese TIMVISION Calcio e Sport 19,99 euro al mese per 12 mesi (gratuita fino al 31 agosto 2022) TIMVISION Gold 10 euro al mese fino al 31 agosto 2022

Nonostante in questa guida si parli delle offerte TIM + DAZN, abbiamo voluto inserire in tabella il costo di un abbonamento a DAZN, pari a 29,99 euro al mese (e a 39,99 euro al mese nella versione DAZN Plus in arrivo dal 2 agosto 2022) per comprendere quale sia l’effettiva convenienza di un’offerta combinata.

Attivando la promozione TIMVISION Calcio e Sport, che è gratuita fino al 31 agosto 2022 e poi disponibile al costo di 19,99 euro al mese, sarà possibile attivare:

l’intrattenimento di TIMVISION;

DAZN, con la serie A TIM;

Infinity+, che comprende film, serie TV e la UEFA Champions League.

Si riceverà direttamente presso il proprio domicilio il TIMVISION Box, ovvero il decoder di ultima generazione, attraverso il quale sarà possibile vedere i contenuti in streaming (basterà essere in possesso di una connessione a Internet).

Dopo i 12 mesi in promozione, ovvero dal 1° settembre 2023, l’offerta TIMVISION Calcio e Sport avrà un costo pari a 29,99 euro al mese: continuerà comunque a essere più conveniente rispetto alla sottoscrizione singola di un abbonamento a DAZN.

Per scoprire fin da subito i dettagli di questa promozione, ti invitiamo a cliccare sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sull’offerta TIMVISION Calcio e Sport»

TIMVISION DAZN: quanti dispositivi in contemporanea potranno avere accesso ai contenuti? Sulla base delle ultime notizie rilasciate, chi attiverà il piano TIMVISION Calcio e Sport, avrà a propria disposizione il piano Plus di DAZN, con due dispositivi connessi anche da due reti differenti, per 4 mesi, ovvero fino al mese di ottobre 2022.

Al momento non è ancora chiaro se, da novembre, ci sarà il passaggio automatico alla versione standard di DAZN: sarà l’operatore TIM a fornire chiarimenti nei prossimi mesi.

Un’altra promozione che è possibile attivare con l’operatore TIM è TIMVISION Gold, la quale ha un costo di 10 euro fino al 31 agosto 2022 e comprende:

un abbonamento a DAZN (dal 2 agosto fino ad ottobre anche nella versione Plus);

un abbonamento al piano standard di Netflix;

un abbonamento a Disney+;

la programmazione di Infinity+, con la UEFA Champions League, e l’intrattenimento di TIMVISION, con contenuti adatti a tutta la famiglia.

Scopri di più sulla promozione TIMVISION Gold»

Per attivare una delle offerte TIM + DAZN, sono disponibili diversi canali, quali per esempio:

il sito tim.it;

l’app MyTIM;

i negozi TIM;

il numero del servizio clienti TIM al 187 o al 119;

direttamente utilizzando il TIMVISION Box.

Dopo aver attivato l’offerta, sarà possibile creare un account direttamente su DAZN. SI riceveranno in pratica una mail e un SMS da TIMVISION. Si dovrà poi cliccare sul bottone Accedi a DAZN, ricevuto nella mail o via SMS, e seguire le istruzioni. La registrazione è semplicissima: richiede molto semplicemente un indirizzo email e una password.

Annunci Google

Nell’ipotesi in cui non si ricevesse né la mail né l’SMS di conferma attivazione, si potrà effettuare l’operazione da MyTIM, tramite il sito web o l’applicazione, oppure cliccando sul link tv.tim.it/dazn.

Risparmia con la promozione TIMVISION Calcio e Sport»

DAZN TIM: problemi e domande

Nelle prossime righe risponderemo ad alcune delle domande più diffuse sugli abbonamenti e le offerte combinate DAZN e TIM. La prima è relativa ai nuovi termini e condizioni che DAZN ha introdotto a partire dal 2 agosto 2022 e che prevedono l’introduzione di DAZN Plus a 39,99 euro al mese.

Queste regole si applicheranno anche i clienti che hanno già delle offerte TIMVISION + DAZN attive? Nella pratica, le indicazioni su eventuali modifiche dei contratti in vigore saranno fornite direttamente da TIM.

Cosa succede, invece, nel caso di un già cliente DAZN: avrà la possibilità di attivare l’offerta TIMVISION con DAZN? La risposta è affermativa. Chi ha già DAZN, infatti, dopo aver cliccato sul link di attivazione di TIMVISION, visualizzerà una pagina DAZN nella quale è disponibile il tasto Accedi. Sarà sufficiente inserire le proprie credenziali, ovvero username e password.

Così facendo, il metodo di pagamento impostato in precedenza sarà modificato e il proprio account sarà associato al metodo di pagamento previsto con l’offerta TIMVISION sottoscritta.

Come ribadito sul sito di DAZN, se dopo aver cliccato sul link presente nella mail o sul messaggio di TIMVISION compare il seguente messaggio “Bentornato. Ora puoi accedere all’offerta dedicata ai clienti TIM. Stai per accedere con l’account associato alla seguente email xxxxxxx”, conviene controllare l’indirizzo email indicato.

Per cambiare mail, si dovrà cliccare su ANNULLA, poi su Esci dal sito DAZN. Si dovrà dunque ripetere il processo di registrazione, assicurandosi di inserire la mail e la password del proprio account DAZN.

Nei casi in cui l’abbonamento a DAZN fosse stato sottoscritto con fornitori terzi di servizi di pagamento, quali per esempio Google, Apple o Amazon, è conveniente rimuovere il metodo di pagamento impostato in precedenza prima di seguire la procedura di accesso, al fine di evitare doppi addebiti.

Attiva una delle offerte TIM + DAZN»

I dispositivi supportati da DAZN, oltre al TIMVISION Box, che dovranno tutti essere connessi a Internet, sono:

smart TV;

smartphone;

tablet;

console.

Nell’ipotesi in cui si volesse disdire il proprio abbonamento TIM DAZN, invece, sarà possibile farlo tramite la propria area privata presente sul sito di TIM, oppure chiamando il servizio clienti TIM.

In caso di disattivazione del proprio abbonamento a una delle offerte TIMVISION + DAZN, sarà possibile vedere i contenuti di DAZN:

fino alla fine del mese in cui è stata inviata la richiesta di disattivazione se il proprio addebito è sulla bolletta TIM; fino al successivo rinnovo nel caso di addebito su SIM mobile TIM.

Nell’ipotesi in cui si dovessero avere problemi con le offerte TIM DAZN, sarà possibile:

rivolgersi all’assistenza commerciale tramite il il servizio Clienti Linea fissa TIM al numero 187;

aprire una segnalazione su app MY TIM con Angie;

contattare il servizio di assistenza DAZN qualora si avesse bisogno di assistenza tecnica sul log in/reset password.

Quello che emerge alla fine di questo articolo è che attivare una delle offerte TIM + DAZN rappresenta un’occasione di risparmio certa, con la quale sarà anche possibile usufruire (almeno in un primo momento) della nuova proposta commerciali di DAZN, disponibile dal 2 agosto 2022.

Scegli una delle offerte TIM + DAZN»

« notizia precedente Conto Corrente per giovani a zero spese: le 4 proposte di Luglio 2022