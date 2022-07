Conto Corrente per giovani a zero spese: le 4 proposte di Luglio 2022

Zero spese. È la prima “voce” che un giovane prende in esame quando sta valutando di aprire un conto corrente. Online, App, cashback sono le altre parole d’ordine che faranno pendere l’ago della bilancia verso una scelta o un’altra.

Per un under 30, il passo verso l’apertura di un conto corrente non è mai facile, ma in suo aiuto c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) che, confrontando le migliori offerte di Luglio 2022, ha individuato le 4 proposte più vantaggiose.

Conti correnti: le migliori offerte per giovani a Luglio 2022

CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE Conto BBVA zero spese per sempre

per sempre bonifici ordinari e istantanei senza commissioni

bonifici ordinari e istantanei senza commissioni carta di debito gratuita con collegamento ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay

carta di debito gratuita con collegamento ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay prelievi bancomat senza costi se pari o superiori a 100 euro

prelievi bancomat senza costi se pari o superiori a 100 euro Cashback del 20% su 100 euro il primo mese, poi Cashback dell’1% fino a 30 euro nei successivi 12 mesi Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per gli under 30 se lo si apre entro il 13 Luglio

per gli under 30 se lo si apre entro il 13 Luglio PEC e Firma Digitale gratuite

carta di debito inclusa

inclusa bonifici ordinari online senza costi ControCorrente Semplice IBL Banca canone annuo gratuito a tempo indeterminato (con giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o un vincolo attivo), mentre è a zero spese per i primi 6 mesi per le altre 3 versioni

a tempo indeterminato (con giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o un vincolo attivo), mentre è a zero spese per i primi 6 mesi per le altre 3 versioni interessi lordi fino a 0,50% per i primi sei mesi

carta di debito gratuita

possibilità di vincolare somme per avere interessi più alti

per avere interessi più alti pagamenti online con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay BNL X modulo SMART di BNL-BNP PARIBAS canone gratuito per gli under 30 per sempre se lo si apre entro l’11 Agosto

per gli under 30 per sempre se lo si apre entro l’11 Agosto 170 euro di buoni Amazon con la promozione Payback

di buoni Amazon con la promozione Payback carta di debito

possibilità di rateizzare le spese

ricarica del conto gratuita

I conto correnti online sono i più gettonati dai giovani perché sono a zero spese o con canoni annuali molto bassi, sono facili e veloci da gestiore (anche tramite App) e consentono un’operabilità quotidiana 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Qui di seguito, vediamo quali siano le migliori proposte sul mercato bancario selezionato con il comparatore di SOStariffe.it.

Conto BBVA

L’estate porta in dote ai nuovi clienti di BBVA rimborsi e regali fino a 230 euro in totale a chi aprirà un conto corrente online con canone annuale e imposto di bollo gratis a Luglio 2022 con la banca multinazionale spagnola. La promozione prevede:

Cashback 20% BBVA , con rimborso fino a 100 euro il primo mese direttamente sul proprio conto;

, con rimborso fino a 100 euro il primo mese direttamente sul proprio conto; Cashback 1% BBVA, con rimborso fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

“Passaparola”, con un regalo fino a 100 euro invitando amici e familiari ad aprire un conto in BBVA: 20 euro ciascuno nuovo cliente fino a un massimo di 5.

Le altre caratteristiche del conto BBVA, che è particolarmente vantaggioso per i giovani, sono:

carta di debito BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione;

BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione; collegamenti al wallet digitale di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

ricarica gratuita del conto;

accredito dello stipendio;

addebito di abbonamenti;

domiciliazione bancaria delle utenze;

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro; zero spese per bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

salvadanaio digitale dedicato alla gestione dei propri risparmi;

nessuna costo aggiuntivo sugli acquisti in valuta straniera.

Per una panoramica dell’offerta di BBVA:

Conto Widiba

Non c’è dubbio che fra i migliori conti correnti online per giovani ci sia Widiba Start poiché è a zero spese per sempre per chi ha meno di 30 anni e lo apre entro il 13 Luglio. Ma è chiaro che la proposta di Banca Widiba (Gruppo Montepaschi) sia conveniente anche perché, oltre a offrire la possibilità di attivare il conto con lo SPID o la webcam tramite Internet in 5 minuti, offre anche:

gestione e operabilità conto con l’App;

Conto 100% paperless;

carta di debito inclusa, sia fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay;

inclusa, sia fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi;

bonifici ordinari online gratuiti;

PEC e Firma Digitale gratuiti fino a quando si è clienti della banca;

gratuiti fino a quando si è clienti della banca; una carta prepagata facoltativa a 10 euro;

una carta di credito con fido mensile di 1.500 euro e 20 euro di canone annuo, oppure la carta di credito con fido mensile di 3.000 euro e 50 euro di canone annuale.

Per una panoramica dell’offerta di Widiba:

Conto IBL Banca

ControCorrente Semplice, la versione base del pacchetto di conti correnti online di IBL Banca, è quella più adatta agli under 30 in quanto è a canone gratuito a tempo indeterminato, con una giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o un vincolo attivo. Mentre per le altre 3 versioni di ControCorrente (Particolare, Originale e Straordinario), dopo i primi sei mesi a zero spese, è previsto il pagamento di un canone. Che comunque è molto basso:

ControCorrente Particolare 1 euro al mese, ma con possibilità di ulteriori sconti;

ControCorrente Originale 2 euro al mese, ma con possibilità di altri sconti;

ControCorrente Straordinario 3 euro al mese, ma con possibilità di sconti.

ControCorrente Semplice, con interessi lordi fino a 0,50% per i primmi sei mesi se lo si apre entro il 31 Luglio, include gratuitamente anche:

una carta di debito , dotata di tecnologia contactless;

, dotata di tecnologia contactless; servizio Bancomat Pay per pagamenti gratuiti;

ricariche telefoniche online;

addebito dei pedaggi autostrali con Telepass;

possibilità di vincolare somme per avere interessi più alti;

per avere interessi più alti; pagamenti online con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Per una panoramica dell’offerta di IBL Banca:

Conto BNL-BNP PARIBAS

Un conto corrente online a canone zero per gli under 30 è quello proposto da BNL-BNP PARIBAS e con la possibilità di ricevere fino a 170 euro di buoni regalo Amazon.it grazie ai punti accumulati con il programma Payback.

Ecco come funziona questa promozione:

aprendo online il conto corrente BNL X modulo SMART entro il 11 agosto 2022 , accreditando lo stipendio oppure versando 1.500 euro sul conto entro il 11 ottobre 2022 si ottengono fino a 28.800 punti PAYBACK corrispondenti a 120 euro di buoni regalo Amazon.it o tanti altri premi;

il conto corrente entro il , accreditando lo stipendio oppure versando 1.500 euro sul conto entro il 11 ottobre 2022 si ottengono fino a 28.800 punti PAYBACK corrispondenti a o tanti altri premi; richiedendo la carta di credito BNL Classic e spendendo almeno 500 euro dall’11 al 25 ottobre 2022 si possono ottenere ulteriori 12.000 punti PAYBACK con cui richiedere altri 50 euro di buoni regalo Amazon.it.

Oltre alla carta di credito BNL Classic (circuito MasterCard e 5.000 euro di fido mensile, con un canone annuo di 40 euro, ma che è rimborsato il primo anno con la prima spesa pagata con la carta stessa), l’offerta del conto corrente online di BNL include anche:

carta di debito contactless con collegamenti ai wallet Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay e con un canone annuo di 13 euro;

contactless con collegamenti ai Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay e con un canone annuo di 13 euro; un’App per la gestione del conto e per richiedere lo SPID;

pagament i di bonifici, giroconti, F24, MAV/RAV, bollettini postali;

i di bonifici, giroconti, F24, MAV/RAV, bollettini postali; ricarica gratuita del conto con il servizio in app C-REaDY-TO BNL;

possibilità di rateizzazione delle spese.

Per una panoramica dell’offerta di BNL-BNP PARIBAS:

