Le migliori offerte luce e gas a Luglio 2022

Quali sono le promozioni di luce e gas più convenienti a Luglio 2022 ? Ecco la classifica stilata da SOStariffe.it per accendere i riflettori sul risparmio in un periodo in cui le famiglie italiane sono gravate dalle stangate in bolletta.

Occhi puntati sulle offerte di luce e gas più vantaggiose per alleggerire il peso delle bollette. Ecco la classifica delle top promozioni di Luglio 2022 elaborata da SOStariffe.it grazie al suo comparatore online. Si tratta di uno strumento gratuito e intuitivo, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS, che aiuta i titolari di utenze domestiche nella scelta delle soluzioni più convenienti del Mercato libero.

Ciò che rende il comparatore di SOStariffe.it un alleato del risparmio è la possibilità di confrontare le offerte a partire dai propri dati di consumo reale. Queste informazioni sono riportate in bolletta, oppure possono essere stimate utilizzando i filtri del comparatore. Una volta inseriti i dati richiesti, il tool online restituirà all’utente un elenco delle offerte in base alla convenienza e, per ciascuna tariffa, saranno indicati una stima della spesa annuale e il possibile risparmio rispetto al mercato tutelato.

Energia elettrica: le top offerte luce di Luglio 2022

NOME OFFERTE LUCE E FORNITORE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Energia alla Fonte – wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale)+ 0,0052 €/kWh di contributo al consumo

(Prezzo Unico Nazionale)+ di contributo al consumo bonus di benvenuto di 30 euro con codice sconto SOSW2

energia rinnovabile inclusa nel prezzo Trend Casa Luce – Eni Plenitude prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo di 0,0132 €/kWh

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo di sconto (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria

sconto di 25 euro in bolletta fino al 7/7 con la promozione Flash Days

energia verde inclusa EcoTua Index Casa Promo Luce – Iberdrola tariffa trioraria

prezzo indicizzato in base al PUN senza costi extra

in base al PUN senza costi extra servizio Smart Assistant scontato del 50% per i primi 3 mesi

energia 100% verde da fonti rinnovabili

Grazie al comparatore di SOStariffe.it abbiamo stilato una classifica delle offerte luce che sono fonte di risparmio a Luglio 2022.

Le promozioni che salgono sui tre gradini più alti del podio sono quelle che la comparazione in tempo reale ha restituito come le più vantaggiose per una “famiglia tipo” con un profilo di consumo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) all’anno.

Si tratta, indicativamente, di una famiglia composta da tre persone che usa per lo più lavatrice, frigorifero, forno e scaldabagno e che consuma l’energia elettrica con la seguente distribuzione oraria: 40% diurno e 60% notturno e fine settimana.

Energia alla fonte wekiwi

La web company wekiwi, nata nel 2015 da una startup del gruppo Tremagi, propone un’offerta che sfrutta il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica e può essere attivata in modalità Dual Fuel, cioè autorizzando lo stesso contratto di fornitura per la luce e per il gas.

Ecco la “carta d’identità” della promozione:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico nazionale) + un contributo al consumo pari a 0,0052 kWh;

bonus di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22 (sarà riconosciuto al termine del primo anno di fornitura);

in bolletta (sarà riconosciuto al termine del primo anno di fornitura); conguagli solo su consumi reali;

energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione a prezzo variabile spenderebbe per l’energia elettrica 87,09 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta.

Trend Casa Luce

Anche Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica, si affida ai prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica per “accendere” il risparmio in bolletta. Scegliendo Trend Casa Luce, i clienti di Eni Plenitude potranno contare su una promozione fondata su questi pilastri:

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di €/kWh; sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1€/mese per 2 anni) con ; sconto di 25 euro in bolletta con sottoscrizione della promozione entro il 7 luglio 2022;

in bolletta con sottoscrizione della promozione entro il 7 luglio 2022; energia verde inclusa.

Con Trend Casa Luce, la “famiglia tipo” dovrebbe pianificare una spesa mensile di 94,99 euro per le bollette della luce.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

EcoTua Index Casa Promo Luce

Promozione luce a prezzo variabile anche per Iberdrola, la multinazionale spagnola leader nel settore energetico. Tra le carte vincenti di questa offerta c’è la possibilità di attivare una tariffazione trioraria, molto vantaggiosa per quanti concentrano l’utilizzo dell’energia elettrica in determinate fasce orarie.

Di seguito la “patente” di questa soluzione luce:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra;

tariffa trioraria;

servizio Smart Assistant scontato del 50% per i primi 3 mesi;

gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

energia 100% verde da fonti rinnovabili.

Con questa offerta, le bollette della luce avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 97,63 euro.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Gas naturale: le promozioni più vantaggiose a Luglio 2022

NOME OFFERTE GAS E GESTORE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Gas alla Fonte – wekiwi prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0,15 €/Smc

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0,15 €/Smc bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

bolletta online Scegli Oggi Web Gas – Enel Energia prezzo bloccato per 24 mesi: 1,1410 €/Smc

1,1410 €/Smc bonus di benvenuto di 30 euro

sconto del 30% sul prezzo del gas nei primi 24 mesi

energia 100% verde Iren 10 per Tre Gas Variabile – Iren prezzo indicizzato in base al TTF + 0,11 €/Smc

+ 0,11 €/Smc bonus di benvenuto di 30 euro (3 rate da 10 euro)

bolletta elettronica

pagamento tramite RID o bollettino postale

Anche sul fronte delle offerte gas, il comparatore di SOStariffe.it ci consente di selezionare le tre soluzioni più convenienti di Luglio 2022. Queste ultime sono state classificate come le più vantaggiose per una “famiglia tipo” con un profilo di consumo di 1.400 Smc di gas naturale all’anno con fornitura attiva nel Comune di Milano.

Gas alla fonte wekiwi

Anche per il gas, la web company wekiwi sale sul gradino più alto del podio grazie alla sua offerta a prezzo indicizzato: il costo del gas al metro cubo è stabilito in base all’indice PSV che viene ridotto di 0,15 €/Smc, garantendo un risparmio aggiuntivo rispetto al prezzo del mercato all’ingrosso. L’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) fa riferimento al mercato all’ingrosso italiano.

Altre caratteristiche dell’offerta

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22;

con il codice sconto SOSW22; pagamento tramite RID.

Questa soluzione costerebbe alla “famiglia tipo” 151,69 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Scegli Oggi Web Gas

Enel Energia, invece, sceglie una tariffa a prezzo bloccato per proteggere i titolari di utenze domestiche da eventuali oscillazioni dei prezzi della materia prima in questo periodo di instabilità del comparto energetico.

Di seguito le caratteristiche della promozione:

prezzo bloccato per 24 mesi (1,1410 €/Smc);

30 euro di bonus di benvenuto che sarà riconosciuto in 10 rate da 3 euro nei primi 10 mesi di fornitura, a partire dal secondo mese;

che sarà riconosciuto in 10 rate da 3 euro nei primi 10 mesi di fornitura, a partire dal secondo mese; sconto del 30% sul prezzo del gas nei primi 24 mesi;

nei primi 24 mesi; servizio notifiche SMS e gestione fornitura tramite App.

Sottoscrivendo questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa per il gas di 167,37 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Iren 10 per Tre Gas Variabile

La promozione di Iren Mercato, che fa parte del gruppi IREN (società multiservizi attiva in Italia dal 2010), punta sul prezzo indicizzato della materia prima, il cui valore è calcolato sull’indice TTF, il mercato di scambio del gas naturale olandese che rappresenta un riferimento per tutta Europa.

Ecco le caratteristiche della promozione:

prezzo indicizzato in base al TTF + 0,11€/Smc di contributo al consumo;

+ 0,11€/Smc di contributo al consumo; bonus di benvenuto di 30 euro (corrisposto in 3 rate da 10 euro nelle bollette del 1°, 6° e 12° mese di fornitura);

(corrisposto in 3 rate da 10 euro nelle bollette del 1°, 6° e 12° mese di fornitura); pagamento tramite RID o bollettino postale.

Se scegliesse l’offerta di Iren, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa per le bollette del gas di 178,04 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Oltre al comparatore online, SOStariffe.it mette a disposizione un servizio di consulenza ad hoc che offre un supporto agli utenti nella valutazione delle offerte del Mercato Libero. Il servizio, disponibile chiamando al numero 02 5005 222, è gratuito e senza alcun impegno da parte del cliente.