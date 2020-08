Il 5G è la più importante evoluzione nel campo della telefonia mobile da moltissimi anni. Questa tecnologia permette di ridurre al minimo il tempo di attesa delle chiamate e la latenza, ovvero il tempo di risposta della rete. Con il 5G si possono godere di contenuti video in altissima definizione, anche in streaming, senza ritardi e in generale di navigare sul web in mobilità a velocità mai viste fino a oggi. Non solo, questa tecnologia permetterà lo sviluppo di servizi innovativi legati alle smart cities, industria e mobilità e tanti altri settori.

Il nuovo standard di rete è ancora poco diffuso in Italia ma è comunque possibile attivare offerte ad hoc. Ecco come scegliere la migliore in base alle proprie necessità.

Tariffe telefonia mobile 5G: gli aspetti da considerare per scegliere l’offerta migliore

Per scegliere la migliore offerta 5G bisogna considerare alcuni aspetti. La prima cosa da fare è verificare di possedere uno smartphone con supporto al più recente standard di rete. Diversi produttori tra cui Huawei, Samsung, Xiaomi e OPPO hanno già immesso sul mercato dei modelli 5G ed Apple dovrebbe farlo a breve con il lancio di iPhone 12 che arriverà a settembre. Con SOStariffe.it potete confrontare le tariffe telefono incluso dei principali operatori per risparmiare sull’acquisto di questi dispositivi top di gamma. La SIM invece deve essere da almeno 128 K.

Altro fattore importante è la copertura. Attualmente solo Tim e Vodafone dispongono di offerte 5G. Fastweb e WindTre hanno stretto un accordo per la realizzazione di una rete condivisa mentre Iliad dovrebbe lanciare tariffe dedicate a questa tecnologia entro la fine dell’anno o nei primi mesi del 2021.

Vodafone offre copertura in 5G alla massima velocità nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli e presto spera di raggiungere 100 Comuni in tutta Italia. Tim invece permette di raggiungere i 2 Gigabit al secondo a Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza. Le prossime città raggiunte dal 5G saranno Verona, Ferrara, Matera e Bari. Entro il 2021 l’obiettivo dell’operatore è di raggiungere 120 Comuni.

Il terzo aspetto da considerare è la velocità di navigazione. Non tutte le offerte 5G permettono di godere delle massime prestazione offerte da questa tecnologia, quindi è bene fare attenzione al momento di scegliere l’offerta da sottoscrivere. Oggi si possono raggiungere fino a 2 Gigabit al secondo in download ma entro qualche anno si prevede si possa arrivare a 10 Gigabit al secondo.

Vi ricordiamo che le offerte 5G includono gratuitamente l’opzione per accedere al nuovo standard di rete ma sia Vodafone che Tim permettono comunque di acquistarla separatamente e associarla ad un’offerta con piano dati attivo. Nello specifico, il primo la offre al prezzo di 5 euro al mese ma con primo mese in promozione gratuita mentre il secondo a 10 euro al mese.

Tariffe telefonia mobile 5G

1. Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet in 5G

TIMUSIC Platinum incluso per 6 mesi

La promozione di Tim ha un costo di 14,99 euro al mese con domiciliazione su carta di credito o conto corrente bancario/postale ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo i Gigabyte scendono a 30 e la spesa per l’attivazione sale a 12 euro. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica senza consumare traffico.

Confronta le offerte di Tim

2. RED Digital Edition

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione di Vodafone ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Attiva RED Unlimited Smart

3. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

Assistenza TOP Service inclusa

La tariffa ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD (Smart Pay). La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Confronta le offerte di Vodafone

4. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

Smartphone con sconti esclusivi da 10 euro al mese

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

5. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

Assistenza TOP Service inclusa

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

6. Unlimited di WindTre

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta di WindTre ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi e viene sottoscritta in negozio, altrimenti la spesa è di 9,99 euro con attivazione online. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S20 4G – 7,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 7,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 24,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Confronta la offerte WINDTRE

7. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di NOW TV Mobile con le serie TV e gli show di Sky (poi 4,99 euro al mese)

Assistenza TOP Service inclusa

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Tutte le offerte di Vodafone includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

8. Tim advance 5G Unlimited

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

TimGames gratuito per 3 mesi

Smartphone 5G con sconti esclusivi da 0 euro al mese

L’offerta ha un costo di 39,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Unlimited offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

TimGames si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale e offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TimGames serve il controller Tim Gamepad.

