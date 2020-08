Legge 104 e agevolazioni per telefonia fissa, mobile e Internet

Persone affette da cecità o sordità parziale o totale possono accedere ad agevolazioni per la telefonia fissa, mobile e Internet. Ecco le offerte a loro dedicate e come fare richiesta

La legge 104/94, ovvero il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate“, prevede delle agevolazioni per l’accesso a servizi di telefonia mobile e offerte Internet casa. La delibera dell’AGCOM numero 46/17/CONS del 26 gennaio 2017 chiarisce che gli operatori debbano riconoscere il diritto a ciechi totali e parziali, sordi, o utenti che hanno all’interno del proprio nucleo familiare una persona cieca (parziale o totale) o sorda, una riduzione del 50% dell’addebito mensile per le offerte voce e dati e linea fissa. In alternativa, i provider devono concedere 180 ore al mese di navigazione Internet per chi sottoscrive una tariffa a consumo. I disabili motori non possono accedere a tali agevolazioni.

La richiesta può essere effettuata al momento dell’attivazione del piano mobile o fisso e in qualsiasi momento successivo. Per la domanda è necessario presentare la certificazione medica dell’ASL che attesta la disabilità o della composizione del nucleo familiare nel caso sia un parente ad essere cieco o sordo.

Agevolazioni per non vedenti e non udenti: le offerte di telefonia mobile

WindTre

Non udenti

10 minuti per chiamare

2.000 SMS

20 GB per navigare alla massima velocità

L’offerta di WindTre ha un costo di 7,99 euro al mese e non prevede alcuna spesa per l’attivazione. Il costo della SIM è di 10 euro.

Non vedenti

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

20 GB per navigare alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 7,49 euro al mese e non prevede alcuna spesa per l’attivazione. Il costo della SIM è di 10 euro.

Le tariffe possono essere sottoscritta in negozio presentando il certificato di disabilità e compilando l’apposito modulo.

Tim

1. Team Easy SMS + Giga

SMS illimitati

21,8 GB (4 GB in roaming in Europa) per navigare in Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo in download e 75 Megabit al secondo in upload

L’offerta di Tim ha un costo di 9,7 euro al mese e non prevede alcuna spesa per l’attivazione.

2. Tim Easy Voce + Giga

Minuti illimitati per chiamare

10,8 GB (4 GB in roaming in Europa) per navigare in Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo in download e 75 Megabit al secondo in upload

L’offerta ha un costo di 9,7 euro al mese e non prevede alcuna spesa per l’attivazione.

Il modulo di richiesta deve essere compilato, firmato e inviato insieme alla copia del proprio documento di identità e certificato di invalidità via fax al numero gratuito 800 600 119 od online all’interno della voce Assistenza sul sito dell’operatore.

Vodafone

Minuti illimitati per chiamare

2.500 SMS (1.000 da usare quando si vuole e 1.500 da utilizzare per un massimo di 50 SMS al giorno)

20 GB per navigare in Internet

L’offerta di Vodafone ha un costo di 7 euro al mese.

Il modulo di richiesta deve essere compilato, firmato e inviato insieme alla copia del proprio documento di identità e certificato di invalidità via fax al numero gratuito 800 034 642 o all’indirizzo Vodafone – Casella Postale 190 10015 Ivrea TO o nell’Area Risevata sul sito dell’operatore.

ho. Mobile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 30 Megabit al secondo in download e upload

L’offerta di ho. Mobile ha un costo di 2,99 euro al mese.

Il modulo di richiesta deve essere compilato, firmato e inviato insieme alla copia del proprio documento di identità e certificato di invalidità al Servizio Clienti ho., Casella Postale 300, 88900 Crotone (KR).

Kena Mobile

1. Kena insieme a te

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB ( 3 GB in roaming in Europa) per navigare in Internet in 4G Basic fino a 30 Megabit al secondo in download e upload

L’offerta di Kena Mobile ha un costo di 2,99 euro al mese.

2. Kena per te messaggi

50 SMS al giorno

4 GB per navigare in Internet in 3G

L’offerta non prevede alcun addebito mensile. Il costo della SIM è di 5 euro.

3. Kena per te parole

2.000 minuti per chiamare

4 GB per navigare in Internet in 3G

L’offerta non prevede alcun addebito mensile. Il costo della SIM è di 5 euro.

E’ possibile richiedere le agevolazioni chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181 o inviando via email il modulo di richiesta insieme alla copia del proprio documento di identità e certificato di invalidità all’indirizzo offerteagevolate@kenamobile.it.

Iliad

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

MMS a 49 cent ciascuno

40 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 4,5 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Il modulo di richiesta deve essere compilato, firmato e inviato come allegato insieme alla copia fronte retro del proprio documento di identità e certificato di invalidità all’indirizzo offertaagevolata.iliad@legalmail.it.

Very Mobile

1. Offerta da 2,49 euro al mese

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet

L’offerta di Very Mobile ha un costo di 2,49 euro al mese a cui si aggiungono 5 euro per attivazione e acquisto della SIM. La spedizione è gratuita.

2. Offerta da 3,49 euro al mese

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 3,49 euro al mese a cui si aggiungono 5 euro per attivazione e acquisto della SIM. La spedizione è gratuita.

Il modulo di richiesta deve essere compilato, firmato e inviato come allegato insieme alla copia fronte retro del proprio documento di identità e certificato di invalidità all’indirizzo servizioclienti@verymobile.it.

Fastweb

1. Fastweb Mobile

Minuti illimitati per chiamare

1600 SMS

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo (4 GB in roaming in Europa)

La promozione di Fastweb ha un costo di 4,47 euro al mese in promozione fino al 30/8/20 invece di 8,95 euro al mese. E’ previsto un costo di 15 euro per l’acquisto e spedizione della SIM e una prima ricarica da 10 euro. Le spese legate alla SIM sono azzerate se l’offerta viene sottoscritta online. Nel piano sono inclusi anche:

Assistenza MyFastweb

WOW FI: il servizio che permette di connettersi gratuitamente in mobilità tramite Wi-Fi grazie ad oltre 1 milione di hotspot sparsi per l’Italia

E’ possibile aggiungere anche WOW Space, piattaforma cloud con spazio d’archiviazione illimitato, al costo di 9,95 euro all’anno ma con primo mese gratuito.

L’agevolazione può essere richiesta compilando l’apposito modulo e caricandolo nell’area MyFastweb.

PosteMobile

Non vedenti

2.000 credit per minuti e SMS

30 GB (3,51 GB in roaming in Europa) per navigare in Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo

L’offerta di PosteMobile ha un costo di 7,50 euro al mese. E’ prevista una spesa di attivazione di 15 euro.

Non udenti

50 SMS al giorno

30 GB (3,51 GB in roaming in Europa) per navigare in Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo

Chiamate a 6,05 cent/min verso i numeri PosteMobile e a 16,13 cent/min verso tutti gli operatori mobili e fissi. La tariffazione è a scatti anticipati della durata di 30 secondi senza scatto alla risposta

L’offerta ha un costo di 7,50 euro al mese. E’ prevista una spesa di attivazione di 15 euro.

Il modulo di richiesta deve essere compilato, firmato e inviato insieme alla copia del proprio documento di identità e certificato di invalidità via fax al numero gratuito 800 185 111.

Agevolazioni per non vedenti e non udenti: le offerte Internet casa

WindTre

1. Super fibra con chiamate illimitate

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Megabit al secondo in upload con la fibra ottica FTTH by Open Fiber

Chiamate illimitate verso tutti

Giga illimitati per gli smartphone dei già clienti WindTre

Modem incluso

L’offerta di WindTre ha un costo di 16,45 euro al mese e non prevede alcuna spesa per l’attivazione.

2. Super fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Megabit al secondo in upload con la fibra ottica FTTH by Open Fiber

Chiamate a zero cent al minuto con scatto alla risposta di 23 cent verso fissi e mobili nazionali e fissi verso Europa Occidentale, USA e Canada. Chiamate illimitate verso tutti a 1,50 euro in più

Giga illimitati per gli smartphone dei già clienti WindTre

Modem incluso

L’offerta ha un costo di 14,95 euro al mese e non prevede alcuna spesa per l’attivazione.

Altre offerte Internet casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Per tutte le offerte Internet casa di WindTre, in caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi, è previsto il pagamento di una mensilità dell’offerta più le eventuali rate del modem (5,99 euro al mese per 48 mesi).

Vodafone

Vodafone offre il 50% di sconto su tutte le sue tariffe per fibra ottica o ADSL come:

1. Internet Unlimited

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH. In alternativa è disponibile anche FTTC fino a 100/200 Mbps

SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

Chiamate illimitate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Vodafone Station incluso con Wi-Fi Optimizer

Vodafone TV inclusa con attivazione online per i soli clienti fibra ottica, altrimenti il costo è di 2 euro al mese per 48 mesi

6 mesi di Amazon Prime inclusi con Amazon Prime Video solo per i clienti fibra ottica

Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

L’offerta di Vodafone ha un costo di 13,95 euro al mese in promozione e con vincolo di 24 mesi invece di 38,90 euro se la sottoscrizione avviene online. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. Dopo 24 mesi l’addebito mesile scende a 26,90 euro al mese e dopo altri 24 mesi (48 mesi in totale) a 20,90 euro al mese. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito di 28 euro.

Tim

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa)

Modem Tim Hub+ incluso (5 euro per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese nel caso in cui l’app non sia compatibile con la Smart TV (Samsung Smart TV prodotte nel 2014 e modelli successivi, Smart TV LG con sistema WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android)

Disney+ incluso per 6 mesi poi 3 euro al mese

1 opzione a scelta inclusa (Voce a 2,5 euro al mese, Tim Flexy a 5,90 euro al mese, altre opzioni a 5 euro al mese)

L’offerta di Tim ha un costo di 17,45 euro al mese. A partire dal 5° anno il prezzo scende a 12,45 euro al mese. In caso di recesso, l’utente è tenuto al pagamento di 30 euro per la disattivazione della linea o 5 euro per passaggio ad altro operatore più le rate rimanenti a coprire il costo di attivazione.

Fastweb

1. Fastweb Casa

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia

WOW Space: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio avrebbe un costo di 9,95 euro all’anno

Assistenza MyFastweb

L’offerta di Fastweb ha un costo in promozione di 17,48 euro al mese invece di 34,95 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 30/8/20. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo. In caso di disattivazione del servizio è previsto un addebito di 29,95 euro IVA inclusa per il ristoro dei costi sostenuti dall’operatore per la dismissione o trasferimento della linea.

All’offerta è possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

DAZN incluso per 3 mesi poi 9,99 euro al mese

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick a 9,99 euro al mese (primi 3 mesi gratuiti)

Kit Sempre a Casa: 4 euro per 24 rate

Kit Casa Smart: 8 euro per 24 rate

