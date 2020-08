Spusu L- UNA: offerta a 50 giga a meno di 8 euro

Il gestore virtuale austriaco ha lanciato una promozione che offre fino a 150 Giga al mese, ecco come funziona il piano L-UNA e come si attiva questa offerta. Tutti i dettagli su Spusu e le sue tariffe più convenienti

Si stanno moltiplicando i gestori virtuali in Italia, dopo Very Mobile è stata la volta di Spusu, operatore virtuale austriaco. La società ha fatto il suo ingresso nel mercato di telefonia mobile italiano a Giugno 2020.

L’arrivo di questi operatori ha contribuito ad abbattere i costi dei canoni e ad aumentare il bundle dati delle offerte. I MVNO possono permettersi queste offerte al ribasso perché non hanno una propria rete di infrastrutture da mantenere, sono degli operatori che stringono degli accordi per utilizzare le antenne e le linee di altri gestori.

Chi sceglie le tariffe di Spusu, ad esempio, naviga su rete WindTre e potrà contare su una velocità di connessione di 300 Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload. La copertura dei servizi garantita dall’accordo con il gestore tradizionale è pari al 98% del territorio nazionale.

L’offerta L-UNA, costi e condizioni

Il lancio di questo MVNO sarebbe dovuto avvenire nei primi tre mesi del 2020, ma è stato posticipato visti i problemi legati all’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Le sim di questo nuovo gestore sono contraddistinte dal prefisso 3780, ma sarà possibile anche attivare le offerte chiedendo la portabilità del vecchio numero telefonico.

Quest’estate Spusu ha proposto un’offerta tra le più convenienti del mercato e con un sistema di accumulo di Giga di riserva che può triplicare il bundle iniziale dei clienti. La promozione che descriviamo in questo articolo è L-UNA.

Il piano L-UNA ha un costo mensile in promozione a 7,90 euro, anziché 13,90 euro. La tariffa darà diritto ogni mese a 2 mila minuti per chiamare i numeri nazionali, 500 sms e 50 GB per navigare su rete 4G+.

Dalle dichiarazioni del gestore i costi dei piani non subiranno rimodulazioni unilaterali, questa condizione dovrebbe garantire al cliente che sottoscriva una delle offerte Spusu di pagare per sempre la stessa somma.

Come funziona il sistema dei Giga di scorta

I Giga compresi nel bundle della promozione Spusu possono però aumentare. Il gestore infatti propone ai clienti una condizione per cui i minuti e gli sms non utilizzati si trasformeranno in una riserva di dati per navigare online.

Il meccanismo di ricarica Giga prevede per ogni sms e per ogni minuto non speso l’accumulo di 1 MB. La riserva dati ha un tetto massimo di 100 Giga, quindi gli utenti che di mese in mese faranno scorta di Giga extra potranno ottenere un bundle massimo di 150 Giga.

I costi a consumo delle promozioni Spusu

Le tariffe a consumo per chiamate, sms e Giga con questa offerta sono:

0,09 euro al minuto

0,09 euro per sms

0,009 euro per MB

Il contratto con Spusu non prevede una durata minima, i clienti potranno quindi sottoscrivere l’offerta e cambiare operatore quando vogliono. Non sono previste delle penali in caso di recesso.

Altri costi per l’attivazione

Il primo mese i clienti dovranno pagare il canone da 7,90 euro e poi sarà necessario versare 9,90 euro come contributo per la spedizione della sim. In tutto quindi la spesa iniziale per attivare l’offerta L-UNA di Spusu si spenderanno 17,80 euro.

Secondo le condizioni contrattuali, i clienti che acquistino questo piano all’estero potranno utilizzare i minuti e gli sms inclusi nell’offerta in UE. Una volta terminati i pacchetti inclusi si potranno scrivere messaggi a 0,07 euro. Nei paesi extra comunitari invece gli sms costeranno 0,20 euro. Da contratto è anche previsto l’utilizzo di 3,7 GB in roaming UE.

Per quanto riguarda la tariffazione delle chiamate, in fondo ai prospetti dei contratti è presente una tabella dettagliata con i costi in roaming o all’estero paese per paese.

Le altre offerte Spusu

Se le condizioni della promozione L-UNA non sono in linea con i vostri attuali bisogni, il gestore Spusu propone altri 3 piani ad Agosto 2020:

S-OLE

M-ARE

Per Te

1. S-OLE

Questa promozione ha un canone mensile di 7,90 euro e offre ai clienti che la attivino:

500 minuti

100 sms

10 GB (di cui 3,7 GB in UE)

20 GB di riserva

Sono compresi gratis anche il servizio di segreteria telefonica e la possibilità di cambiare piano tariffario senza costi aggiuntivi. Il piano tariffario abbinato a questa promozione è lo stesso descritto per l’offerta L-UNA.

Anche il meccanismo per accumulare i Giga di riserva non cambia, i clienti otterranno 1 MB extra per ogni minuto o sms del piano non consumato e mese dopo mese potranno aumentare il pacchetto dati.

2. M-ARE

Un’alternativa è il pacchetto M-ARE, questa offerta ha un canone mensile più elevato, 9,90 euro. Con questa promozione i clienti avranno:

1.000 minuti

200 sms

15 GB (+30 GB come riserva)

Con questo piano i Giga che potranno essere utilizzati in UE sono 4,64.

3. Per Te

L’ultima promozione disponibile sia per i clienti che attivino un numero Spusu che per coloro che chiedano la portabilità verso il gestore virtuale è Per Te. Il canone di questa offerta è molto competitivo, ogni mese il costo della promozione sarà di 6,95 euro.

Il pacchetto proposto agli utenti che sceglieranno questo piano includerà:

2.000 minuti

1.500 sms

50 GB (di cui 3,3 GB in UE)

Tutte le offerte descritte sono disponibili per l’attivazione sia per nuovi clienti, sia per utenti Spusu che vogliano modificare la propria offerta. Sono inoltre pacchetti sottoscrivibili dagli utenti che vogliono cambiare operatore mantenendo il loro precedente numero di telefono.

Come si attivano i piani del gestore

La procedura per acquistare online questa offerta richiede che l’utente fornisca i propri dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, documento di identità, indirizzo. Sarà poi necessario scegliere una password e fornire un numero di telefono per ricevere le notifiche relative l’attivazione della sim.

In questa prima fase di registrazione i clienti che vogliano cambiare gestore dovranno fornire anche il numero seriale della vecchia sim. Questo codice numerico, si può recuperare sia sulla sim che sul precedente contratto telefonico, serve ad identificare il vostro numero e a chiedere il trasferimento del numero dal vostro vecchio gestore a Spusu.

Il gestore specifica che i clienti che sottoscriveranno le offerte online e riceveranno le sim via posta dovranno ritirare di persona il pacco. Saranno inoltre tenuti a fornire una copia fronte retro del proprio documento di identità e a firmare l’ordine di consegna.

Una volta ricevuta la sim dovrete provvedere ad attivarla. Per poter completare questa operazione e avere una sim funzionante dovrete inserire il codice che vi è stato inviato dal gestore sul numero fornito in fase di registrazione.

Come si ricarica la sim Spusu

I metodi di pagamento per poter attivare le promozioni Spusu sono l’addebito su conto corrente o carta di credito/debito. Non si potrà, almeno in fase di sottoscrizione della sim, optare per il rinnovo su credito residuo.

Sarà successivamente possibile effettuare le ricariche e far scalare l’importo necessario alla riattivazione direttamente dal credito telefonico. Le ricariche di questo operatore vanno da 5 euro fino a 50 euro.

Con Spusu è possibile attivare anche il sistema di ricarica automatica, è un servizio senza costi aggiuntivi e che potrà essere richiesto dai clienti che abbiano associato il conto o la carta come metodo di pagamento. Questa opzione vi garantisce che 3 giorni prima del rinnovo vi saranno addebitati i costi della fattura.

L’assistenza clienti

L’app e la pagina My Spusu saranno i canali attraverso i quali gli utenti potranno gestire l’offerta, modificare il piano tariffario e operare rispetto ai pagamenti e alla personalizzazione dei piani.

Il proprio profilo personale darà accesso ai contatori dei consumi, alla gestione della sim e al monitoraggio dei costi. Il cliente una volta che si sarà registrato e che avrà attivato la scheda potrà attivare e disattivare in autonomia i servizi a pagamento.

Per ottenere supporto dagli operatori di Spusu i clienti potranno utilizzare il numero Whatsapp 378.010.20.00 o contattare il centralino al 378.010.10.00. I contatti telefonici dell’operatore sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 18. Sarà anche possibile richiedere un aiuto al Servizio clienti tramite i canali social del gestore.

In alternativa è anche disponibile l’indirizzo mail ciao@spusu.it. Si potrà anche compilare un form presente sul sito del gestore per segnalare il proprio problema e si verrà ricontattati da un operatore.

Il confronto con le migliori offerte mobile

Per capire se queste offerte sono le più convenienti per voi potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento vi fornirà una panoramica delle promozioni mobile dei maggiori gestori attivi in Italia.

Nella schermata dei risultati potrete valutare i costi di canone e i servizi compresi nei differenti prodotti e potrete stabilire se le condizioni delle offerte Spusu vi sembrano più convenienti.

Potrete selezionare i parametri che vi interessano di più: quantità di Giga, costo del canone, minuti o sms compresi. Il raffronto in questo modo restringerà il numero di risultati alle sole offerte che corrispondono alle caratteristiche indicate.

