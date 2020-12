Tablet Huawei MatePad 10.4: come averlo con il Bonus PC

La Fase 1 del Bonus PC e Internet è partita poco più di un mese fa. Sin dai primi giorni di disponibilità del voucher da 500 euro sono arrivate diverse offerte da parte degli operatori di telefonia fissa per consentire agli aventi diritto di sfruttare il bonus. Tra le offerte disponibili c'è anch e Ultrainternet Fibra Voucher di Tiscali . L'abbonamento in questione include una connessione Internet senza limiti al costo di 9,95 euro al mese per un anno e mette a disposizione dell'utente un tablet Huawei MatePad 10.4 senza costi aggiuntivi. Ecco tutti i dettagli sull'offerta.

Il tablet Huawei MatePad 10.4 è il dispositivo scelto da Tiscali per la sua offerta compatibile con il Bonus PC e Internet. Tutte le famiglie che possono beneficiare dell’agevolazione, quindi, hanno la possibilità di utilizzare il voucher da 500 euro con Tiscali andando ad attivare un nuovo abbonamento Internet casa e ottenendo il tablet di Huawei senza alcun costo aggiuntivo. L’offerta di Tiscali può essere attivata da tutti gli utenti che rispettano i requisiti per accedere all’agevolazione e che sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC dell’operatore.

Ricordiamo che per accedere al Bonus PC e Internet per la Fase 1 è necessario:

avere una certificazione ISEE inferiore a 20.000 euro

poter attivare un abbonamento Internet casa con velocità massima in download pari ad almeno 30 Mbps (sono escluse le offerte ADSL)

Chi non può accedere alla Fase 1 del Bonus PC e Internet potrà attendere la partenza della Fase 2 (che richiederà un ISEE inferiore a 50.000 euro) con un voucher di 200 euro per la sottoscrizione di un abbonamento Internet per la propria casa. In alternativa, per ridurre i costi dell’abbonamento per la connessione di casa è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica disponibile cliccando sul link qui di sotto:

Qui di seguito, invece, vediamo i dettagli dell’offerta Tiscali con tablet Huawei MatePad incluso.

Ultrainternet Fibra Voucher di Tiscali

Per tutte le famiglie che possono accedere al voucher da 500 euro previsto per la Fase 1 del Bonus PC e Internet, a partire dallo scorso mese di novembre (e sino ad esaurimento fondi), Tiscali mette a disposizione l’abbonamento Ultrainternet Fibra Voucher. L’offerta in questione include:

linea telefonica con chiamate a consumo

con chiamate a consumo connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload) oppure tramite fibra mista rame FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload)

ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload) oppure tramite fibra mista rame FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) 2 mesi di abbonamento ad Infinity in regalo

Ultrainternet Fibra Voucher di Tiscali presenta un costo di 9,95 euro al mese per 12 mesi con uno sconto di 18 euro rispetto al prezzo di listino di Ultrainternet Fibra. Al termine del periodo promozionale, il cliente verrà contattato dall’operatore per il rinnovo dell’abbonamento con un canone mensile standard (pari attualmente a 27,95 euro al mese). Non ci sono vincoli di alcun tipo. Una volta finito il periodo promozionale, per il quale si è usufruito del bonus, il cliente può recedere e passare ad altro operatore senza penali. Da notare, inoltre, che per chi sceglie Ultrainternet Fibra Voucher di Tiscali c’è la possibilità di aggiungere le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali al proprio abbonamento. Tale opzione prevede un costo extra di 2 euro al mese. Di conseguenza, l’abbonamento proposto presenterà un canone di 11,95 euro al mese.

La sottoscrizione dell’abbonamento Internet casa a prezzo scontato è solo una parte del Bonus PC e Internet. La parte residua del voucher, infatti, viene utilizzata per ottenere il tablet Huawei MatePad 10.4 senza costi extra. Precisamente, il modello proposto da Tiscali è il Huawei MatePad 10.4” 4GB 64 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) 4G LTE. Si tratta, quindi, della variante 4/64 GB del tablet di Huawei dotata, oltre che del supporto Wi-Fi, anche del supporto 4G LTE. Il tablet, una volta terminato l’abbonamento, resterà di proprietà del cliente che ha utilizzato il voucher da 500 euro per l’attivazione dell’offerta di Tiscali.

Per attivare Ultrainternet Fibra Voucher è possibile contattare Tiscali tramite uno dei canali messi a disposizione dall’operatore. Gli utenti interessati potranno, quindi, contattare il provider tramite il sito web, il servizio clienti telefonico oppure tramite uno dei negozi del provider sparsi sul territorio nazionale. Come detto in precedenza, l’offerta non ha una scadenza ma sarà attivabile sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Huawei MatePad 10.4: caratteristiche

Il tablet Huawei MatePad 10.4 è uno dei dispositivi di riferimento del settore dei tablet Android. Dal punto di vista tecnico, il tablet presenta le seguenti specifiche:

display IPS LCD da 10.4 pollici con risoluzione di 1200 x 2000 pixel e rapporto tra le dimensioni di 5:3

scocca posteriore e laterale in alluminio

SoC Kirin 810 con CPU Octa-Core sino a 2,27 GHz e GPU Mali G52 MP6

4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno espandibile tramite microSD

fotocamera posteriore da 8 Megapixel

fotocamera anteriore da 8 Megapixel

altoparlanti stereo

supporto 4G LTE con Nano-SIM

supporto Stylus

supporto Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.1, GPS

porta USB-C 2.0

sensori: accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola

batteria da 7250 mAh non removibile; supporto alla ricarica rapida da 18 W

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione per quanto riguarda il Huawei MatePad 10.4 è rappresentato dal comparto software. Il tablet, infatti, può contare sul sistema operativo Android 10 con EMUI 10 ma senza i servizi Google. In sostanza, il tablet non ha il Google Play Store e tutte le applicazioni collegate. Il MatePad 10.4 è uno dei dispositivi di nuova generazione di Huawei ed è arrivato sul mercato dopo che il ban USA ha impedito all’azienda di utilizzare i servizi Google. Il tablet, quindi, può contare sui Huawei Mobile Services, in sostituzione dei Google Play Services, e sullo store App Gallery, in sostituzione del Google Play Store.

Lo store App Gallery di Huawei sta registrando una notevole espansione. In questi mesi, infatti, sono arrivate tantissime nuove applicazioni che hanno permesso di ridurre drasticamente il gap con il Google Play Store che, in ogni caso, rappresenta ancora un vero e proprio riferimento per il mondo Android con tantissime opzioni in più, per quanto riguarda le app, rispetto allo store di Huawei. Per scoprire quali sono tutte le applicazioni disponibili sullo store di Huawei non è necessario acquistare il tablet o un altro dispositivo dell’azienda. Lo store App Gallery, infatti, è accessibile anche via web (appgallery.huawei.com) da qualsiasi dispositivo. Ogni utente può, quindi, esplorare lo store andando a verificare, personalmente, quali sono le applicazioni disponibili in modo da vere un’idea più completa sulle potenzialità del tablet Huawei.

Le altre offerte del Bonus PC e Internet

Il tablet Huawei Mate Pad 10.4 è solo uno dei tanti dispositivi che gli operatori possono abbinare alle proprie offerte Internet casa per consentire l’utilizzo del voucher da 500 euro previsto dal Bonus PC e Internet. I PC ed i tablet abbinabili alle offerte, infatti, devono soddisfare specifici requisiti. Nella tabella riportata qui di seguito andiamo a riepilogare quelle che sono le specifiche tecniche minime dei dispositivi. Da notare che tali specifiche, in alcuni casi, possono essere soddisfatte anche utilizzando dispositivi esterni (ad esempio una webcam per il comparto fotografico o un powerbank per la batteria).

Per quanto riguarda le offerte disponibili per utilizzare il Bonus PC e Internet, invece, sono già numerosi gli operatori che hanno scelto di aderire all’iniziativa del Governo per la Fase 1. La tabella di seguito riassume le principali offerte per utilizzare il voucher da 500 euro:

Fastweb Fastweb Casa chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Lenovo Tab M10 FHD Plus (2° Gen) incluso nell’offerta senza alcun costo aggiuntivo 9,95 euro al mese per 12 mesi (poi 29,95 euro al mese)