L’avvento delle nuove reti 5G ha costretto diversi importanti operatori di telefonia mobile a concentrare le risorse e attuare dei piani di switch off 3G. In sostanza si tratta di spegnere le infrastrutture dedicate a una tecnologia ormai superata per spostare tutti gli investimenti su quella più recente. TIM e Vodafone hanno già completato questa operazione mentre WindTre e Iliad, che rimangono gli unici a non aver fatto questa scelta, dovrebbero procedere allo switch off 3G nei prossimi anni.

Lo switch off 3G è stato motivato dagli operatori con lo scarso utilizzo di questa tecnologia negli ultimi anni, dato che ormai quasi tutti gli utenti utilizzano il 4G o 5G per connettersi a Internet con prestazioni decisamente superiori. Le chiamate invece funzionano anche su rete 2G, che rimarrà attiva ancora per diverso tempo come sistema di emergenza, o su 4G se è disponibile la tecnologia VoLTE. Quest’ultima è stata adottata da TIM, Vodafone e WindTre oltre che da diversi operatori virtuali come ho. Mobile e Kena Mobile ma non ancora da Iliad.

Switch off 3G, cosa è cambiato per i clienti di Vodafone e TIM

Operatori Switch off della rete 3G Vodafone Completato nel febbraio del 2021 TIM Completato il 15 ottobre 2022

Vodafone è stato il primo operatore in Italia ad avviare lo switch off 3G progressivamente in tutta Italia a partire dal 25 gennaio 2021 e le operazioni si sono concluse a fine febbraio dello stesso anno. Poi è toccato a TIM, che dopo alcuni ritardi ha avviato lo spegnimento delle reti 3G dal 13 giugno 2022 seguendo una precisa roadmap con il coinvolgimento dei vari Comuni. Lo switch off 3G si è concluso il 15 ottobre 2022. Per entrambe le aziende lo spegnimento delle reti ha coinvolto chiaramente anche i diversi operatori virtuali che si appoggiano alle rispettive reti. Chi non dispone di uno smartphone che supporta almeno il 4G potrà quindi accedere solo alle reti per il 2G. Se si prova a bloccare la ricezione del telefono in 3G si andrà in modalità “solo chiamate di emergenza”.

Switch off 3G, i piani di WindTre e Iliad

Operatori Switch off della rete 3G WindTre Dovrebbe iniziare nel 2025 Iliad Dato che si appoggia in parte alla rete di WindTre potrebbe iniziare nel 2025

Stando agli ultimi rumors, WindTre sta monitorando l’utilizzo della sua rete 3G e 4G prevede lo switch off 3G non prima del 2025. Bisogna comunque sottolineare che il 12 maggio scorso CK Hutchison, la società che controlla il marchio di telefonia, ha ufficializzato lo scorporo della sua infrastruttura con la creazione di una nuova società, la cui quota di maggioranza sarà detenuta dal fondo svedese EQT.

Iliad invece non ha ancora comunicato ufficialmente i suoi piani in merito allo switch off 3G della sua rete proprietaria. Si ricorda comunque che l’operatore sin dal suo arrivo in Italia oltre alla propria infrastruttura si appoggia anche alla rete di WindTre per il 3G, 4G e il 4G+ e in roaming nazionale per il 2G tramite accordo di RAN Sharing, che dal primo gennaio 2023 riguarda solo le aree non coperte da Zefiro Net. Quest’ultima è una joint venture che appartiene al 50% ai due operatori e avrà il compito di gestire e sviluppare congiuntamente le rispettive reti mobili anche per il 5G nelle aree meno densamente popolate del Paese. A causa dello switch off 3G che WindTre effettuerà entro il 2025 non è però da escludere che anche Iliad possa quindi procedere allo spegnimento delle reti entro tale data, anche in virtù dell’obiettivo per cui è nata Zefiro Net.

Lo spegnimento delle reti 3G di WindTre, come per Vodafone e TIM, coinvolgerà tutti gli operatori low cost che si appoggiano alla sua infrastruttura come Spusu o Very Mobile. Iliad invece al momento non offre servizi all’ingrosso per i MVNO (Mobile Virtual Network Operator) e stando alle recenti dichiarazioni di Benedetto Levi, AD della divisione italiana del marchio francese, ciò non rappresenta una priorità.

