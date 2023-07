L’ Europarlamento vara la riforma dei pagamenti elettronici, con la spinta in favore dei bonifici istantanei . Strasburgo chiede alle banche che i bonifici in tempo reale, ossia quelli che permettono al destinatario di ricevere una somma di denaro in meno di 10 secondi , siano gratuiti . Adesso, invece, ci sono istituti di credito che applicano delle commissioni su questa formula di pagamento. Tutte le novità su SOStariffe.it , insieme alle migliori offerte di un conto corrente a luglio 2023

Via libera della Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, la quale ha approvato il progetto di riforma dei bonifici istantanei e dei pagamenti elettronici, accogliendo quanto richiesto a sua volta dalla Commissione europea.

Che cosa chiede, in sostanza, l’Europarlamento? L’assemblea di Strasburgo preme affinché le banche degli Stati membri dell’UE, in nome della transizione digitale, permettano a cittadini e imprese di effettuare pagamenti tramite bonifico istantaneo senza costi aggiuntivi. Cioè, senza commissioni.

Ricordiamo che il bonifico istantaneo è un servizio di pagamento in tempo reale, con una somma di denaro che è trasferita da un conto corrente a un altro nell’arco di 10 secondi al massimo.

Bonifici istantanei: le novità approvate dall’Europarlamento

Allo scopo di assicurare migliori servizi ai consumatori, tutte le banche degli Stati membri dell’UE dovrebbero fornire il bonifico istantaneo. Un servizio veloce, sicuro e senza spese aggiuntive. È quanto il Parlamento europeo chiede agli istituti di credito dopo aver varato, con 49 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti, il testo che aggiorna la legislazione dell’area unica dei pagamenti in euro (SEPA).

L’Europarlamento infatti preme affinché tutti i prestatori di servizi di pagamento (PSP), le banche appunto, forniscano senza l’applicazione di commissioni i servizi di trasferimento in euro in tempo reale, ossia bonifici che facciano arrivare il denaro al destinatario in meno di 10 secondi, sia esso un privato cittadino o un’impresa.

Per il Parlamento europeo, inoltre, se un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo in euro è immesso da un conto di pagamento non in euro, la banca dovrebbe “convertire in euro l’importo dell’operazione dalla valuta in cui è denominato il conto di pagamento, immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di tale pagamento“.

Gli eurodeputati sottolineano infine che i prestatori di servizi di pagamento (PSP) dovrebbero “disporre di misure di rilevamento e prevenzione delle frodi solide e aggiornate, sufficientemente flessibili per affrontare le nuove sfide“.

Bonifico istantaneo e conti correnti: le migliori offerte di Luglio 2023

CONTO CORRENTE ONLINE BONIFICO ORDINARIO BONIFICO ISTANTANEO 1 Conto BBVA gratuito importo massimo 6.000 euro gratuito importo massimo 1.000 euro 2 Conto Classic di illimity Bank gratuito gratuito 3 Conto Widiba Start gratuito 1,50 € di commissione

Con il comparatore di SOStariffe.it vediamo quali sono le banche che a luglio 2023 offrono un bonifico istantaneo senza costi aggiuntivi, oppure con commissioni molto basse. Le proposte più convenienti sono abbinate a un conto corrente online che ricordiamo può essere gestito sia tramite Internet che App, mentre per la sua apertura online occorrono un documento di identità, una webcam o una fotocamera e, di solito, sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Conto BBVA

Il bonifico istantaneo con BBVA è a costo zero. È sufficiente aprire un conto corrente online con la banca multinazionale spagnola per beneficiare di questo servizio senza commissioni. Queste le sue caratteristiche

importo minimo per operazione di 0,01 euro;

importo massimo di 1.000 euro per ogni transazione;

per ogni transazione; importo massimo giornaliero di 3.000 euro ;

; importo massimo mensile di 15.000 euro al mese;

al mese; massimo 30 transazioni al giorno;

massimo 100 transazioni al mese.

Ma anche il bonifico ordinario con BBVA è gratuito e la somma limite ammonta a 6.000 euro. Si tratta, in sostanza, di un duplice vantaggio. E se ne potranno avvantaggiare i clienti titolari del conto BBVA, il quale offre anche:

zero spese (canone annuo gratuito) per sempre per la tenuta del conto;

(canone annuo gratuito) per sempre per la tenuta del conto; carta di debito internazionale gratuita (fisica o digitale, circuito Mastercard) senza costi con collegamento ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con collegamento ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; attivazione della domiciliazione bancaria delle utenze;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

prelievi di contanti gratuiti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in zona Euro per importi pari o superiori a 100 euro.

Inoltre, dal 1° giugno 2023 e fino al 31 gennaio 2025, con il conto di BBVA è possibile beneficiare di:

un rendimento dell’ 1% lordo effettuando un acquisto con la carta di debito BBVA ;

effettuando un acquisto con la ; un rendimento del 2% lordo accreditando lo stipendio o altre entrate per almeno 800 euro al mese.

In aggiunta all’apertura del conto BBVA è possibile sottoscrivere “Deposito flessibile”, un conto deposito libero con un rendimento del 3% annuo sulla somma depositata. È possibile richiedere la cancellazione anticipata (che avviene gratuitamente e senza penali): in questo caso è comunque garantito un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Il conto BBVA offre anche le seguenti promozioni:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA , con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress;

, con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’acquisto deve avvenire presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a un massimo di 200 euro. A sua volta, la persona portata in BBVA beneficerà di un benefit di 10 euro.

Per i titolari del conto, BBVA propone anche alcuni servizi pay per-use:

stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto: se lo si richiede da 1 a 5 giorni prima della data di accredito non si pagano commissioni;

sul proprio conto: se lo si richiede da 1 a 5 giorni prima della data di accredito non si pagano commissioni; servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; “Prestito Immediato” con cui richiedere un prestito personale a prezzi competitivi.

Conto Classic di illimity Bank

Il bonifico istantaneo in area SEPA è gratuito (così come è gratis il bonifico ordinario sempre in area SEPA) con il conto corrente Classic di illimity Bank, che prevede un canone trimestrale di 9 euro (pari a 36 euro l’anno), ma azzerabile con:

accredito di stipendio o pensione;

presenza di somme depositate su linee di deposito senza facoltà di svincolo anticipato pari o superiori a 5.000 euro rilevate alla fine della giornata dell’ultimo giorno del mese di riferimento.

Questo conto di illimity Bank include anche:

carta di debito internazionale (su richiesta) gratuita;

(su richiesta) gratuita; invio estratto conto online gratis,

carta di credito Nexi (su richiesta) con canone annuo di 20 euro;

prelievo di contante da ATM presso altra banca in Italia uguale o superiore a 100 euro, i primi 3 al mese sono gratuiti, i successivi 1,50 euro;

presso altra banca in Italia uguale o superiore a 100 euro, i primi 3 al mese sono gratuiti, i successivi 1,50 euro; ricarica della carta prepagata: 1 euro.

Aprendo il conto corrente Classic, è possibile beneficiare fino al 3 agosto 2023 del conto deposito non svincolabile con tasso promozionale del 4,50% per vincoli di 12 mesi, con liquidazione degli interessi alla fine del vincolo.

Widiba Start di Banca Widiba

Una commissione di 1,50 euro è applicata per il bonifico istantaneo. Mentre è a zero commissioni il bonifico ordinario. Per i titolari del conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba l’utilizzo del bonifico è in entrambi i casi vantaggioso. Ma il conto stesso è conveniente: canone gratuito il primo anno se lo si apre entro il 26 luglio 2023, poi dal secondo anno si pagherà un canone di mantenimento di 3 euro al mese. Ma la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi permette ai titolari di questo conto online di azzerarne i costi fissi di gestione con una serie di promozioni.

Il conto di Banca Widiba, che si apre nell’arco di una manciata di minuti tramite SPID o webcam, include anche i seguenti servizi gratuiti:

carta di debito collegata a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

collegata a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay; estratto conto online;

prelievi bancomat pari oppure oltre i 100 euro gratuiti;

PEC da 1 Giga e la firma digitale fino a quando si è clienti della banca;

prelievi di contante da ATM superiori a 100 euro su tutte le banche in Italia;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL.

Inoltre, con l’apertura di Widiba Start è possibile avere un tasso di interesse annuo lordo del 3,25% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi vincolando le somme entro 30 giorni dalla data di apertura conto.

