Bye bye contanti. Per la prima volta si utilizza di più il bancomat per pagare nei punti vendita. Le nuove tendenze di acquisto degli italiani emerse al Netcomm Focus Digital Payment e i migliori conti correnti con carte di debito incluse a luglio 2023 su SOStariffe.it .

Bancomat vs contanti: chi vince per i pagamenti in negozio? Le novità di Luglio 2023

Addio al primato del contante. Oggi gli italiani, quando sono in procinto di fare un acquisto in un punto vendita, preferiscono estrarre il proprio bancomat dal portafoglio e pagare con una transazione elettronica.

Il sorpasso storico è stato certificato in occasione della quinta edizione del Netcomm Focus Digital Payment, l’evento organizzato da Netcomm (il consorzio del commercio digitale italiano) che ha acceso i riflettori sul ruolo chiave dei pagamenti digitali e sulle nuove tendenze in fatto di esperienze d’acquisto da parte dei consumatori.

Prima di passare ai raggi X le cifre che testimoniano il nuovo primato delle carte di debito, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it per carte di credito è uno strumento gratuito a disposizione dei consumatori che vogliano sondare il mercato bancario per trovare i prodotti più convenienti di luglio 2023 con l’obiettivo di effettuare pagamenti elettronici in modo semplice e sicuro.

Pagamenti in store: gli italiani preferiscono il Bancomat a Luglio 2023

BANCOMAT VS CONTANTI: COSA C’È DA SAPERE 1 Per la prima volta è sorpasso Bancomat: gli italiani lo usano di più rispetto ai contanti per gli acquisti nei negozi 2 Banconote sempre meno utilizzate: si passa da un’incidenza del 55,2% nel 2018 al 32,9% nel 2023 3 Aumenta l’utilizzo di carte contactless e App di pagamento. Scende (anche se di poco) l’impiego di carte di credito

Stando a quanto emerso al Netcomm Focus Digital Payment, ad aprile 2023 le carte di debito sono diventate il metodo di pagamento più utilizzato dagli italiani per quanto riguarda gli acquisti in store. Un sorpasso che ha scalzato i contanti: per la prima volta, infatti, le banconote non sono più le preferite dai consumatori quando comprano prodotti nei punti vendita fisici.

A confermare questa tendenza sono i numeri snocciolati all’evento del Consorzio Netcomm e basati su un’analisi delle transazioni in 43mila punti vendita: ad aprile 2023, l’utilizzo del bancomat nei negozi ha avuto un’incidenza del 34,6%, in netta crescita (di 8 punti percentuali) rispetto alla soglia del 26,2% del marzo 2018.

In caduta libera, invece, la frequenza di utilizzo del contante (sempre in store): superava il 55% nel marzo 2018 (55,2% per l’esattezza) ma ha poi subito un tonfo fino al 32,9% nell’aprile 2023. In leggera diminuzione anche l’utilizzo delle carte di credito: l’incidenza si è attestata al 7,8% ad aprile 2023 (era all’8,3% a marzo 2018).

Insieme al boom del bancomat, c’è anche da rilevare un’impennata dell’utilizzo delle carte contactless, il cui impiego in cinque anni è salito dal 5,5% al 15,3%. Stessa tendenza, anche se con percentuali più ridotte, per le App di pagamento: il loro utilizzo nei pagamenti in negozio ha superato la soglia del 4% (era fermo allo 0,5% nel 2018).

Conti correnti con carta di debito inclusa: le migliori offerte di Luglio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLIO DELL’OFFERTA 1 Conto Corrente Arancio (ING) con Modulo Zero Vincoli canone annuo gratuito per 12 mesi, poi azzerabile con accredito di stipendio o entrate mensili di almeno 1.000€

canone annuo gratuito per 12 mesi, poi azzerabile con accredito di stipendio o entrate mensili di almeno 1.000€ carta di debito Mastercard inclusa con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay

con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi 2 My Genius Green (UniCredit) canone annuale gratuito a tempo indeterminato

a tempo indeterminato carta di debito gratuita

bonifici ordinari senza commissioni

giroconti senza costi aggiuntivi 3 SelfyConto di Banca Mediolanum canone gratuito il primo anno , poi 3,75 euro al mese, ma azzerabile

, poi 3,75 euro al mese, ma azzerabile carta di debito inclusa

bonifici ordinari online senza costi

prelievo di contanti in tutta Italia e all’estero da qualsiasi sportello ATM senza commissioni

Con carta di debito inclusa, sono 3 i conti correnti a zero spese più vantaggiosi di luglio 2023 e si tratta, in tutti e tre i casi, di conti correnti online. Di seguito passiamo sotto la lente d’ingrandimento le singole offerte.

Conto Corrente Arancio di ING

La carta di debito Mastercard è inclusa nel Conto Corrente Arancio del gruppo bancario olandese ING. Si tratta di una carta di debito a canone annuo gratuito, che prevede solo un costo di 3 euro per il rilascio e che è dotata di tecnologia contactless, oltre alla possibilità di avere un PIN personalizzabile e notifiche dei pagamenti in tempo reale. Questa carta ha anche collegamenti ad Apple Pay e Google Pay.

Conto Corrente Arancio offre la formula (opzionale ma più ricca di servizi) “Modulo Zero Vincoli” con il canone annuo gratuito per un anno. Dopo i primi 12 mesi, è previsto un canone di 2 euro al mese. Ma è un costo azzerabile con l’accredito di stipendio o pensione o se si abbiano entrate mensili di almeno 1.000 euro. La formula “Modulo Zero Vincoli” include anche:

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

in Italia e in Europa senza costi; bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza commissioni;

principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

un modulo di assegni all’anno senza costi.

Aprendo Conto Corrente Arancio si può inoltre ottenere un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 12 mesi, sottoscrivendo entro il 5 agosto 2023 il conto deposito Conto Arancio. Dopo il primo anno, il tasso di interesse sarà dello 0,5% annuo lordo.

Con Conto Corrente Arancio è possibile anche avere una carta di credito Mastercard Gold con fido di 1.500 euro al mese. Con collegamento ad Apple Pay e Google Pay, questa carta di credito ha un canone di 24 euro l’anno, un costo che si azzera in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro oppure con un piano Pagoflex attivo per acquisti superiori a 200 euro. A disposizione c’è anche la carta prepagata Mastercard, a canone gratuito nella versione virtuale, mentre il rilascio della versione fisica ha un costo di 10 euro.

Per maggiori dettagli sull’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Conto My Genius Green UniCredit

Con il conto online My Genius Green di UniCredit i clienti hanno a disposizione un conto corrente a costo zero per sempre, con la carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa o MasterCard) a zero spese, con collegamenti a Samsung Pay, Google Pay ed Apple Pay per effettuare pagamenti online sicuri, mentre la versione fisica della carta è realizzata su supporto BIO PLA, un materiale biologico compostabile ottenuto dal mais.

Con bonifici ordinari e giroconti in area SEPA online gratuiti, il conto My Genius Green può anche essere cointestato, semplicemente compilando un modulo online. Così com’è possibile anche indicare una filiale di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità o urgenza.

Questo conto, che è possibile aprirlo online in pochi minuti, include gratuitamente anche il servizio Banca Multicanale che consente di gestire il conto tramite:

Internet;

App;

telefono.

Per una panoramica dell’offerta My Genius Green di UniCredit, ecco il link di riferimento:

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

La carta di debito Mediolanum Card proposta da Banca Mediolanum ha un canone annuo gratuito ed è abbinata al conto corrente online SelfyConto. Questa carta può essere usata in formato digitale, senza aspettare che arrivi a casa. Nella versione fisica, invece, è in materiale sostenibile (PVC, 100% riciclato).

Inoltre con questa carta di debito è possibile personalizzare l’uso della carta, impostando limiti di spesa per canale (POS, ATM, online), per area geografica o inibendo particolari categorie merceologiche. Senza dimenticare che, per una maggiore sicurezza dei pagamenti, è inclusa un’assicurazione multirischi gratuita a tutela di acquisti effettuati con la carta ovunque nel mondo.

Questa carta di debito è abbinata a SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum che è sempre a canone zero per gli under 30, mentre per tutti gli altri è a zero spese solo per il primo anno, poi è previsto un costo di 3,75 euro al mese ma fino al 31 dicembre 2023 è possibile azzerarlo.

SelfyConto include anche:

bonifici online gratuiti ;

; prelievo di contanti in tutta Italia e all’estero da qualsiasi sportello ATM senza costi;

servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via app in tempo reale;

domiciliazione delle bollette senza costi;

trading online con 24 mercati nel mondo.

Per i nuovi clienti che aprono SelfyConto, c’è la possibilità di avvalersi della promozione valida fino al 31 luglio 2023, per ricevere in regalo un prodotto Samsung Galaxy (tablet, smartphone o notebook) portando nuovi amici in Banca Mediolanum.

Per maggiori informazioni sui prodotti di Banca Mediolanum, clicca al link sottostante:

