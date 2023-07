Continua a crescere la copertura della fibra di Iliad . L'operatore, sempre più punto di riferimento del settore della telefonia in Italia, inizia a sfruttare anche la rete Fastweb , garantendo ad un numero maggiore di utenti la possibilità di attivare un abbonamento tramite rete FTTH. Iliad già proponeva ai suoi clienti la possibilità di utilizzare le reti Open Fiber e FiberCop . Ecco i dettagli completi in merito.

Con l’inizio del mese di luglio, i nuovi clienti che scelgono Iliad come operatore per la connessione Internet di casa potranno beneficiare di un incremento dela copertura della fibra ottica. Diventa effettivo, infatti, l’accordo wholesale con Fastweb che era già stato annunciato lo scorso anno. Grazie a quest’accordo, quindi, un numero maggiore di utenti può ora attivare la fibra ottica Iliad, sfruttando i vantaggi dell’offerta da 24,99 euro al mese e lo sconto per i clienti mobile che porta il costo della fibra a 19,99 euro al mese.

Ecco tutti i dettagli in merito alla novità che entra in vigore questo mese di luglio.

Cresce la copertura della fibra Iliad: le novità di luglio 2023

Da questo mese di luglio diventa più semplice attivare la fibra Iliad grazie ad un incremento della copertura. Come riporta il magazine MondoMobileWeb, infatti, Iliad inizia la commercializzazione delle sue offerte anche su rete Fastweb, dando seguito all’accordo annunciato lo scorso mese di ottobre. Si tratta di un importante passo in avanti per l’operatore che registra un nuovo passo in avanti per la copertura delle sue offerte Internet casa.

Fin dal lancio, avvenuto a gennaio 2022, Iliad ha iniziato ad utilizzare la rete Open Fiber, con tecnologia FTTH EPON fino a 5 Gbps e con tecnologia FTTH GPON fino a 2,5 Gbps. Dal gennaio del 2023, inoltre, la copertura ha registrato un ulteriore potenziamento, con l’arrivo del supporto alla rete FiberCop con tecnologia EPON fino a 5 Gbps. Oggi, con quest’ulteriore novità, si completa la copertura della fibra Iliad che registra un notevole potenziamento (la rete in fibra ottica FTTH di Fastweb è disponibile in circa 10 milioni di unità abitative).

La connessione tramite rete Fastweb potrà raggiungere una velocità massima di 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload. Iliad provvederà ad attivare la connessione sempre la soluzione migliore possibile per i nuovi clienti, dopo la verifica della copertura che rappresenta, come da tradizione, un passaggio necessario per l’attivazione della fibra ottica. Ricordiamo che Iliad propone le sue offerte Internet casa esclusivamente tramite rete FTTH, senza la possibilità di sfruttare la fibra mista rame FTTC o altre tecnologie.

Al momento, Iliad propone un’unica offerta per l’accesso alla fibra ottica ma con possibilità di ottenere uno sconto sfruttando la convergenza fisso + mobile.

Cosa prevede l’offerta Iliad di luglio 2023

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Iliad c’è la possibilità di attivare un abbonamento per la connessione Internet casa che include:

la linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload

e 700 Mbps in upload il modem Iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito

L’offerta prevede un costo 24,99 euro al mese con un contributo iniziale di 39,99 euro a copertura dei costi di installazione. Da notare, però, che i già clienti Iliad di rete mobile con tariffa da almeno 9,99 euro al mese (e pagamento automatico attivato) possono beneficiare di uno sconto aggiuntivo. In questo caso, infatti, il costo dell’abbonamento in fibra ottica si riduce a 19,99 euro al mese, senza alcuna differenza rispetto a quanto indicato in precedenza.

Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Per beneficiare dello sconto di 5 euro al mese sulla fibra, invece, è possibile attivare Giga 150. L’offerta in questione, disponibile per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità del numero, include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G e 5G

tutti i servizi accessori inclusi

possibilità di acquistare uno smartphone a rate

Giga 150 presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile tramite il link qui di sotto.

In alternativa, è possibile puntare su Dati 300. L’offerta in questione include:

minuti e SMS a consumo

300 GB in 4G

tutti i servizi accessori inclusi

possibilità di acquistare uno smartphone a rate

L’offerta presenta un costo di 13,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

