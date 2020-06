Smartphone Vodafone E9: come funziona la promozione SMART a rate

Vodafone permette di ottenere gratuitamente il suo smartphone Vodafone Smart E9 se si sottoscrive una delle tariffe della famiglia SMART entro il 16 giugno 2020 . Scopri tutti i dettagli sulle offerte incluse nella promozione per avere a costo zero il telefono dell’operatore in rosso

Vodafone ha pensato ad un’offerta interessante per chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma dalla caratteristiche tecniche di qualità medio alta. Nello specifico l’operatore di telefonia mobile permette di acquistare il telefono Vodafone Smart E9 a zero rate e anticipo attivando le offerte della linea SMART. Le tariffe interessate da questa promozione sono: Red Unlimited Smart, Red Unlimited Ultra e Red Unlimited Black oltre all’offerta convergente fisso-mobile Vodafone One Pro.

Vodafone Smart E9: offerte telefono incluso

1. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

2. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

3. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G o 5G per navigare in Internet

5 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

NOW TV Sky Sport Mix

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

4. Vodafone One Pro

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit

SIM mobile con minuti illimitati per chiamare e 25 GB di traffico per navigare in Internet. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati previsto dal piano

Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada)

SIM dati con 30 GB al mese da utilizzare su tablet e chiavette

L’offerta ha un costo di 37,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi ed è riservata ai nuovi clienti. In caso di cessazione del contratto passaggio ad altro operatore prima della scadenza del contratto il costo di attivazione è di 28 euro. Il servizio Vodafone Ready è disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi. L’utente può scegliere di pagare nelle seguenti modalità:

288 euro in prima fattura

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in prima fattura

In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in 12, 24 o 48 rate.

La promozione per avere Vodafone Smart E9 a costo zero prevede un vincolo contrattuare di 30 mesi e sarà disponibile fino al 16/6/20 per i nuovi clienti che sottoscriveranno le tariffe sopra elencate. Per i già clienti, invece, il telefono dovrebbe poter essere acquistabile al costo di 9,99 euro di anticipo e zero rate in associazione alle offerte RED Unlimited Smart, RED Unlimited Ultra e RED Unlimited Black. Per tutte le altre tariffe Ricaricabile il prezzo è di 1,99 euro per 30 rate mensili e 9,99 euro di anticipo. Per entrambi resta valido il vincolo di 30 mesi.

Vodafone Smart E9: caratteristiche tecniche

Display LCD da 5″ (480 x 960 pixel – 215 ppi)

Dimensioni: 137.6 x 65.7 x 9.8 mm

Peso: 134 g

Processore: Cortex-A53 MediaTek MT6739

GPU: PowerVR GE8100

1 GB di RAM

8 GB di memoria d’archiviazione espandibile fino a 32 GB con MicroSD

Fotocamera principale: 5 MP

Fotocamera frontale: 2 MP

Batteria da 2.000 mAh

Dual SIM

Sistema operativo: Android 8.1 Oreo

I vantaggi di passare a Vodafone

Tutte le tariffe valide per la promozione associata a Vodafone Smart E9 includono l’opzione 5G Start che permette di navigare gratuitamente alla velocità del più recente standard di rete mobile. Questa tecnologia offre prestazioni 4 volte superiori alla precedente Giga Network 4.5G. L’obiettivo è arrivare a 10 Gigabit al secondo entro qualche anno. La rete dell’operatore britannico permette di navigare e utilizzare le proprie app preferite, compresi i giochi in mobilità, in tempo reale. La latenza di questa infrastruttura è infatti inferiore ai 10 ms grazie all’Edge Computing.

La rete di Vodafone consente di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente e ognuno di essi può usufruire del massimo delle prestazioni anche nei luoghi più affollati. Il network dell’operatore britannico è inoltre più agile grazie alla virtualizzazione. Gli utenti possono condividere foto, guardare video, parlare e navigare in Internet con la massima stabilità anche in movimento e con condizioni di traffico imprevisto.

Il gestore in rosso ha inoltre migliorato del 50% la qualità dell’audio anche nei luoghi rumorosi e ridotto i tempi di attesa per l’avvio di una telefonata. Vodafone offre copertura in 5G a Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli. Entro breve le città potrebbero diventare più di 100.

Passare a Vodafone permette anche di gestire ogni dettaglio del proprio piano telefonico dall’app Vodafone Happy, disponibile gratuitamente per iPhone e Android. La piattaforma consente di monitorare i minuti, SMS e Gigabyte consumati dagli appositi contatori, effettuare una ricarica online, verificare il credito residuo, cambiare piano telefonico, disattivare eventuali opzioni attive sulla linea e tante altre funzioni.

I clienti Vodafone possono poi accedere a Rete Sicura, un sistema di sicurezza che ha bloccato oltre 3 miliardi malware e 44 milioni di virus in un anno. L’introduzione della crittografia end-to-end ha implementato ulteriormente la sicurezza. Per l’utente è disponibile un report sempre aggiornato sulle minacce bloccate. Rete Sicura protegge la privacy degli utenti, le transazioni online di tutta la famiglia e soprattutto i minori. La Protezioni Bambini infatti permette di definire le categorie di siti che i bambini possono visitare e delle fasce orarie in cui la navigazione viene bloccata.

Infine, Vodafone Happy è il programma fedeltà per i clienti dell’operatore in rosso che permette di ottenere gratuitamente regali e vantaggi ogni settimana. Con Happy Black si può ottenere ancora di più. Il programma a pagamento (1,99 euro al mese ma con il primo mese in promozione gratuita) consente di ricevere convenzioni e le offerte più esclusive sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore britannico.