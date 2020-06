Come togliere la carta di credito dalla PS4

Hai inserito la tua carta di credito sulla tua Ps4 ma adesso vorresti rimuoverla? Ecco qual è la procedura da seguire per portare a termine l’operazione e quali sono i passaggi per cambiare il metodo di pagamento su PlayStation Store.

Hai associato la tua carta di credito alla tua PS4, solo che nel frattempo hai cambiato conto corrente e di conseguenza anche le carte associate e vorresti dunque modificare il metodo di pagamento inserito, magari sostituendo la carta di credito con una carta di debito, oppure eliminarlo del tutto?

Di seguito sarà illustrata la procedura da seguire per eliminare la carta di credito dalla PS4 e quella da adottare nel caso in cui, invece, si avesse intenzione di inserire un nuovo metodo di pagamento.

Come eliminare la carta di credito dalla PS4

L’iter da seguire per la rimozione della carta di credito è davvero immediato: è bene ribadire che la procedura è identica a prescindere che si possieda una PS4 o di una PS3.

Il primo passaggio consiste nell’accedere al PlayStation Store e in seguito:

scorrere fino alla fino della barra laterale, fin quando non si avrà la possibilità di selezionare Metodi di pagamento ;

; inserire la password, selezionare il metodo di pagamento che era stato scelto e in seguito cliccare su Rimuovi.

La procedura attraverso la quale è possibile che inserire un nuovo metodo di pagamento è molto simile. In questa evenienza si dovrà infatti:

accedere al PlayStation Store;

scorrere fino alla fino della barra laterale, fin quando non si avrà la possibilità di selezionare Metodi di pagamento ;

; inserire la propria password e cliccare su Aggiungi un account PayPal oppure su Aggiungi una carta di credito/debito.

Nel caso in cui sia stato registrato più di un metodo di pagamento, sarà possibile cliccare sul menu Modifica il metodo di pagamento predefinito. Anche in questo caso, i passaggi da eseguire saranno gli stessi sia nel caso in cui si abbia una PS4 sia in quello in cui si abbia una PS3.

Come si elimina un metodo di pagamento su PlayStation Store

Si può cancellare un metodo di pagamento, quale per esempio una carta di credito, anche dal PlayStation Store, ricordando che l’eliminazione non comporta l’annullamento degli abbonamenti che sono stati attivati sul proprio account. Nel caso in cui si volesse procedere in tal senso esiste una sezione dedicata, intitolata Gestione abbonamenti.

Inoltre, nel momento in cui si eliminano i dati di pagamento su un determinato dispositivo, tali dati vengono eliminati da qualsiasi altro dispositivo collegato all’account PlayStation Store.

Per eliminare un metodo di pagamento si dovrà dunque:

accedere al PlayStation Store, cliccando su Accedi , che si trova in alto a destra nella schermata;

, che si trova in alto a destra nella schermata; cliccare su ID online e poi su Gestione pagamenti ;

e poi su ; terminare l’operazione selezionando un metodo di pagamento e poi cliccando sulla dicitura Rimuovi.

Nel caso in cui si volesse invece aggiungere un metodo di pagamento al proprio account su PlaySation Store, sarà necessario:

effettuare l’accesso, cliccando sull’apposito pulsante Accedi ;

; selezionare il proprio ID online , poi andare su Gestione pagamenti e infine su Aggiungi metodo di pagamento ;

, poi andare su e infine su ; sarà quindi possibile inserire i dati relativi alla carta di pagamento scelta, che potrà essere sia una carta di credito sia una carta di debito.

Cosa cambia nel caso di PS Vita/TV

Il percorso che consente di eliminare o aggiungere un metodo di pagamento nel caso in cui si avesse una PS Vita è leggermente diverso. Per quanto riguarda l’eliminazione del metodo di pagamento, si dovrà infatti:

cliccare su PlayStation Store ed effettuare l’accesso dalla schermata principale;

cliccare con ordine su Opzioni, Gestione transazioni, Estremi di fatturazione ;

; selezionare Cancella estremi di fatturazione e in seguito su Conferma.

Nel caso in cui si volesse invece aggiungere una nuova carta, si dovrà seguire la seguente procedura:

cliccare su PlayStation Store ed effettuare l’accesso dalla schermata principale;

cliccare con ordine su Opzioni, Gestione transazioni, Estremi di fatturazione ;

; selezionare la dicitura Aggiungi carta di credito.

Che differenza c’è tra una carta di credito e una carta di debito?

Tra i metodi di pagamento che si possono utilizzare per la PS4, la PS3 o la PS Vita sono accettate sia la carta di debito sia la carta di credito. Ma quali sono le differenze principali che intercorrono fra queste due tipologie di pagamento?

La carta di debito, chiamata anche bancomat, è una carta associata al proprio conto corrente che permette di prelevare denaro contante presso gli ATM di qualsiasi banca o di effettuare pagamenti tramite POS, oppure online. L’addebito sul proprio conto avviene in modo diretto e immediato: non possono dunque essere effettuati acquisti che superino il limite massimo di denaro che si possiede.

Nel caso di pagamento tramite POS si dovrà inserire il codice PIN a 4 cifre, mentre qualora si dovessero effettuare acquisti online si dovranno digitare il nome e il cognome del titolare della carta, la data di scadenza, e il codice CVV2, che si trova sul retro della carta, oltre che l’IBAN.

La carta di credito si differenzia dal bancomat in primo luogo perché non tutte le banche permettono a qualsiasi cliente di possederne una: viene infatti valutato il rischio da parte della banca emittente; in particolare si tende a verificare che il cliente che ne ha fatto richiesta non abbia debiti già accumulati e che non sia stato già inserito nell’elenco dei cattivi pagatori.

La vera particolare della carta di credito consiste nel fatto che dà la possibilità di poter effettuare pagamenti per importi superiori rispetto a quelli depositati sul conto corrente, grazia al famoso plafond, che varia in relazione alle caratteristiche della carta stessa.

In genere il debito viene poi saldato con addebito diretto nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Nel caso in cui non si avesse denaro disponibile sul conto, si dovrebbero pagare dei tassi di interesse che in alcuni casi possono essere anche molto cari.

Infine, una terza carta di pagamento molto diffusa, ma che non può essere utilizzata come metodo di pagamento per la PlayStation, è la cosiddetta carta prepagata. Come suggerisce il nome stesso, si tratta di una carta che ricorda una carta di debito, ma non è necessariamente associata a un conto.

Può essere ricaricata in modi differenti, come per esempio tramite bonifico diretto da un altro conto o tramite versamento presso uno sportello bancario. Si tratta di una soluzione ideale per fare acquisti online, in quanto si può mettere sulla carta soltanto il denaro necessario per eseguire una determinata transazione e fare compere in tutta sicurezza, o nel caso in cui non si avesse intenzione di aprire un conto corrente.