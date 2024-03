Scopri come attivare Sky WiFi a prezzo scontato abbinando la fibra tutti i programmi e serie TV di Sky TV , anch'esso in promozione. Di seguito i dettagli sull'offerta e scadenza

Sky WiFi lancia una nuova e interessante promozione per avere la fibra a prezzo scontato. Basta infatti aggiungere alla rete fissa un abbonamento alla pay TV, il cui canone mensile sarà anch’esso ridotto rispetto a quello normalmente previsto. Avete tempo fino ai primi giorni di aprile per non perdervi questa occasione unica per avere una connessione illimitata in fibra insieme ai migliori programmi e serie TV di Sky in un solo pacchetto.

Sky WiFi a prezzo scontato con Sky TV a marzo 2024

Le offerte di Sky WiFi Rete fissa Offerta TV Costo mensile Sky WiFi connessione fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo

modem Sky Wi-Fi hub – 24,90 €/mese per 12 mesi, poi 29,90 €/mese Sky WiFi + Sky TV connessione fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo

modem Sky Wi-Fi hub Sky TV a 14,90 €/mese , invece di 25 €/mese

a , invece di 25 €/mese app Sky Go 35,80 €/mese per 18 mesi fino al 3/4/24, poi 54,90 €/mese

Sky WiFi vi permette di accedere a una connessione in fibra 100% sulla rete FTTH (Fiber to the Home) in tutte le principali città italiane come Roma, Milano, Napoli, Torino, Verona, Palermo e molte altre. Il WiFi Sferico permette di raggiungere ogni angolo della casa e il modem incluso nell’offerte utilizza i dati che riceve dai dispositivi connessi per inviare a ognuno di essi il segnale ottimale. In alternativa, è disponibile una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Home) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra la cabina stradale e la vostra abitazione. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Sky WiFi + Sky TV

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese Sky TV a 14,90 euro al mese , invece di 25 euro al mese

, invece di 25 euro al mese app Sky Go

Il prezzo è di 35,80 euro al mese per 18 mesi fino al 3/4/24, poi 54,90 euro al mese. La fibra con Sky WiFi quindi costa 20,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, con attivazione gratuita, invece di 49 euro. Sky TV costa 14,90 euro al mese, invece di 25 euro al mese, e il contributo per l’attivazione di Sky Q via Internet è di 19 euro, invece di 148 euro. I contratti per l’abbonamento a TV e rete fissa sono tra loro separati e autonomi.

Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere anche 2 Sky WiFi Spot per garantire un segnale migliore anche in case grandi o su più piani. Se invece siete interessati solo alla fibra potete attivare:

Sky WiFi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro, invece di 49 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte Sky TV selezionate da SOStariffe.it a marzo 2024

Le migliori offerte di Sky Cosa vedere Costo mensile Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni Sky TV + Sky Calcio 3 partite per giornata di Serie A, tutta la Serie B e il meglio del calcio europeo 14,90 €/mese per 18 mesi fino al 20/3/24 Sky TV e Netflix + Sky Cinema piano base Netflix con pubblicità

il meglio del cinema italiano e internazionale, prime visioni e Sky Original 19,90 €/mese per 18 mesi fino al 20/3/24

Se ancora non avete un abbonamento alla pay TV, potete scegliere tra i diversi pacchetti di Sky per vedere film, serie TV e sport:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite per giornata di Serie A fino al 2029

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

tutta la Serie C (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione)

le migliori partite di Premier League e Bundesliga

le migliori partite di Ligue 1

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi fino al 20/3/24, invece di 30 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da da 19 euro con Sky Q via Internet.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Se avete già un abbonamento a DAZN potete vedere 10 partite per giornata di Serie A sul canale Zona DAZN al 214 al costo di 7,50 euro al mese. L’apposita opzione si può attivare dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“.

Sky TV e Netflix + Sky Cinema

Sky TV

i film del momento come Oppenheimer, C’è ancora domani, Ferrari, Barbie e altri

prime visioni

il meglio del cinema italiano e internazionale

Sky Original come Nata per te, The Last Rifleman, Detective Marlowe e altri

come Nata per te, The Last Rifleman, Detective Marlowe e altri piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

Paramount+ incluso

piano base senza pubblicità di Netflix

App Sky Go

Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi fino al 20/3/24, invece di 44 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.

Attiva Sky TV + Sky Cinema »

Prova Sky Q

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Permette di vedere tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli e senza parabola a 9 euro. Allo scadere della promozione potete decidere se attivare un abbonamento componendolo con i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

Prova Sky Q »

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ Standard € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA