Se siete alla ricerca di un nuovo conto corrente a zero spese in grado di offrire anche un buon tasso di interesse, in questo momento, c’è una nuova offerta da cogliere al volo. ING, infatti, ha aggiornato la sua promozione riservata al Conto Corrente Arancio che, per i nuovi clienti che rispettano un semplice pre-requisito, ora garantisce l’accesso al conto deposito gratuito, Conto Arancio, con interessi al 5% per un anno e non più al 3%. La promozione è accessibile direttamente tramite il sito ufficiale di ING, con possibilità di apertura del conto anche tramite SPID.

Apri qui Conto Corrente Arancio »

Conto Corrente Arancio: zero spese e interessi al 5% con la nuova promo

3 COSE DA SAPERE SULLA PROMO DI ING 1. Il Conto Corrente Arancio è a zero spese ed offre ampi margini di personalizzazione 2. Il conto deposito Conto Arancio consente di ottenere interessi al 5% per un anno 3. La promozione è attivabile online, rispettando le condizioni fissate dalla banca

La nuova promozione di ING per chi sceglie il Conto Corrente Arancio è molto interessante. Si tratta, di fatto, di una “doppia promo“. Se sceglie di aprire questo conto, infatti, potrete ottenere un conto a zero spese, con varie opzioni di personalizzazione, oltre alla possibilità di accedere al conto deposito Conto Arancio con interessi al 5% per un anno, in modo da incrementare il valore del proprio denaro beneficiando della protezione completa garantita dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi (fino a 100.000 euro).

Conto Corrente Arancio prevede le seguenti caratteristiche:

canone zero

carta di debito gratuita

bonifici online gratis

In più, il conto è personalizzabile con:

Modulo Zero Vincoli: aggiunge i prelievi gratis in tutta l’area euro (invece di 0,95 euro) e altri vantaggi; il costo è di 2 euro al mese ma è azzerato con l’accredito dello stipendio o della pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese

aggiunge i prelievi gratis in tutta l’area euro (invece di 0,95 euro) e altri vantaggi; il costo è di 2 euro al mese ma è azzerato con l’accredito dello stipendio o della pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese carta di credito Mastercard Gold dal costo di 2 euro al mese (azzerabile con almeno 500 euro di spese oppure attivando un piano di rateizzazione PagoFlex)

dal costo di 2 euro al mese (azzerabile con almeno 500 euro di spese oppure attivando un piano di rateizzazione PagoFlex) carta prepagata Mastercard con canone gratuito

Richiedendo Conto Corrente Arancio è possibile accedere al conto deposito Conto Arancio. In via promozionale, il conto deposito include interessi al 5% (si tratta del tasso lordo annuo) invece che al 3% per i primi 12 mesi. Per ottenere questo bonus è sufficiente rispettare una di queste condizioni:

effettuare un primo bonifico entro l’11 maggio

impostare l’accredito dello stipendio (con causale ABI 27 o ABI 27P) entro il prossimo 31 agosto oppure versare sul conto corrente almeno 1.000 euro ogni mese per 3 mesi, sempre entro il 31 agosto, facendo attenzione a far arrivare i bonifici in tre mesi diversi

Il tasso al 5% viene riconosciuto in modo retroattivo, una volta soddisfatte le condizioni fissate. Chi non può rispettare i requisiti fissati potrà ugualmente accedere al Conto Arancio ma con interessi al 3% per un anno.

Per accedere alla promozione è sufficiente seguire la procedura online tramite il sito di ING, andando a completare l’apertura del conto e a selezionare anche l’apertura del Conto Arancio per ricevere interessi al 5%. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il box qui di sotto. L’apertura del conto può avvenire anche tramite SPID.

Apri qui Conto Corrente Arancio »

Per confrontare le caratteristiche della promozione di ING con le altre proposte delle banche partner di SOStariffe.it è possibile consultare il comparatore di conti correnti per individuare le varie opzioni disponibili in questo momento.

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA