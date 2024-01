È un buon momento per scegliere una delle nuove offerte Sky. Fino al prossimo 14 gennaio 2024, infatti, per i nuovi clienti che attivano un nuovo abbonamento con l’operatore c’è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 50 euro che andrà a sommarsi allo sconto sul canone mensile. Le offerte partono da 14,90 euro al mese e consentono ampi margini di personalizzazione, con la possibilità di aggiungere vari pacchetti Sky oltre a Netflix. Un riepilogo completo delle promozioni è disponibile tramite il comparatore di SOStariffe.it:

Scopri le offerte Sky »

Vediamo, qui di seguito, tutti i dettagli in merito alle nuove offerte appena lanciate da Sky che consentono l’accesso a un nuovo abbonamento con la Pay TV con condizioni particolarmente vantaggiose.

Buono Amazon incluso con le nuove offerte Sky

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA SKY 1. Per i nuovi clienti c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo 2. L’abbonamento parte da 14,90 euro al mese ed è personalizzabile con l’aggiunta di altri pacchetti 3. C’è tempo fino al 14 gennaio per attivare la promozione

Chi sceglie Sky riceverà anche un Buono Amazon da 50 euro in regalo oltre allo sconto sull’abbonamento scelto. Le promozioni disponibili sono diverse. L’offerta di riferimento è Intrattenimento Plus e include Sky TV e Netflix (con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare a Standard o Premium pagando la differenza) oltre a Sky Go. Quest’abbonamento prevede un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale quando sarà possibile scegliere se passare a un’altra offerta Sky oppure interrompere l’abbonamento, sempre senza costi.

Questa proposta include, come detto, un Buono Amazon da 50 euro in regalo per tutti i nuovi clienti che completano l’attivazione entro il prossimo 14 di gennaio. Il buono sarà erogato al cliente una volta completata l’attivazione dell’abbonamento e potrà essere utilizzato per fare acquisti direttamente su Amazon, sfruttando uno sconto aggiuntivo sui prodotti (l’importo del buono viene aggiunto al proprio account Amazon ed è, quindi, utilizzabile anche per più acquisti di importo ridotto). In più, l’abbonamento è personalizzabile. È possibile aggiungere, infatti, altri pacchetti come:

Sky Calcio al costo di 5 euro in più al mese

al costo di 5 euro in più al mese Sky Kids al costo di 5 euro in più al mese

al costo di 5 euro in più al mese Sky Cinema al costo di 10 euro in più al mese; include Paramount Plus

al costo di 10 euro in più al mese; include Sky Sport al costo di 16 euro in più al mese

al costo di 16 euro in più al mese Netflix Standard in sostituzione del piano Base al costo di 4 euro in più al mese

in sostituzione del piano Base al costo di 4 euro in più al mese Netflix Premium in sostituzione del piano Base al costo di 8 euro in più al mese

Quest’offerta include Sky Q via Internet, con un costo iniziale di 9 euro una tantum. In alternativa, è possibile scegliere Sky Q via satellite. Il costo iniziale, in questo caso, è di 99 euro una tantum. La promozione è attivabile e personalizzabile direttamente tramite il sito Sky, cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Intrattenimento Plus su Sky »

C’è un’altra offerta da considerare: Sky propone, infatti, Sky TV + Sky Calcio al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi. È sempre incluso, senza alcun costo aggiuntivo, l’utilizzo di Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche da smartphone, tablet e computer. Anche in questo caso, è disponibile un Buono Amazon da 50 euro per tutti i nuovi clienti e c’è la possibilità di personalizzazione dell’abbonamento, andando ad aggiungere i pacchetti desiderati. Le opzioni sono le seguenti:

Sky Kids al costo di 5 euro in più al mese

al costo di 5 euro in più al mese Sky Cinema al costo di 10 euro in più al mese; include Paramount Plus

al costo di 10 euro in più al mese; include Sky Sport al costo di 16 euro in più al mese

L’offerta prevede Sky Q via Internet e un costo di 9 euro una tantum oppure Sky Q via satellite e un costo di 99 euro una tantum. La promozione, valida fino al 14 gennaio, è disponibile cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Ricordiamo, infine, che la promozione Prova Sky a 9 euro continua. I nuovi clienti Sky possono provare per 30 giorni tutti i contenuti dell’abbonamento a Sky con un costo di appena 9 euro e senza alcun vincolo di attivazione di un nuovo abbonamento alla fine del periodo promozionale. L’offerta include:

Sky TV

Netlix

Sky Cinema

Sky Sport

Sky Calcio

Per attivare la prova gratuita è sufficiente premere sul tasto qui di sotto e raggiungere la pagina dedicata alla promozione del sito Sky.

Anche la fibra Sky è in offerta

Il 2024 è iniziato anche con una nuova offerta dedicata alla fibra ottica di Sky. In via promozionale, infatti, Sky WiFi, l’abbonamento per la connessione Internet a casa dell’operatore, è disponibile con un canone scontato per il primo anno. La promozione include:

la linea telefonica fissa

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit

Per tutti i nuovi clienti è possibile attivare l’offerta con un costo di 24,90 euro al mese per 12 mesi (poi 29,90 euro al mese) e con un contributo di attivazione di 29 euro una tantum. Il modem Wi-Fi è sempre incluso senza costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Attiva qui Sky WiFi »

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ Standard € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA